Od 0:1 u 5. minutu do euforije na El Palasiju: Boka preokrenula, dva crvena i jedan majstorski gol

Sastav koji sa klupe predvodi Rodolfo Aruabarena u ovaj duel ušao je nakon prvenstvenog remija sa Velezom, dok je plasman u osminu finala izborio preko čilenskog O’Higinsa tek posle boljeg izvođenja penala. Dakle, nije bio sjajan period iza giganta iz Buenos Ajresa. Sa druge strane, Rekoleta je bila jedno od najvećih iznenađenja grupne faze, pošto je završila na prvom mestu u grupi ispred velikana kao što su Santos i San Lorenco, te je u ovaj meč ušla bez ijednog poraza u takmičenju.

Utakmica je počela hladnim tušem za domaće navijače već u petom minutu. Pedro Rios je uputio udarac sa distance, lopta se na putu ka golu odbila od Lozana, prevarila golmana Montera i završila u mreži za rano vođstvo Rekolete.

Nakon primljenog gola, Boka je krenula u potpunu ofanzivu. Ređale su se prilike pred golom Paragvajaca, a Migel Merentijel je promašio dve odlične šanse, dok je Santijago Askasibar opasno pretio u nekoliko navrata. U najneverovatnijoj akciji prvog dela igre, Boka je u istom napadu čak dva puta pogodila okvir gola, kada su stativa i prečka spasile goste.

Prelomni trenutak meča dogodio se u nadoknadi prvog poluvremena. Pred sam odlazak na odmor, Vilfredo Baez je bez lopte udario u lice mladog Leonela Floresa. Nakon intervencije iz VAR sobe, sudija Maza mu je pokazao direktan crveni karton, ostavljajući Rekoletu sa desetoricom na terenu.

Na samom startu drugog poluvremena Aruabarena je povukao ključni potez i u igru uveo brzonogog Vilju umesto Blanka, što je potpuno promenilo ritam utakmice. Već u 48. minutu Aranda je poslao dugu loptu na krilo za Vilju, Kolumbijac je odložio povratnu loptu u kazneni prostor, a Santijago Askasibar je natrčao i sjajnim volej udarcem doneo izjednačenje.

Samo dva minuta kasnije viđen je potpuni preokret. Ponovo je Vilja napravio pometnju po strani i nakon odbitka uputio milimetarski precizan centaršut, a Milton Delgado je najviše skočio i glavom poslao loptu u mrežu za svoj prvi gol u dresu prvog tima Boke.

Pitanje pobednika definitivno je rešeno u 61. minutu najlepšim potezom na utakmici. Leandro Paredes je poslao vertikalni pas ka Merentijelu, Urugvajac je fantastično petom ostavio loptu za Leonela Floresa, a mladi fudbaler je lansirao pravi projektil u same rašlje golmana Fereire za konačnih 3:1.

U nastavku utakmice Rekoleta je ostala bez još jednog igrača nakon što je Dairon Moskera zaradio isključenje, pa su gosti duel završili sa devetoricom fudbalera na terenu. Boka na revanš u Paragvaj putuje sa dva gola prednosti, a taj susret na programu je u noći između 18. i 19. avgusta.

KOPA SUDAMERIKANA - OSMINA FINALA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)

/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62/

Sreda

02.30: (1,85) Bolivar (3,50) Sao Paulo (4,40)

23.55: (1,85) Tigre (3,50) Montevideo Siti (4,40)

23.55: (2,05) Bragantino (3,40) Atletiko Mineiro (3,70)

Četvrtak

23.55: (1,45) Santos (4,40) Makara (7,25)

23.55: (1,70) Vasko Da Gama (3,60) Olimpija (5,30)

Petak

02.30: (2,35) Sijensijano (3,40) Botafogo (3,00)

*** kvote su podložne promenama