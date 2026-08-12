Buran dan u kneževini: Monako traži Totenhemu 60.000.000 za Baloguna, Pogbi raskinut ugovor

Balogun iza sebe ima izuzetno uspešnu takmičarsku godinu u kojoj je postigao 19 golova na 45 utakmica u svim takmičenjima, što nije moglo da prođe ispod radara evropskih velikana. Dodatni vetar u leđa ovom transferu daje i podatak da 25-godišnjeg napadača od ovog leta zastupa superagent Žorž Mendes, koji aktivno gura njegov povratak u London gde je fudbalski prohodao u dresu Arsenala.

Ova vest o ubrzanju pregovora sa Totenhemom stigla je u istom danu kada i potvrda o definitivnom rastanku Monaka sa Polom Pogbom. Francuski klub je doneo odluku da raskine ugovor sa 33-godišnjim vezistom godinu dana pre isteka saradnje. Projekat sa Pogbom se pokazao kao neuspešan, s obzirom na to da je iskusni fudbaler od povratka na teren nakon suspenzije zabeležio tek šest nastupa sa minimalnom minutažom. Hronični problemi sa povredama i fizičkom spremom kulminirali su novim pehom na klupskim pripremama, nakon čega je uprava presekla, odlučila da isplati preostale zarade i rastereti budžet za plate.

Ovakav rasplet na tržištu direktno se nadovezuje na prethodni kapitalni potez Monaka, koji je samo nekoliko dana ranije ozvaničio prodaju svog dragulja Magnesa Aklijuša u Pari Sen Žermen za 50.000.000 evra fiksno + potencijalne bonuse. Odlazak kreativca iz sopstvene akademije doneo je Monaku ogroman profit, ali je u kombinaciji sa prevremenim odlaskom Pogbe ostavio ozbiljnu prazninu u veznom redu.

Upravo zbog toga, potencijalni megatransfer Folarina Baloguna u Totenhem imaće direktan uticaj na status ostalih igrača na stadionu "Luj II", a pre svih na Lamina Kamaru. Iako se ranije spekulisalo o prodaji Senegalca, francuski mediji naglašavaju da odlazak Kamare više nije opcija niti finansijska neophodnost. Monako je prodajom Aklijuša obezbedio mir, a inkasiranjem 60.000.000 evra od Baloguna imaće potpunu finansijsku stabilnost.

Uprava kluba sada vidi Kamaru kao ključnog nosioca igre i lidera novog veznog reda, koji nakon odlazaka Pogbe i Aklijuša ne sme da pretrpi dodatne gubitke. Monako je očigledno ušao u fazu potpunog igračkog reseta, gde će novac od prodaje napadača diktirati stabilnost celog klupskog projekta.