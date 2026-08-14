Rezzime dana (petak): Podbacili oni od kojih se to najmanje očekivalo

ZAOKRUŽENO

SPORTING – GIMARAIS (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 3:2

Au strašna utakmica između Sportinga i Vitorije, a umalo da zeleno-beli ispuste trijumf i na ovom meču. Posle prvog kola ostali su samo na bodu, a sada su nekako uspeli da iščupaju trijumf protiv Gimaraisa. Domaćin je vodio 3:0 posle prvog poluvremena, a onda je lagano primljeno dva pogotka u nastavku, ali je Sporting uspeo da sačuvao prednost.

LASK – RID (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 4:1

Sjajan start sezone za Lask. Tim iz Linca upisao je i treći trijumf iz isto toliko utakmica, a Rid je ispraćen sa četri gola u mreži. Sigurno da je utisak u određenoj meri pokvario crveni karton Roberta Ljubičića u 74. minutu, ali pobeda je ono što se računa.

FJORENTINA – BENEVENTO (tip 1, kvota 1,25) – rezultat 4:1

Nije imao Benevento nikakve šanse protiv Fiorentine. Viola je imala sigurnih plus dva već posle prvih 45 minuta, dok je do kraja utakmice sve bilo samo odrađivanje posla.

PARMA – KATANIJA (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 2:0

Još nije počela italijanska Serija A, ali Parma želi da novu sezonu dočeka u što boljoj formi. Izabranici Karlosa Kueste su rutinski nadigrali Kataniju, a u najboljem svetlu se pokazao Simone Lontani. Mladi napadač bio je strelac oba gola za Parmu i tako je dečko rođen 2008. godine pokazao da je budućnost kluba.

AL HILAL - AL FAISLI (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 4:2

Počelo je prvenstvo Saudijske Arabije, a Al Hilal je i ove sezone jedan od favorita za titulu. Ekipa Sergeja Milinkovića Savića pobedom je otpočela novu sezonu, a domaćin je već u 28. minutu utakmice uspeo čak tri puta da matira rivala. Ono što će ostati zapisano jeste da je Al Hilal postigao čak tri gola iz penala.

LEGIJA - RADOMIAK (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 5:0

Napravila je Legija kiks u prošlom kolu kada je samo remizirala sa Koronom, pa je sada ceh platio Radomiak. Domaćin sasuo petardu u mrežu gostiju, a već posle 17. minuta na semaforu je stajalo - 3:0. Do kraja meča sve je bilo samo stvar rutine i na kraju je domaćin upisao više nego ubedljiv trijumf.

ST. ETIJEN - KLERMON (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 3:1

Sent Etijen je krenuo odlično u novu sezonu ostvario oba trijumfa i želi povratak u francusku Elitu. Sada je sa tri pogotka ispraćen Klermon i slavni klub ima odličnu priliku da pobedonosni niz nastavi protiv Grenobla u narednom kolu.

MONCA - AVELINO (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 3:0

Monca se vratila u Seriju A i na utakmici Kupa Italije protiv Alveina videla se razlika u klasi. Zeleno-beli nisu mogli da izađu na kraj sa timom iz najvišeg ranga.

PRECRTANO

GALATASARAJ – ČORUM (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 2:2

Mogu Galata, kao i ostale velike turske trošadžije da se rasipaju novcem, ali onda dođe mali Čorum i lupi šamar istanbulskim Lavovima. Tim koji je tek ušao u najviši rang turskog fudbala naterao je šampiona da se trese, preznojava i čupa živu glavu doslvno u 90. minutu. Gosti su imali prednost praktično do nadoknade, a onda je Viktor Osimen nekako uspeo da izjednači osvoji barem bod za domaćin. Svakako, ovaj rezultat je Galati ekvivalentan porazu.

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VULVERHEMPTON - BLEKBURN (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:2

Svi vide Vulvse kao tim koji će brzopotezno da se vrati u Premijer ligu, ali nije baš sve počelo u Čempionšipu onako kako su se mnogi nadali. Drugi najskuplji tim ovog ranga engleskog fudbala uspeo je da odigra samo nerešeno za Blekburnom. Zapravo, gosti su vodili sve do duboko u sudijskoj nadoknadi, a onda je dosuđen penal za domaćina koji je realizovao Raul Himenez.