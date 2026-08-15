Rijerin "idolo" za Mozzart Sport: Kad često igraš golf sa Pepom i Artetom onda i mnogo naučiš
Vreme čitanja: 6min | sub. 15.08.26. | 08:00
Ako neko odlično poznaje novog trenera Crvene zvezde onda je to Jovan Stanković
Sa nestrpljenjem se čeka nedelja u 14 časova i prvo obraćanje javnosti Alberta Rijere kao trenera Crvene zvezde. Još više čeka se 20. avgust i prvi duel crveno-belih sa Viktorijom Plzenj u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Sve nas zanima šta će Španac imati da kaže, a onda i pokaže na svom novom radnom mestu.
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Ako neko može da pretpostavi, onda je to Jovan Stanković, nekadašnji as Crvene zvezde i Majorke, Atletiko Madrida… Svojevremeno uzor novog trenera crveno-belih, o čemu je Rijera pisao još 4. avgusta 2020. ispod zajedničke fotografije objavljene na Instagramu.
“Stanko, Jovan, Jovan Stanković, tako sam ga znao 1998. Bio sam samo klinac koji mašta o fudbalskoj karijeri dok skuplja lopte za prvi tim, a on je bio neko koga sam pomno pratio. Bio je igrač kakav sam želeo da postanem i neko na koga sam se ugledao. Zamislite samo, svi imamo idola ili nekoga ko bismo želeli da postanemo, a ja svog idola zovem brate. On je moj prijatelj, ortak. Imao sam toliko sreće da zaigram uz njega kada sam tek počinjao karijeru, a sada, više od 20 godina kasnije, ponovo smo zajedno u timu Majorkinih legendi. Neverovatan je osećaj stajati pored njega tako dostupnog, ogromno zadovoljstvo!
Želim da ti poručim - nikada se ne menjaj. Za mene si bio i još si neko na koga sam se ugledao i od koga sam pokušavao što više da naučim. Iako nisam u potpunosti dostigao tvoje veštine, niti slao centaršuteve kao što si ti činio - u ono doba Zidana, Figa, Del Pjera - za mene si ti to radio najbolje.
Sve to, naravno, već znaš, ali mislim da nikada nisam rekao javno i želim da znaš koliko si mi bio važan. Šaljem ti zagrljaj i želim svu sreću u novoj avanturi kao trener”, napisao je Albert Rijera pre šest godina.
Nije ih sudbina ponovo spojila kao trenere, ali jeste Španca dovela u Stankovićev nekadašnji klub. Zbog toga smo ga i pozvali kada je Crvena zvezda zvaničnom objavom potvrdila angažovanje Rijere.
Za početak, o njihovom poznanstvu.
“Dok sam igrao za prvi tim Majorke on je bio u omladincima. Privukao mi je pažnju i rekao sam sportskom direktoru da bi bilo dobro da mu daju šansu kada jednom odem. Tako se i desilo, posle mog odlaska u Marselj on je ušao u prvi tim, što je jako retko u Majorki. Tada smo se sprijateljili, pošto je čuo da sam ga ja predložio. A godinu dana kasnije sam ga predložio i Zoranu Stojadinoviću, koji mu je napravio prvi veliki transfer, u Bordo”, objasnio je Jovan Stanković za Mozzart Sport.
Otkrio nam je nekadašnji reprezentativac naše zemlje šta ga je konkretno privuklo u igri tada mladog Alberta Rijere.
“Bio je sličan igrač meni, klasično levo krilo. Dobar dribler po boku, prodor jedan na jedan, pa centaršut. Odmah se videlo da je talentovan, biio je jako mlad, ali je brzo napredovao. Posle samo godinu dana u prvom timu je otišao u Bordo (2003, za 5.000.000 evra)”.
Prijateljstvo Jovana Stankovića i Alberta Rijere i dalje je aktuelno. Španac ga zove “Idolo Stanković” (idol), a pozvao ga je i pred odluku da postane trener.
“Pošto živim na Majorki često se viđamo. Igramo i zajedno za veterane, kada je on u mogućnosti da nam se pridruži. Pre nego što je počeo da radi kao trener pitao me je šta ja mislim o tome. Čak je i postojala ideja da sarađujemo, ali sam ja u tom periodu i dalje želeo da budem glavni trener”.
Osvrnuo se Stanković na dosadašnji tok trenerske karijere svog španskog pulena.
“Za kratak period je napravio dobar posao, tražen je na tržištu i za samo četiri-pet godina je došao do klupe Crvene zvezde, a nekome to ne uspe za celu karijeru. Uspeo je brzo da napravi dobre rezultate. U Galati je stekao veliko iskustvo kroz rad sa Domenekom Torentom, posle je osvojio duplu krunu sa Olimpijom, pa Kup Slovenije sa Celjem, s kojim je igrao četvrtfinale Lige konferencije... Veoma je posvećen svom poslu, a ima i sreće da je okružen dobrim ljudima i velikim stručnjacima. Na Majorki je redovno u društvu Pepa Gvardiole, Mikela Artete, čiji mu je brat prvi pomoćnik, tu je i Pepe Reina, igraju zajedno golf i od svih njih je mnogo naučio. Dobro mu ide, ima rezultate, a sada je u Crvenoj zvezdi koja je veliki klub. U Bordou nije imao sreće zbog loše finansijske situacije, dok se u Ajntrahtu nije odmah sve poklopilo kako treba. Jako je teško danas raditi kao trener”.
Neće Rijeri biti lako ni u Crvenoj zvezdi, makar u početku. Čeka ga vreo debi protiv Viktorije Plzenj u borbi za Ligu Evrope. Pitanje je koliko je uopšte povoljna okolnost to što se prva utakmica igra na Marakani, s obzirom na nestrpljenje navijača da vide Španca na delu, kao i velika očekivanja koja će od starta biti postavljena pred njega.
“Preuzima Crvenu zvezdu u jako teškom trenutku po ekipu. Za kratak period ne može mnogo da uradi, videlo se kroz ove dve utakmice sa Izraelcima da su igrači bili opterećeni i psihički rastrojeni. Jadno je sve to izgledalo. Igrački je Zvezda jača od Ber Ševe, ali ekipa nije bila psihički spremna. U Španiji se mnogo radi na tom segmentu. Ja mislim da je Rijera spreman da rehabilituje ekipu. Fizički i taktički ne može mnogo da promeni za kratko vreme, ali može na psihičkom planu, može da skine pritisak sa igrača. To će mu biti glavni posao u narednim danima do utakmice sa Česima”, istakao je Jovan Stanković.
Veruje Stanković da njegov nekadašnji pulen, a sada saigrač u veteranima Majorke, može da uspe kao trener Crvene zvezde.
“Siguran sam u to. Verujem da, i pored malo vremena, može da uvede Zvezdu u Ligu Evrope, koja je minimum za klub takvog renomea. Liga konferencije je ispod nivoa Crvene zvezde”.
Otkrio nam je bivši as i kakav stil igre možemo da očekujemo kod novog stratega.
“Jako dugo sam u Španiji, pre skoro 30 godina sam dobio njihovu trenersku licencu, tako da dobro znam kako se ovde radi. Svi treneri su po istom kalupu: vole da imaju posed lopte i iz poseda stvaraju šanse. Isto tako i on igra, na dug posed i traženje praznog prostora kroz kretanje igrača u slobodnim zonama. Visok pritisak, posle izgubljene lopte da se brzo osvoji nazad dok je još u toj zoni. To će verovatno vežbati u Beogradu narednih dana, jer Zvezda mora da napada, da uvek igra napadački. Svestan je on toga, zna da dolazi u veliki klub u kom se uvek očekuju pobede. Zna da će navijači uvek tražiti da vide želju kod igrača, što je nedostajalo u one dve utakmice sa Izraelcima”, konstatovao je naš sagovornik.
Imajući u vidu lako zapaljiv temperament Zvezdinog novog trenera, jedna od najvećih dilema je kako će se pojedini igrači Crvene zvezde uklopiti sa njim i privići na njegove metode rada, za koje mnogi ističu da su vrlo stroge i zahtevaju konstantnu disciplinu i zalaganje.
Tu se pre svega misli na Marka Arnautovića, najzvučnije ime u timu, sa najvećom platom, koji dosad za nešto više od godinu dana u Crvenoj zvezdi svojim igrama i učinkom nije opravdao očekivanja.
“Ne poznajem Arnautovića, ne znam kakav je, ali mislim da je profesionalac i da je svestan da će morati da se prilagodi novom treneru, pa šta trener dalje odluči. Na njemu kao igraču je da bude spreman”.
Dodao je Jovan Stanković za kraj da bi Rijera mogao da iskoristi svoje ime i reputaciju u fudbalskom svetu da pomogne Crvenoj zvezdi da dovede kvalitetna pojačanja.
“Mislim da su ovom timu Crvene zvezde potrebna dva-tri pojačanja ako uspe da uđe u Ligu Evrope. Špic pogotovo, jer se protiv Ber Ševe mučila i nije postigla gol. Tu može Rijera da iskoristi svoje ime i poznanstva, jer ima kontakt sa mnogima iz sveta fudbala i sigurno će mu neko preporučiti igrače. Možeš ti da budeš koliko god hoćeš dobar trener, ali džaba ti ako nemaš prave igrače za ono što želiš. Evo, Murinjo je odmah po dolasku u Real Madrid doveo četiri-pet igrača, jer je svestan da sa timom iz prošle sezone ne može da osvaja. E sad, to naravno zavisi od finansijske moći kluba, nije danas uopšte lako dovesti igrača sa ovim cenama koje samo rastu od jednog do drugog prelaznog roka”, svestan je Stanković da crveno-beli nisu baš u poziciji da tek tako mogu da biraju na tržištu.