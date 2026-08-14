Neki problem u Sportingu postoji: Imaju majstore, igraju lepo i samo odjednom stanu
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 23:18
Zamalo da ispuste tri gola prednosti sa poluvremena kod kuće, kao što su to uradili u prvom kolu u gostima
Nije dobro prošao lisabonski velikan prošle nedelje u prvom kolu, kada je ispustio dva gola viška u Amadori iu poslednjih deset minuta i u glavni grad se vratio samo sa bodom. Slično je moglo da se desi Sportingu i kod kuće u drugom kolu, samo još gore. Vodili su 3:0 na poluvremenu i nisu brinuli brige, sve dok se gosti nisu vratili sa dva brza gola i napravili dramu.
Srećom po Sporting, uspeli su da izdrže i ponovo sve ne upropaste. Slavili su protiv Vitorije Gimarais – 3:2 (3:0). Posebne pohvale za ovu utakmicu dobiće grčki reprezentativac Fotis Joanidis, koji je bio odličan i u prvom meču nove sezone.
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Postigao je gol u Amadori, a mogao je da ih da i više tada protiv Estrele. Igrao je sjajno sve dok nije izašao tada i odmah se videlo da najavljuje jednu vrhunsku sezonu. Da podeblja tu najavu, pobrinuo se protiv Vitorije Gimarais, gde je za poluvreme imao gol i dve asistencije. Pogađao je, nameštao, radio sa rivalom šta je hteo. Dobio je dobru loptu u prostor i po desnoj strani izneo dvojicu čuvara na leđima, sve od ivice kaznenog do peterca, gde se malo sapleo, ali se nekako u tom devetom minutu odbila lopta do Flavija Goncalveša. Mladi fudbaler, koji ima 19 godina, postigao je prvenac za Sporting.
Usledile su prave majstorije Katama i Joanidisa. Desetka Sportinga je bila na vrhuncu zadatka. U kaznenom prostoru se poigravao sa rivalom, podigao je loptu i prebacio je preko glave protivničkog štopera, za ovacije na tribinama. Lepo je primirio loptu i dodao je do Grka, koji fintom izbacuje čuvara i pušta ga da prokliza, a onda u 22. minutu postiže gol. Joanidis je u 41. minutu lepo odložio loptu za Serđija Altimiru koji je dotrčavao i sa preko 20 metara je doskorašnji fudbaler Betisa postigao baš lep gol.
Delovalo je da je sve rešeno već na poluvremenu i da će Sporting samo odraditi posao u drugom delu igre, kao što ti portugalski velikani znaju da rade. Da udave loptu i protivnika i samo završe sve kako treba. Međutim, pitali su se nešto i gosti i na blic su postigli dva gola za tri minuta. Samu je prvi pogodio u 66. minuta, pa onda Endoje tri minuta kasnije i odmah se zakuvalo. Mogao je Gustavo u potpunosti da donese izjednačenje u 76. minutu kada je gađao preko gola i baš je nastala panika u redovima Sportinga.
Pojačao je Ruben Boržes i odbranu domaćeg tima, nije mu bilo svejedno da mu se isto ponovi u prva dva kola, dok bi ovo u Lisabonu bila baš katastrofa. Preživeli su i šest minuta nadoknade i izbegli još jedan kiks.
PRIMEIRA – 2. KOLO
Petak
Sporting Lisabon - Vitorija Gimarais 3:2 (3:0)
/Goncalveš 9, Joanidis 22, Altimira 41 - Samu 66, Endoje 69/
Subota
16.30: (2,25) Alverka (3,30) Estela Amadora (3,30)
19.00: (2,90) Akademiko Viseu (3,25) Santa Klara (2,50)
21.30: (7,75) Rio Ave (4,50) Porto (1,42)
Nedelja
16.30: (2,65) Nasional (3,25) Estoril (2,75)
21.30: (1,67) Braga (3,70) Žil Visente (5,50)
21.30: (13,0) Kaza Pija (6,50) Benfika (1,22)
21.30: (1,77) Famalikao (3,50) Maritimo (4,90)
Ponedeljak
21.15: (2,10) Aroka (3,35) Moreirense (3,60)
***kvote su podložne promenama