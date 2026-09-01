LUDI TIKET, utorak, 238.573 dinara: Borča ponovo dominira

Kada se spoji fudbalsko znanje i vrhunski osećaj za tajming, nastaje tiket koji prosto vapi da bude objavljen! Jedan strastveni igrač uspeo je da sastavi maestralan niz od čak 12 parova, posmatrajući kako se fudbalski tereni širom Evrope pretvaraju u poprište njegove velike pobede. Sa ulogom od 500 dinara i ukupnom kvotom od 367,04, ovaj majstor je precizno predvideo ishode mečeva – od raspucanog Čelsija i Mančester junajteda, preko dominantnog PSV-a i Ajaksa, pa sve do tvrdih italijanskih okršaja u režiji Intera i Lacija.

Ono što je ovaj već neverovatan dobitak podiglo na potpuno novi nivo jeste fantastična podrška u vidu SUPER MULTI BONUS-a, koji je na osnovni dobitak dodao neverovatnih 55.055 dinara bonusa. Zahvaljujući ovom Mozzartovom benefitu, konačna isplata je lansirana na fantastičnih 238.573 dinara! Fudbalski bogovi su ovog puta bili maksimalno naklonjeni igraču, a svaki pogođeni par dodatno je punio bonus kasu i pretvorio ovaj tiket u pravi primer kako se uz dobar raspored utakmica uzima ozbiljan profit.

Bukvalno je postalo neverovatno koliko često najbolji i najluđi tiketi u poslednje vreme dolaze iz Borče! Ovo beogradsko naselje očigledno krije neku posebnu magiju, a uplatno-isplatno mesto Borča 2 postalo je prava talična baza za lokalne majstore prognoze. Ako uzmemo u obzir da je na istom ovom mestu nedavno prošao i onaj čuveni tiket sa maksimalnim dobitkom, jasno je da Borča 2 više nije obična stanica za igru, već mesto gde se snovi o velikim dobitcima redovno pretvaraju u stvarnost.

MOZZART RELAX - TIKET TI ODMAH POSTANE DOBITAN

Za sve one koji žele da igraju rasterećeno i bez tenzije, tu je i sjajna akcija Mozzart RELAX koja donosi novu generaciju dobitnih tiketa i rane isplate. Uz ovu promociju, tvoj tiket može postati dobitan u toku samog meča ili čak i ako odigrani tip na kraju ne prođe, omogućavajući ti da pratiš utakmice potpuno bez stresa.

Tiket s maksimalnom isplatom odigran 30. jula na uplatno-isplatnom mestu Borča 2

Pogledajte tiket i OVDE