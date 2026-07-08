U Bajernu prezadovoljni kako je potrošeno prvih 100.000.000, a sad - da se prodaje
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 09:25
Sudbina Maksa Eberla mogla bi da zavisi od toga da li će uspeti da proda pet igrača sa transfer liste
Ekspresno, na vreme, baš kako smo navikli od Bajerna ranijih godina, dok su sportski sektor vodili Uli Henes i Karl Hajnc Rumenige. Tako su ovoga leta završena dva najveća i najvažnija pojačanja u Minhenu - Ismael Saibari (25) i Natanijel Braun (23).
Potrošio je celih 100.000.000 evra, međutim u klubu su vrlo zadovoljni kako je sve ispalo. Pre svega, kako je Maks Eberl vodio pregovore, i kakve je cene uspeo da ispregovara. Nadzorni odbor pozitivno je ocenio njegov rad u ova dva slučaja, što će reći da se Eberlova pozicija ubrzano popravlja.
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Podsetimo, on je u prošlosti puno kritikovan od strane vodećih ljudi iz Nadzornog odbora, pre svega od strane Ulija Henesa, jer je radio bez konsultacija sa 'većem staraca'. Ovoga puta, redovno je obaveštavao nadređene o svim fazama pregovora i transparentno predočavao naredne korake. Epilog: u Zebener štrase strasti su se smirile i više ne pominje mogućnost Eberlovog razrešenja.
"Nadzotni odbor zasad je zadovoljan kako teče prelazni rok, ali konačana ocena uslediće na kraju. Sledeći zadatak Maksa Eberla jeste da obezbedi nova sredstva za transfere kroz prodaju određenih igrača", javlja Kristijan Falk.
Na transfer listi je pet imena: Žoao Paljinja, Brajan Saragosa, Saša Boe, Hiroki Ito i Kim Min Dže. Za sada malo interesovanje vlada za ove fudbalere, ili su Bajernovi zahtevi previsoki...
"Dok Eberl ne uspe da proda neke od njih, dolazak novih igrača moraće da pričeka", dodaje Falk. "Novac od njihovih transfera smatra se ključnim preduslovom na nastavak jačanja ekipe. Takođe, visina prihoda biće veoma važan faktor prilikom konačne procene Eberlovog rada, koja je zakazana za kraj avgusta".
Bajernovov izvršni direktor ušao je u poslednju godinu ugovora i nastavak saradnje u najvećoj meri zavisi upravo od tekućeg prelaznog roka.