Nema više Satpajeva, Španac zamena za novog igrača Čelsija, Nikšićani teško do čuda

Nikšićani su iskoristili lošu situaciju u Budućnosti i vratili šampionski pehar. Na kormilu Sutjeske sedi nekadašnji fudbaler Partizana Milorad Peković. Svestan je trener Nikšićana da šansu treba da traže na svom terenu naredne nedelje.

“Kairat ima dobru ekipu, prošle sezone je igrao Ligu šampiona i nije bio u podređenom položaju. Dugo ekipa igra zajedno, prvenstvo im je u toku i to je njihova prednost. Ali, gledamo sebe i svoj kvalitet, probaćemo da se spremimo najbolje što možemo. Momci su motivisani, poštujemo protivnika, ali verujemo u sebe i svoj kvalitet”, rekao je Peković, prenose Vijesti.

17.00: (1,22) Kairat Almati (6,50) Sutjeska (13,0)

Sutjesku su u letnjem prelaznom roku pojačali Aleksandar Boljević, Slobodan Babić, Tomaš Đurović i Jamajčanin Kejron Kembel. Ali, Peković neće računati na internacionalca sa Jamajke.

„Nećemo računati samo na Kembela, ostali će biti na raspolaganju. Igrači koji su nedavno došli ne mogu da igraju od početka, treba im vremena da uđu u ritam, ali sigurno je da će nam značiti i da će imati svoju ulogu u utakmici", zaključio je trener Nikšićana.

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KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA

2,85: Francuska

4,50: Španija

5,00: Argentina

6,00: Engleska

17,0: Norveška

35,0: Belgija, Švajcarska, Maroko

KVOTE ZA NAJBOLJEG STRELCA MUNDIJALA

2,10: Lionel Mesi (Argentina)

2,35: Kilijan Embape (Francuska)

8,00: Erling Haland (Norveška)

9,00: Hari Kejn (Engleska)

40,0: Usman Dembele (Francuska), Mikel Ojarzabal (Španija)

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Kairat je napustila glavna zvezda, napadač Dastan Satpajev, koji je pojačao Čelsi. Zamena za sjajnog mladog Kazahstanca, koji ovog leta puni 18 godina, je iskusni Španac Mark Gual, koji se proslavio u Poljskoj igrajući za Jagjeloniju i Legiju. Zimus se nije proslavio u Rio Aveu, a ovog leta je stigao u Almati. Na pet utakmica u šampionatu već je nagovestio da će biti veliko pojačanje – postigao je tri gola i upisao dve asistencije. Pre šest dana u šampionatu Kazahstana, Gual je dva puta zatresao mrežu Okžetpesa. U sezoni 2022/2023 je za Jagjeloniju postigao čak 16 golova, što mu je bila najuspešnija godina u karijeri.

Kairat je prošle sezone u foto-finišu stigao do krune, ispred Astane, a ove godine će mu najveći rival biti Ordabasij koji je lider sa bodom više i čak dve utakmice manje. Velika prednost kazahstankog prvaka u odnosu na Nikšićane što je šampionat u ovoj dalekoj zemlji u punom jeku, dok sezona u Crnoj Gori nije počela.

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LIGA ŠAMPIONA, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Ararat - Riga 2:0 (0:0)

/Oliveira 63, Franka Karlos 86/

Linkoln Red Imps - Inter Eskaldes 3:1 (2:1)

/Nano pen 16, Toledano 26, Alvares 66 - Ruthens ag 45+2/

Sabah - Nju Sejnts 2:0 (0:0)

/Simić 66, Paris 84/

Kauno Žalgiris - Drita 1:1 (1:0)

/Benhaib 24 - Krasnići 82/

Vardar - KuPS 0:2 (0:1)

/Magasa 45, Arma 49/

Florijana - Šamrok 2:0 (0:0)

/Murić 45+1, Dža 79/

Tre Fjori - Larn 0:1 (0:1)

/Lasti 45/

Borac Banjaluka - Levski 1:1 (1:0)

/Juričić pen 9 - Oko Fleks 55/

KI Klaksvik - Atert Bisen 2:1 (1:0)

/Ali 12, Kletskard 49 - Rodriges 57/

Vikingur Rejkjavik - Đer 1:0 (0:0)

/Hansen 90+2/

Sreda

17.00: (1,22) Kairat Almati (6,50) Sutjeska (13,0)

18.00: (2,95) Flora (3,405) Iberija (2,35)

19.00: (2,30) Petroklub (3,15) Egnatija (3,05)

19.00: (4,10) Makslajn Rogačev (3,35) Univerzitatea Krajova (1,85)

*** kvote su podložne promenama