U Bajernu prezadovoljni kako je potrošeno prvih 100.000.000, a sad - da se prodaje

Podsetimo, on je u prošlosti puno kritikovan od strane vodećih ljudi iz Nadzornog odbora, pre svega od strane Ulija Henesa, jer je radio bez konsultacija sa 'većem staraca'. Ovoga puta, redovno je obaveštavao nadređene o svim fazama pregovora i transparentno predočavao naredne korake. Epilog: u Zebener štrase strasti su se smirile i više ne pominje mogućnost Eberlovog razrešenja.

"Nadzotni odbor zasad je zadovoljan kako teče prelazni rok, ali konačana ocena uslediće na kraju. Sledeći zadatak Maksa Eberla jeste da obezbedi nova sredstva za transfere kroz prodaju određenih igrača", javlja Kristijan Falk.

Na transfer listi je pet imena: Žoao Paljinja, Brajan Saragosa, Saša Boe, Hiroki Ito i Kim Min Dže. Za sada malo interesovanje vlada za ove fudbalere, ili su Bajernovi zahtevi previsoki...

"Dok Eberl ne uspe da proda neke od njih, dolazak novih igrača moraće da pričeka", dodaje Falk. "Novac od njihovih transfera smatra se ključnim preduslovom na nastavak jačanja ekipe. Takođe, visina prihoda biće veoma važan faktor prilikom konačne procene Eberlovog rada, koja je zakazana za kraj avgusta".

Bajernovov izvršni direktor ušao je u poslednju godinu ugovora i nastavak saradnje u najvećoj meri zavisi upravo od tekućeg prelaznog roka.