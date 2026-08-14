Orlići dominatni, ali izborili samo meč za deveto mesto

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije (U16) zabeležila je ubedljivu pobedu nad selekcijom Češke i tako izborila plasman u utakmicu za deveto mesto na Evropskom prvenstvu u Rumuniji. Izabranici selektora Branka Milisavljevića slavili su i zakazali okršaj protiv Turske, koja je u svom meču bila bolja od Italije. Borba za 9. poziciju na programu je u subotu od 15 časova.

Utakmica odigrana u Oradei protekla je u potpunoj dominaciji našeg tima. Srbija je od samog starta nametnula žestok ritam i već tokom prve četvrtine izgradila dvocifrenu prednost (19:9). Stabilnu prednost od desetak poena naši momci su bez problema održavali sve do odlaska na veliki odmor, kada je na semaforu stajalo 43:30.