Najava dana (utorak, 1. septembar): Šetnja po Čempionšipu i kupovima Nemačke i Italije

STOUK –NORIČ, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Stouk je još na nuli, sa tri uzastopna poraza, uz gol razliku 3:9. Norič je u prošlom kolu osvojio tri boda, pošto je savladao Barnli sa 4:1. I na utakmicama ovog tima odm starta šampionata minimum prolazi 3+ igra. Na poslednjem meču para, Stouk je slavio sa 0:2.

SVONSI – VOTFORD, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Svonsi će po svemu sudeći biti ozbiljan kandidat za promociju u Premijer ligu, do sada ima gol razliku 5:1, i biće izuzetno prezan kada dočekuje veoma dobro uklopljen sastav Votforda koji je posle pobede nad Sautemtonom, vezao remije sa Reksamom i Vest Hemom. Svonsi je poslednji meč parab dobio sa 0:2, a na pet mečeva ovih timova u nizu dolazila je 0-2 igra.

VEST HEM – VULVERHEMPTON, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Vest Hem drži blagu ulogu favorita zbog domaćeg terena, gde su u poslednjem međusobnom duelu u Londonu ubedljivo slavili sa 4:0. Međutim, oni ovu sezonu nisu startovali kako su želeli, dok Vulvsi mogu da se pohvale solidnim rezultatima i efikasnim mečevima. Na poslednja tri meča para, minimalno je dolazila 3+ igra.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

TORINO – MONCA, 21.00

(Fudbal, Kup Italije)

Kup jeste specifično takmičenje, ali tradicija para sa poslednjih pet međusobnih okršaja podvlači tradicionalni prolazak 0-2 igre. Torino je u prethodnoj fazi savladao Kremonenze s minimalcem, dok je Monca bila bolja od Avelina. Poslednji meč para u martu dobio je Torino.

PARMA – KREMONENZE, 18.00

(Fudbal, Kup Italije)

Kremonenze je loše starttovao u Seriji B, odnosno vezao je poraze od Empolija i Modene, tako da mu Kup Italije neće biti u fokusu. Ni Parmi nije bilo bolje u Seriji A, pošto je gubio do Kaljarija i Juventusa. Kremonenze je bio bolji na poslednjem meču para u martu ove godine, a utakmica je okončana sa 0:2.

HAMBURG – DORTMUND, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

Pa, nema ovde nikakve polemike, kada se Dortmund nakon što je izgubio finale Superkupa Nemačke od Bajerna sastaje sa petoligašem… Tim Nika Kovača je ovde apsolutni favorit, jer se rival takmiči kao petoligaš, i nikako ne može kvalitetom da parira jednoj vrhunskoj ekipi nalik na Borusiju.

TELEOPTIK – VOŽDOVAC, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

Nisu na startu blistali ni Teleoptik, ni Voždovac, pa tako domaći imaju pet, a gosti četiri osvojena boda. Pred ovaj susret, Teleoptik je odigrao nerešeno na dva meča protiv Napretka i Smedereva, dok je Vožovac remizirao sa Borom 1919, a savladao je Metalac s minimalcem. Sve u svemu, ovo bi mogao da bude vrlo napet meč.

KR REJKJAVIK – VIKINGUR, 19.30

(Fudbal, Island 1)

Vikingur je prvi na tabeli, dok su domaći na trećem mestu, a realno za njima već debelo zaostaju. U svakom slučaju, gosti su debelo isfrustrirani u borbi za Ligu konferencije, budući da su dva puta uzastopno poraženi od Borca iz Banjaluke sa po 3:1. Inače, Vikingur je dobio poslednja četiri meča para.

UNIVERZITATEA KLUŽ – PETROLUL, 20.00

(Fudbal, Kup Rumunije)

Videli su se pre samo par dana, kada je Petrolul slavio sa 2:3. Imajte u vidu da su gosti u ovom trenutku drugi na tabeli, a da Univezitatea tek na 12. mestu, i u seriji od dva poraza, uz gol razliku 9:9. Te podatke treba posmatrati odvojeno od rezultata poslednjeg meča para, na kom je Univerzitatea većinski držala loptu u nogama, i imala devet šuteva u okvir gola.

ROSTOV – CSKA MOSKVA, 19.45

(Fudbal, Kup Rusije)

Rostov je u Grpi D dobio obe utakmice, i ostvario učinak od pet datih pogodaka, bez primljenog gola. CSKA je na penale dobio Lokomotivu iz Moskve, a zatim je oborio mnoge tikete, kada ga je savladao Akron. Ne zaboravite da je na poslednja dva meča para bilo nerešeno.