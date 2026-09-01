Kampaco bacao cigle, Argentinci protiv Kanade prokockali plus 17

Međutim, baš kao što je Laprovitolu išao šut, Fakunda Kampaca nije. Bacao je nekadašnji plejmejker Crvene zvezde cigle na koš Kanađana, a meč je završio sa frapantnih 0/7 iz igre i sva tri poena zabeležena sa linije slobodnih bacanja. Čak je do pred kraj imao samo jednu asistenciju, a onda ih ubeležio još četiri u finišu poslednje četvrtine i, sve skupa, imao +/- učinak minus 14 za više od 28 minuta u igri. Nije se proslavio ni novi košarkaš Partizana Luka Vildoza , doduše za manje od sedam minuta u igri, ali uz samo jedan, I to promašen šut – bez poena.

Mic po mic, vraćao se domaćin u igru, predvođen Lugencom Dortom, dugogodišnjim košarkašem Oklahome, koji je ovog leta prešao u redove Atlanta Hoksa. Još u finišu prvog poluvremena prišli su Kanađani na samo posed zaostatka, a onda su se razigrali Aleksander-Voker i Olinik. Imali su Kanađani dvocifrenu prednost, činilo se da nikakvih uzbuđenja neće biti, no nisu se predavali gosti, opet je Laprovitola pogodio tri vezane trojke, prišli su na četiri poena zaostatka (88:84 i 91:87), no odbili su taj napad Kanađani i priveli meč kraju.

Laprovitola ga je završio sa nestvarnim 31 poenom i 8/12 u šutu za tri. Jedna lasta ipak ne čini proleće. Čine ga dve, a to su kod Kanađana bili Aleksander-Voker (26) i Dort (25), koji su zajedno postigli više od polovine poena svog tima. Kabengele I Kar dodali u po 14, ovaj prvi uz 11 skokova, a drugi uz osam asistencija.

Za to vreme u Vašingtonu, Amerikanci su se poigrali sa Kolumbijom – 104:80 (32:23, 21:21, 27:12, 24:24). Kolumbijci su vodili samo na početku – dvema trojkama Angole i Atensije, poslednji put sa 7:5. Usledila je serija Amerikanaca 9:0, u kojoj je Džejms Naneli ubacio pet poena i od tog momenta samo se favorit pitao.