Neki problem u Sportingu postoji: Imaju majstore, igraju lepo i samo odjednom stanu

Nije dobro prošao lisabonski velikan prošle nedelje u prvom kolu, kada je ispustio dva gola viška u Amadori iu poslednjih deset minuta i u glavni grad se vratio samo sa bodom. Slično je moglo da se desi Sportingu i kod kuće u drugom kolu, samo još gore. Vodili su 3:0 na poluvremenu i nisu brinuli brige, sve dok se gosti nisu vratili sa dva brza gola i napravili dramu.

Srećom po Sporting, uspeli su da izdrže i ponovo sve ne upropaste. Slavili su protiv Vitorije Gimarais – 3:2 (3:0). Posebne pohvale za ovu utakmicu dobiće grčki reprezentativac Fotis Joanidis, koji je bio odličan i u prvom meču nove sezone.