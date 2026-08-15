Rijerin "idolo" za Mozzart Sport: Kad često igraš golf sa Pepom i Artetom onda i mnogo naučiš

Ako neko može da pretpostavi, onda je to Jovan Stanković, nekadašnji as Crvene zvezde i Majorke, Atletiko Madrida… Svojevremeno uzor novog trenera crveno-belih, o čemu je Rijera pisao još 4. avgusta 2020. ispod zajedničke fotografije objavljene na Instagramu.

“Stanko, Jovan, Jovan Stanković, tako sam ga znao 1998. Bio sam samo klinac koji mašta o fudbalskoj karijeri dok skuplja lopte za prvi tim, a on je bio neko koga sam pomno pratio. Bio je igrač kakav sam želeo da postanem i neko na koga sam se ugledao. Zamislite samo, svi imamo idola ili nekoga ko bismo želeli da postanemo, a ja svog idola zovem brate. On je moj prijatelj, ortak. Imao sam toliko sreće da zaigram uz njega kada sam tek počinjao karijeru, a sada, više od 20 godina kasnije, ponovo smo zajedno u timu Majorkinih legendi. Neverovatan je osećaj stajati pored njega tako dostupnog, ogromno zadovoljstvo!

Želim da ti poručim - nikada se ne menjaj. Za mene si bio i još si neko na koga sam se ugledao i od koga sam pokušavao što više da naučim. Iako nisam u potpunosti dostigao tvoje veštine, niti slao centaršuteve kao što si ti činio - u ono doba Zidana, Figa, Del Pjera - za mene si ti to radio najbolje.

Sve to, naravno, već znaš, ali mislim da nikada nisam rekao javno i želim da znaš koliko si mi bio važan. Šaljem ti zagrljaj i želim svu sreću u novoj avanturi kao trener”, napisao je Albert Rijera pre šest godina.

Nije ih sudbina ponovo spojila kao trenere, ali jeste Španca dovela u Stankovićev nekadašnji klub. Zbog toga smo ga i pozvali kada je Crvena zvezda zvaničnom objavom potvrdila angažovanje Rijere.

Za početak, o njihovom poznanstvu.

“Dok sam igrao za prvi tim Majorke on je bio u omladincima. Privukao mi je pažnju i rekao sam sportskom direktoru da bi bilo dobro da mu daju šansu kada jednom odem. Tako se i desilo, posle mog odlaska u Marselj on je ušao u prvi tim, što je jako retko u Majorki. Tada smo se sprijateljili, pošto je čuo da sam ga ja predložio. A godinu dana kasnije sam ga predložio i Zoranu Stojadinoviću, koji mu je napravio prvi veliki transfer, u Bordo”, objasnio je Jovan Stanković za Mozzart Sport.

Jovan Stanković i Albert Rijera kada su igrali za Majorku (©Reuters)

Otkrio nam je nekadašnji reprezentativac naše zemlje šta ga je konkretno privuklo u igri tada mladog Alberta Rijere.

“Bio je sličan igrač meni, klasično levo krilo. Dobar dribler po boku, prodor jedan na jedan, pa centaršut. Odmah se videlo da je talentovan, biio je jako mlad, ali je brzo napredovao. Posle samo godinu dana u prvom timu je otišao u Bordo (2003, za 5.000.000 evra)”.

Prijateljstvo Jovana Stankovića i Alberta Rijere i dalje je aktuelno. Španac ga zove “Idolo Stanković” (idol), a pozvao ga je i pred odluku da postane trener.

“Pošto živim na Majorki često se viđamo. Igramo i zajedno za veterane, kada je on u mogućnosti da nam se pridruži. Pre nego što je počeo da radi kao trener pitao me je šta ja mislim o tome. Čak je i postojala ideja da sarađujemo, ali sam ja u tom periodu i dalje želeo da budem glavni trener”.