Dogovoreno: Barsa ostaje bez ijednog špica, ali vraća sve što je uložila - 55.000.000

Ovim potezom uprava Barselone napravila je veoma dobar posao na finansijskom planu, budući da se u pojedinim trenucima činilo da 26-godišnji napadač neće opravdati uloženi novac i da će klub morati da prihvati značajan minus, ali je rukovodstvo uspelo da povrati gotovo kompletnu investiciju.

Podsećanja radi, glasine o interesovanju Parižana pojavile su se tokom Mundijala, kada su katalonski mediji prvi lansirali vest da su šampioni Francuske u odmaklim pregovorima sa Toresovim agentima. Iako su pregovori trajali mesecima, Pari Sen Žermen je na kraju popustio i prihvatio zahteve Barselone.

Tores stiže u Pariz kao izričita želja stručnog štaba Svetaca, koji u njegovoj polivalentnosti, mogućnosti da pokrije sve tri pozicije u napadu, vide važan element za napad na sve trofeje u narednoj sezoni. S druge strane, Barselona ovim potezom oslobađa značajan prostor u budžetu za plate, što joj otvara vrata za nova pojačanja u finišu prelaznog roka.

Odlazak Ferana Toresa stvorio je neočekivanu i potencijalno alarmantnu situaciju u igračkom kadru Katalonaca. Na svega 12 dana pred prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni protiv Elčea, Barselona se našla u poziciji da u timu nema nijednog klasičnog seniora na poziciji "devetke". Iako ekipa obiluje kreativnim krilnim napadačima i vezistima koji mogu odigrati u ulozi "lažne devetke", nedostatak prirodnog golgetera i teške profilne reference u kaznenom prostoru stavlja ogroman pritisak na upravu kluba.

Rukovodstvo na čelu sa Đoanom Laportom i sportskim sektorom moraće da reaguje ekspresno na tržištu i što pre angažuje napadača koji od prvog dana može preuzeti teret u vrhu napada, jer ulazak u takmičarsku sezonu bez klasične opcije u špicu nosi ogromne takmičarske rizike. Naravno, želje su Hulijan Alvares i Lautaro Martines, videćemo da li i ostvarive. Sa 55.000.000 u džepu od Ferana, svakako su Argentinci postali dostupniji nego do ove večeri.