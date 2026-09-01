Kampaco bacao cigle, Argentinci protiv Kanade prokockali plus 17
Vreme čitanja: 3min | uto. 01.09.26. | 03:35
Amerikanci se poigrali sa Kolumbijom uz 16 poena Džejmsa Nanelija
Igrali su se kvalifikaconi prozori za Svetsko prvenstvo u Kataru na svim kontinentima, a okruglo godinu dana pred početak planetarne košarkaške smotre, derbi meč američke zone odigran je u Kvebeku između Kanade i Argentine. Iako bez prvih zvezda, iako u minisu od 17 poena tokom druge četvrtine, Kanađani su slavili sa 97:92 (23:29, 25:24, 25:16, 24:23) i zadržali maksimalan učinak (8-0) na tabeli Grupe F. Gaučosima je ovo drugi poraz, ali teško da će ih značajnije udaljiti od Mundobasketa. Ove selekcije čeka još jedan okršaj, samo sada u Argentini, tokom idućeg prozora, 29. novembra.
Prvu četvrtinu obeležio je neverovatni Nikolas Laprovitola, koji je ubacio 12 od prvih 20 poena svog tima, od čega tri trojke za lepu prednost gostiju, koja je postepeno rasla i narasla do rekordnih 40:23 na početku druge deonice.
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Međutim, baš kao što je Laprovitolu išao šut, Fakunda Kampaca nije. Bacao je nekadašnji plejmejker Crvene zvezde cigle na koš Kanađana, a meč je završio sa frapantnih 0/7 iz igre i sva tri poena zabeležena sa linije slobodnih bacanja. Čak je do pred kraj imao samo jednu asistenciju, a onda ih ubeležio još četiri u finišu poslednje četvrtine i, sve skupa, imao +/- učinak minus 14 za više od 28 minuta u igri. Nije se proslavio ni novi košarkaš Partizana Luka Vildoza, doduše za manje od sedam minuta u igri, ali uz samo jedan, I to promašen šut – bez poena.
Mic po mic, vraćao se domaćin u igru, predvođen Lugencom Dortom, dugogodišnjim košarkašem Oklahome, koji je ovog leta prešao u redove Atlanta Hoksa. Još u finišu prvog poluvremena prišli su Kanađani na samo posed zaostatka, a onda su se razigrali Aleksander-Voker i Olinik. Imali su Kanađani dvocifrenu prednost, činilo se da nikakvih uzbuđenja neće biti, no nisu se predavali gosti, opet je Laprovitola pogodio tri vezane trojke, prišli su na četiri poena zaostatka (88:84 i 91:87), no odbili su taj napad Kanađani i priveli meč kraju.
Laprovitola ga je završio sa nestvarnim 31 poenom i 8/12 u šutu za tri. Jedna lasta ipak ne čini proleće. Čine ga dve, a to su kod Kanađana bili Aleksander-Voker (26) i Dort (25), koji su zajedno postigli više od polovine poena svog tima. Kabengele I Kar dodali u po 14, ovaj prvi uz 11 skokova, a drugi uz osam asistencija.
Za to vreme u Vašingtonu, Amerikanci su se poigrali sa Kolumbijom – 104:80 (32:23, 21:21, 27:12, 24:24). Kolumbijci su vodili samo na početku – dvema trojkama Angole i Atensije, poslednji put sa 7:5. Usledila je serija Amerikanaca 9:0, u kojoj je Džejms Naneli ubacio pet poena i od tog momenta samo se favorit pitao.
Jesu gosti serijom 7:0 okončali prvo poluvreme u jednocifrenom minusu (53:44), ali po povratku sa vbelikog odmora Amerikanci su dodali gas i pregazili rivala. Nakon četiri minuta igre u trećoj deonici bilo je 58:53, a do kraja te četvrtine aktuelni olimpijski šampioni su postigli 22 poena, a primili samo jedan koš! Do kraja samo rutisnko odrađivanje posla.
Najefikasniji je bio košarkaš Efesa Kol Svajder sa 18 poena, uz osam skokova, Orlando Robinson meč je završio sa 17 poena i devet skokova, a po poen manje od njega ubacili su Džejms Naneli, Džejron Blosomgejm i Dedžon Džerou. Majk Džejms je uz 11 poena imao devet asistencija, ali i čak sedam izgubljenih, te pet ukradenih lopti.
Amerikanci sada imaju 7-1 i drže čelo tabele u svojoj grupi.