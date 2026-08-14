Počela turska ludnica! Doveli 18 igrača, raspalili sa 30 metara i sapleli Galatu (VIDEO)

Ovog leta, sportski sektor zasukao je rukave do lakata i dobro se preznojio jer je na gradski stadion stiglo čak 18 novih imena! Mnogi su plaćeni (ukupan ceh za sada 15.300.000 evra), neki dovedeni bez obeštećenja, pojedini pozajmljeni, a na premijeri su zablistali jedan Grk i jedan Venecuelanac.

Jeste Osimen u 53. minutu načeo goste majstorskom snalažljivošću i egzekucijom, ali ga je u senku pacio prošlosezonski važan šraf Hartsa u borbi za titulu prvaka Škotske. Aleksandros Kiziridis je nedavno stigao u Čorum za 1.900.000 evra, a večeras je utišao Rams park golčinom sa blizu 30 metara! Probušio je Ugurčana Čakira, kojeg je nepuna dva minuta kasnije umešno matirao Hesus Ramirez.

Čorumov blickrig i golovi u 59. i 61. minutu potpuno su šokirali Galatu koja bi teško izbegla poraz da je Kiziridis deset minuta nakon što je zatresao mrežu nije častio crvenim kartonom. Grk je užasno startovao na rivala sa leđa, opravdano zaradio isključnje, a gosti su i brojčano inferiorni uspeli da izdrže do 90. minuta. Ipak, tada im je presudio nebeski, ili bolje rečeno zverski skok Osimena i pogodak glavom nakon kornera.

Po zakonu velikih brojeva morala je Galata do tog, drugog pogotka budući da je večeras šutnula ka golu rivala čak 38 puta, a da je 13 udaraca išlo u okvir. Međutim, maleni Čorum uspeo je da obraduje Fener, Bešiktaš i Trabzon, timovi koji će ponovo izazivati višestrukog uzastopnog šampiona države.

TURSKA 1 – 1. KOLO

Petak

Galatasaraj - Čorum 2:2 (0:0)

/Osimen 53, 90 - Kiziridis 59, Ramirez 61/

Subota

18.00: (4,40) Kasimpaša (3,50) Trabzon (1,85)

18.00: (2,40) Konja (3,40) Rize (2,95)

20.30: (7,25) Genlerbirligi (4,40) Fenerbahče (1,45)

20.30: (2,50) Gazijantep (3,35) Alanja (2,85)

Nedelja

18.15: (1,48) Bašakšehir (4,20) Kodžaeli (7,25)

20.30: (2,30) Amed (3,40) Erzurum (3,10)

20.30: (1,35) Bešiktaš (5,30) Ejup (8,00)

Ponedeljak

20.30: (2,15) Samsun (3,35) Geztepe (3,45)

***kvote su podložne promenama