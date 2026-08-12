Dogovoreno: Barsa ostaje bez ijednog špica, ali vraća sve što je uložila - 55.000.000
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 00:06
Moraće hitno da reaguju Katalonci, jer na 12 dana pred prvu utakmicu u sezoni nemaju nijednog seniora koji igra na poziciji "devetke"
Jedna od većih transfer sapunica u periodu od kada je završeno Svetsko prvenstvo konačno je dobila svoj epilog. Kako prenosi pouzdani novinar Santi Auna sa portala Fut Merkato, kao i katalonski Sport, Barselona i Pari Sen Žermen postigli su konačan dogovor - Feran Tores postaje novi fudbaler Pari Sen Žermena.
Dva kluba su pružila ruku jedan drugom, katalonski gigant će na ime obeštećenja zaraditi 50.000.000 miliona evra fiksno, dok su kroz lako ostvarive bonuse na vidiku još 5.000.000 evra, čime ukupna vrednost posla dostiže cifru od 55.000.000 evra, što je potpuno identična cifra za koju je Feran stigao iz Mančester Sitija 2022. godine.
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Ovim potezom uprava Barselone napravila je veoma dobar posao na finansijskom planu, budući da se u pojedinim trenucima činilo da 26-godišnji napadač neće opravdati uloženi novac i da će klub morati da prihvati značajan minus, ali je rukovodstvo uspelo da povrati gotovo kompletnu investiciju.
Podsećanja radi, glasine o interesovanju Parižana pojavile su se tokom Mundijala, kada su katalonski mediji prvi lansirali vest da su šampioni Francuske u odmaklim pregovorima sa Toresovim agentima. Iako su pregovori trajali mesecima, Pari Sen Žermen je na kraju popustio i prihvatio zahteve Barselone.
Tores stiže u Pariz kao izričita želja stručnog štaba Svetaca, koji u njegovoj polivalentnosti, mogućnosti da pokrije sve tri pozicije u napadu, vide važan element za napad na sve trofeje u narednoj sezoni. S druge strane, Barselona ovim potezom oslobađa značajan prostor u budžetu za plate, što joj otvara vrata za nova pojačanja u finišu prelaznog roka.
Odlazak Ferana Toresa stvorio je neočekivanu i potencijalno alarmantnu situaciju u igračkom kadru Katalonaca. Na svega 12 dana pred prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni protiv Elčea, Barselona se našla u poziciji da u timu nema nijednog klasičnog seniora na poziciji "devetke". Iako ekipa obiluje kreativnim krilnim napadačima i vezistima koji mogu odigrati u ulozi "lažne devetke", nedostatak prirodnog golgetera i teške profilne reference u kaznenom prostoru stavlja ogroman pritisak na upravu kluba.
Rukovodstvo na čelu sa Đoanom Laportom i sportskim sektorom moraće da reaguje ekspresno na tržištu i što pre angažuje napadača koji od prvog dana može preuzeti teret u vrhu napada, jer ulazak u takmičarsku sezonu bez klasične opcije u špicu nosi ogromne takmičarske rizike. Naravno, želje su Hulijan Alvares i Lautaro Martines, videćemo da li i ostvarive. Sa 55.000.000 u džepu od Ferana, svakako su Argentinci postali dostupniji nego do ove večeri.