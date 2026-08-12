Zemljotres odložio Libertadores u Kolumbiji; Hulk, Tijago Silva i Ganso kiksnuli protiv Argentinaca

Jedna od najtužnijih vesti poslednjih dana jeste da je razoran zemljotres u Kolumbiji odneo preko 150 života, a ova elementarna nepogoda je između ostalog dovela i do odlaganja prve utakmice osmine finala Kopa Libertadoresa između kolumbijske Deportes Tolime i ekvadorskog Independijente Del Valjea koja je trebalo da bude odigrana u noći između utorka i srede.

Ipak, fudbal se igrao u drugim zemljama Južne Amerike. Brazilski Fluminense i argentinski Independijente Rivadavija odigrali su 0:0 u Rio De Žaneiru i zato će naredne sedmice goreti Mendoza, grad iz kog dolazi aktuelni osvajač Kupa Argentine. Bio je Fluminense izraziti favorit u ovom dvomeču, ali Hulk, Tijago Silva, Ganso i saigrači nisu uspeli da steknu prednost pred put Argentinu.