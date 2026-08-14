Počela turska ludnica! Doveli 18 igrača, raspalili sa 30 metara i sapleli Galatu (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pet. 14.08.26. | 23:00
Čorum prvi put u svojoj istorij zaigrao u turskoj eliti, dobio dva gola od Viktora Osimena, ali je otkinuo bodove šampionu - 2:2
Premijera u Turskoj koja najavljuje još jednu, ludu sezonu... Ili drugim rečima, sve ono na šta su nas Turci već navikli! Vrata Superlige otvorena su u Istanbulu i to padom šampiona koji je u prvoj rundi čak flerotivao sa porazom. Na kraju je Galatasaraj izvukao živu glavu protiv novajlije Čoruma zahvaljujući Viktoru Osimenu, ali su dva boda otišla u nepovrat - 2:2.
Ali za početak da vas upoznamo sa Čorumom, klubom formiranim 1997. godine koji je igrao u nižim rangovima, menjao imena, fuzionisao se sve dok 2019. nije dobio današnji oblik. Tek nakon sezone 2022/23 prvi put je zagrebao u drugi rang, lani je tamo Partizan udomio Ibrahima Zubairu, ali i bez velike pomoći momka iz Gane koji je premalo igrao, Čorum je obezbedio prvi, istorijski plasman u elitu.
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Ovog leta, sportski sektor zasukao je rukave do lakata i dobro se preznojio jer je na gradski stadion stiglo čak 18 novih imena! Mnogi su plaćeni (ukupan ceh za sada 15.300.000 evra), neki dovedeni bez obeštećenja, pojedini pozajmljeni, a na premijeri su zablistali jedan Grk i jedan Venecuelanac.
Jeste Osimen u 53. minutu načeo goste majstorskom snalažljivošću i egzekucijom, ali ga je u senku pacio prošlosezonski važan šraf Hartsa u borbi za titulu prvaka Škotske. Aleksandros Kiziridis je nedavno stigao u Čorum za 1.900.000 evra, a večeras je utišao Rams park golčinom sa blizu 30 metara! Probušio je Ugurčana Čakira, kojeg je nepuna dva minuta kasnije umešno matirao Hesus Ramirez.
Čorumov blickrig i golovi u 59. i 61. minutu potpuno su šokirali Galatu koja bi teško izbegla poraz da je Kiziridis deset minuta nakon što je zatresao mrežu nije častio crvenim kartonom. Grk je užasno startovao na rivala sa leđa, opravdano zaradio isključnje, a gosti su i brojčano inferiorni uspeli da izdrže do 90. minuta. Ipak, tada im je presudio nebeski, ili bolje rečeno zverski skok Osimena i pogodak glavom nakon kornera.
Po zakonu velikih brojeva morala je Galata do tog, drugog pogotka budući da je večeras šutnula ka golu rivala čak 38 puta, a da je 13 udaraca išlo u okvir. Međutim, maleni Čorum uspeo je da obraduje Fener, Bešiktaš i Trabzon, timovi koji će ponovo izazivati višestrukog uzastopnog šampiona države.
TURSKA 1 – 1. KOLO
Petak
Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)
/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/
Subota
18.00: (4,40) Kasimpaša (3,50) Trabzon (1,85)
18.00: (2,40) Konja (3,40) Rize (2,95)
20.30: (7,25) Genlerbirligi (4,40) Fenerbahče (1,45)
20.30: (2,50) Gazijantep (3,35) Alanja (2,85)
Nedelja
18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)
20.30: (2,30) Amed (3,40) Erzurum (3,10)
20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)
Ponedeljak
20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)
***kvote su podložne promenama