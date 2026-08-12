Zemljotres odložio Libertadores u Kolumbiji; Hulk, Tijago Silva i Ganso kiksnuli protiv Argentinaca
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 04:39
Goreće u revanš meču osmine finala u Mendozi
Jedna od najtužnijih vesti poslednjih dana jeste da je razoran zemljotres u Kolumbiji odneo preko 150 života, a ova elementarna nepogoda je između ostalog dovela i do odlaganja prve utakmice osmine finala Kopa Libertadoresa između kolumbijske Deportes Tolime i ekvadorskog Independijente Del Valjea koja je trebalo da bude odigrana u noći između utorka i srede.
Ipak, fudbal se igrao u drugim zemljama Južne Amerike. Brazilski Fluminense i argentinski Independijente Rivadavija odigrali su 0:0 u Rio De Žaneiru i zato će naredne sedmice goreti Mendoza, grad iz kog dolazi aktuelni osvajač Kupa Argentine. Bio je Fluminense izraziti favorit u ovom dvomeču, ali Hulk, Tijago Silva, Ganso i saigrači nisu uspeli da steknu prednost pred put Argentinu.
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Takođe su remizirali, ali 1:1, Estudijantes iz La Plate i čileanska Universidad Katolika. Vodio je argentinski predstavnik već od četvrtog minuta golom Hoakina Burgosa, ali je u 80. Fernando Sampedri dao zlata vredan gol za goste. Ni ova utakmica nije protekla bez nekih izuzetno poznatih veterana. Za Estudijantes je branio Fernando Muslera, dok je za Universidad Katoliku nastupio Gari Medel.
Naredne noći na programu su tri utakmice u Kopa Libertadoresu. Sastaće se Palmeiras - Sero Portenjo i Platense - Kokimbo u 00:00, a zatim sledi brazilski derbi Kruzeiro - Flamengo od 02.30
KOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (PRVE UTAKMICE)
Utorak na sredu
Fluminense - Independijente Rivadavija 0:0
Estudijantes - Universidad Katolika 1:1
/Burgos 4 - Sampedri 80/
Deportes Tolima - Independijente Del Valje (odloženo zbog zemljotresa)
Sreda na četvrtak
00.00 Palmeiras - Sero Portenjo
00:00 Platense - Kokimbo
02.30 Kruzeiro - Flamengo
Četvrtak na petak
00.00 Mirasol - LDU Kito
02.30 Rosario Sentral - Korintijans