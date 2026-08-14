Orlići dominatni, ali izborili samo meč za deveto mesto
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 23:06
Slab Evrobasket za ekipu do 16 godina
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (U16) zabeležila je ubedljivu pobedu nad selekcijom Češke i tako izborila plasman u utakmicu za deveto mesto na Evropskom prvenstvu u Rumuniji. Izabranici selektora Branka Milisavljevića slavili su i zakazali okršaj protiv Turske, koja je u svom meču bila bolja od Italije. Borba za 9. poziciju na programu je u subotu od 15 časova.
Utakmica odigrana u Oradei protekla je u potpunoj dominaciji našeg tima. Srbija je od samog starta nametnula žestok ritam i već tokom prve četvrtine izgradila dvocifrenu prednost (19:9). Stabilnu prednost od desetak poena naši momci su bez problema održavali sve do odlaska na veliki odmor, kada je na semaforu stajalo 43:30.
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Sve dileme oko pitanja pobednika konačno su otklonjene u trećoj deonici. Srbija je uraganskom serijom 21:1 za nešto više od šest minuta igre potpuno razbila protivnika i otišla na nedostižnu prednost, nakon čega je rutinski privela meč kraju.
Najefikasniji u redovima Srbije bio je Filip Mrđen sa 15 poena i 3 asistencije. Tarik Muratović je dodao 13 poena uz 5 skokova, koliko je upisao i Vukašin Velimirović (3 sk, 3 as). Dvocifreni su bili i Luka Panić sa 12 poena i 5 asistencija, kao i Marko Avdalović sa 12 poena i 5 skokova.