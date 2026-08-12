Bratski susret Tadića i Džeka u Najmehenu: "Al’ si se izbild’o!” - "Doneo si nam sreću"

Holandsku NEC-a iz Najmehena napravio je jedan od najvećih uspeha u klupskoj istoriji plasmanom u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, nakon što je posle produžetaka savladao Olimpijakos 2:1. Ipak, pored velike drame na terenu, srca navijača širom Balkana osvojio je jedan predivan, emotivan i izuzetno simpatičan detalj sa tribina koji pokazuje da pravo prijateljstvo nema rok trajanja.

Legendarni napadač Edin Džeko doputovao je u Holandiju isključivo sa jednim ciljem, da uživo pruži podršku svom velikom prijatelju i nekadašnjem saigraču Dušanu Tadiću. O njihovom susretu bruje društvene mreže, a sve zbog dva video-snimka koja su postala apsolutni hit.