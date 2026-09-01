Hvala ti što si me učinio Svetskim šampionom
Vreme čitanja: 14min | uto. 01.09.26. | 08:35
Argentinski fudbaleri sipaju poruke za Lionela Mesija, fantastične reči De Pola i Romera
Ono što se naslućivalo na kraju Mundijala pre dva meseca, dobilo je juče zvaničnu formu: Lionel Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine.
Po mnogima najveći fudbaler sveta svih vremena rekao je „zbogom“ dresu u kojem je doživeo velike uspehe (svetska titula, još dva finala Mundijala, dva Kupa Amerika, Finalisima), ali pre toga i bolna razočaranja. Nakon što je Mesi objavio oproštajnu poruku na društvenim mrežama, počeli su da se javljaju njegovi dugogodišnji drugovi iz državnog tima sa porukama zahvalnosti.
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Emilijano Martinez je tokom reprezentativne karijere više puta pričao da je koliko zbog sebe, toliko i zbog Lionela Mesija srećan zbog svih osvojenih trofeja. A, sada mu je poslao poruku:
„Kapitenu. Reči nisu dovoljne za sve ono što su uradio za nas i za argentinski narod. Ali ja mogu samo da ti se zahvalim što si me učinio svetskim šampionom, što sam dotakao visine za koje nisam mogao ni da pomislim da ću ih dostići. Moje poštovanje zauvek. Hvala ti“.
Poruka Leandra Paredesa glasi:
„Mislio sam da sam spreman za ovu vest, ali očigledno nisam bio. Hvala ti za sve što si uradio za mene kao Argentinca, kao navijača reprezentacije, kao saigrača i kao prijatelja! Reči nisu dovoljne kada se govori o tebi, tvojoj zaostavštini, tvojoj veličini kao igrači, ali još više kao čoveku. Srećan sam što sam igrao sa tobom tokom ovog prelepog procesa u reprezentaciji, tvojoj reprezentaciji. Volim te, maleni! Neka zauvek budeš srećan! Naša zemlja će ti zauvek biti zahvalna na svemu što si učinio da doživimo“.
A, Rodrigo de Pol, koji je Mesijev najbolji prijatelj u reprezentaciji, često nazivan njegovim telohraniteljem, napisao je dugu poruku.
„Postoji nešto što sam godinama uvek želeo: da svaki Argentinac sazna ko si ti zapravo.
Kakav si kada nema kamera, kada nema stadiona, kada si to jednostavno ti. Nisi to nikada previše voleo; uvek si osećao da su tvoje kopačke najbolji način da govoriš i da je teren mesto gde treba da pokažeš sve što osećaš prema svojoj zemlji. A ja sam imao sreću da vidim sve što se nalazilo iza toga.
Svake pripreme, svaku noć pred finale, pritisak, strah, sumnje, kritike. Gledao sam te kako prolaziš kroz trenutke koji bi za bilo koga drugog bili previše, a onda ustaješ sledećeg dana i nastavljaš dalje, bez izgovora, bez upiranja prstom u bilo koga, bez potrebe da bilo kome objašnjavaš ko si. Jer ako postoji jedna stvar koja se kod tebe nikada nije promenila, to je ljubav prema ovom dresu i ovoj zemlji. Ljubav zbog koje si ustajao iznova i iznova, čak i kada se činilo da više nemaš šta da dokazuješ.
Zato ono što si uradio za reprezentaciju ide mnogo dalje od golova i titula koje smo osvojili… a i to je mnogo, eh.
Uvek sam želeo da ti se dive zbog onoga što jesi, a ne samo zbog onoga što radiš. Mi koji te poznajemo znamo da si ogroman na terenu, ali još veći van njega. I mislim da to Argentina danas konačno zna. Ne znam da li postoji veća ljubavna priča između jednog igrača i njegove zemlje od ove koju si ti izgradio. To što sam mogao da je proživim pored tebe je nešto što ću nositi sa sobom ceo život. Gledati te kako hodaš sa „desetkom“ i kapitenskom trakom ispred nas davalo nam je osećaj da brineš o nama, da će bez obzira na to šta se desi, napredu biti neko ko će dati sve od sebe za nas.
I uspeli smo, brate. Bili smo SVETSKI ŠAMPIONI.
Tokom godina shvatio sam da možda najlepša stvar nije bila samo podizanje tog pehara. Bilo je to što nikada nismo prestali da budemo ono što jesmo. Smeh, putovanja, pripreme i sve one stvari koje niko nije video, a koje su za mene bile najvažnije. Kakvu sam sreću imao da budem pored tebe u jednom od najvažnijih trenutaka naše istorije.
Hvala ti za sve što si uradio za nas i za Argentinu.
Hvala ti što si mi dozvolio da upoznam Lea koga sam uvek želeo da svi upoznaju. Onog kome nije potrebna „desetka“, ni kapitenska traka, ni teren da bi bio gigant.
Volim te, brate.
Kakav je ponos bio proživeti sve ovo zajedno!“
Opširan je bio i Kristijan Romero, jedan od najboljih igrača Argentine na minulom Mundijalu.
„Kakvo je ludilo to što je ovaj dan konačno došao, dragi Leo.
Odmalena sam sanjao da te jednog dana upoznam. Ali nikada nisam mogao ni da zamislim da će mi život dati priliku da sa tobom podelim toliko trenutaka i proživim uz tebe najlepšu i najuspešniju eru u istoriji naše reprezentacije.
Jednostavno reći „hvala“ nikada neće biti dovoljno.
Hvala ti na nezaboravnom nasleđu koje ostavljaš iza sebe, što si nas naučio da nikada ne odustajemo i na svakoj reči, svakom razgovoru i svakom trenutku u kom si nam pokazao put.
Hvala ti što si predvodio na najlepši mogući način, nikada se ne stavljajući iznad bilo koga, uvek sa tom skromnošću i tim posebnim načinom na koji si nosio naš grb i branio ga svim srcem.
Čuvaću svaku uspomenu zauvek, ali pre svega, pamtiću te po tome kakav si čovek: po tvojoj skromnosti, jednostavnosti i načinu na koji si uvek prema svima postupao kao prema jednakima.
Više od svega, cenicu ljudskost koju si uvek imao i koju i dalje imaš.
Mnogo ćeš nam nedostajati u svakodnevnom životu reprezentacije. Ali najvažnije je videti te srećnog, dobro i okruženog ljudima koje voliš. To je ono što je najbitnije.
Hvala ti na svemu, Leo.
Najveći svih vremena“.
Pisali su i Nikolas Taljafiko, poruku je poslao i Žoze Murinjo, mnogi drugi, ali poruke De Pola i Romera su – da se naježiš.