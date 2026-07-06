LUDI TIKET, ponedeljak, 81.334 dinara: Od minimalca do Mozzart slave

Maher je na pet fudbalskih mečeva iz nižih argentinskih liga (Argentina 2 i Argentina 3) izabrao identičnu, izuzetno zahtevnu kombinaciju X&2+, i uopšte se nije pokajao. Kvota na svakom pojedinačnom paru kretala se od 5,20 do fantastičnih 5,40, što je u startu nagoveštavalo da je pred nama tiket sa vanserijskim potencijalom, ali i rizikom.

Svi izabrani mečevi, među kojima su bili dueli Atl. Mitre - Ol Bojs, Sentral Norte - San Migel, Sportivo Italijano - Real Pilar, Def. Unidos - Argentino Merlo i San Martin B. - Csd Liniers, završeni su upravo onako kako je prognozirano. Čak četiri utakmice okončane su najpopularnijim rezultatom za ovu igru – 1:1, što je donelo prolaz svih pet parova i rezultiralo astronomskom ukupnom kvotom od čak 3.948,27. Sa skromnom uplatom od svega 20 dinara, igrač je uspeo da sruši sisteme verovatnoće i obezbedi dobitak koji se retko viđa sa tako malim ulogom. Dakle, čovek je uz minimalac, postao Mozzartov pobednik.

Ono što je ovaj ludi tiket učinilo još spektakularnijim jeste aktivacija Mozzartovog sistema nagrađivanja koji je doneo SUPER MULTI BONUS isplatu. Zahvaljujući ovom bonusu, na osnovni maksimalni dobitak od 78.965 dinara pridodat je ekstra bonus u iznosu od 2.368 dinara. Tako je konačna isplata za ovog veb majstora prognoze dostigla fantastičnih 81.334 dinara, dokazavši da se uz vrhunski osećaj za argentinski fudbal i pravu podršku bonusa ulog može uvećati do svote za isplatu od koje se vrti u glavi!