Bratski susret Tadića i Džeka u Najmehenu: "Al’ si se izbild’o!” - "Doneo si nam sreću"
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 03:12
Na društvenim mrežama postali viralni snimci srdačnih pozdrava srpskog i bosanskohercegovačkog fudbalera
Holandsku NEC-a iz Najmehena napravio je jedan od najvećih uspeha u klupskoj istoriji plasmanom u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, nakon što je posle produžetaka savladao Olimpijakos 2:1. Ipak, pored velike drame na terenu, srca navijača širom Balkana osvojio je jedan predivan, emotivan i izuzetno simpatičan detalj sa tribina koji pokazuje da pravo prijateljstvo nema rok trajanja.
Legendarni napadač Edin Džeko doputovao je u Holandiju isključivo sa jednim ciljem, da uživo pruži podršku svom velikom prijatelju i nekadašnjem saigraču Dušanu Tadiću. O njihovom susretu bruje društvene mreže, a sve zbog dva video-snimka koja su postala apsolutni hit.
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Prvi snimak zabeležen je na samom početku utakmice, tokom zvaničnog predstavljanja igrača na stadionu Gofer. Dok je Tadić stajao na terenu, Džeko ga je iz svečane lože pozdravio i mahnuo mu. Kada ga je Dušan uočio na tribinama, preko lica mu se razvukao ogroman, prepoznatljiv osmeh. Bilo je jasno koliko mu znači što vidi svog fudbalskog brata u publici.
Pravi spektakl usledio je nakon završetka meča i velikog slavlja Holanđana. Drugi snimak prikazuje trenutak kada je Džeko sišao ispred stadiona, blizu svlačionica, kako bi Tadiću lično čestitao na ogromnom uspehu. Kada se Tadić okrenuo i ugledao ga, pao je srdačan bratski zagrljaj. Džeko ga je odmah, u svom prepoznatljivom stilu, kroz smeh pecnuo rečenicom: "Al’ si se izbild’o!”, na šta mu je vidno raspoloženi Tadić odmah uzvratio: "Doneo si nam sreću!".
Ubrzo im se u hodniku pridružio i turski fudbaler, nekada veliki talenat Borusije Dortmund, Emre Mor, koji je takođe delio svlačionicu sa njima u Istanbulu, a sinoć je postigao i pobedonosni gol za Holanđane.
Tadić i Džeko su igrali zajedno u Fenerbahčeu od 2023. do 2025. godine. Iako su obojica fudbalski veterani, ovaj gest pokazuje da je njihovo prijateljstvo izgrađeno na terenu preraslo u neraskidivu životnu vezu. Sinoćnji susret u Najmehenu podsetio je sve ljubitelje fudbala zašto je ovaj sport magičan i koliko je lepo videti poštovanje, vernost i iskrenu podršku između dve istinske regionalne legende.