Hvala ti što si me učinio Svetskim šampionom

„Kapitenu. Reči nisu dovoljne za sve ono što su uradio za nas i za argentinski narod. Ali ja mogu samo da ti se zahvalim što si me učinio svetskim šampionom, što sam dotakao visine za koje nisam mogao ni da pomislim da ću ih dostići. Moje poštovanje zauvek. Hvala ti“.

Emilijano Martinez je tokom reprezentativne karijere više puta pričao da je koliko zbog sebe, toliko i zbog Lionela Mesija srećan zbog svih osvojenih trofeja. A, sada mu je poslao poruku:

„Mislio sam da sam spreman za ovu vest, ali očigledno nisam bio. Hvala ti za sve što si uradio za mene kao Argentinca, kao navijača reprezentacije, kao saigrača i kao prijatelja! Reči nisu dovoljne kada se govori o tebi, tvojoj zaostavštini, tvojoj veličini kao igrači, ali još više kao čoveku. Srećan sam što sam igrao sa tobom tokom ovog prelepog procesa u reprezentaciji, tvojoj reprezentaciji. Volim te, maleni! Neka zauvek budeš srećan! Naša zemlja će ti zauvek biti zahvalna na svemu što si učinio da doživimo“.

A, Rodrigo de Pol, koji je Mesijev najbolji prijatelj u reprezentaciji, često nazivan njegovim telohraniteljem, napisao je dugu poruku.

„Postoji nešto što sam godinama uvek želeo: da svaki Argentinac sazna ko si ti zapravo.

Kakav si kada nema kamera, kada nema stadiona, kada si to jednostavno ti. Nisi to nikada previše voleo; uvek si osećao da su tvoje kopačke najbolji način da govoriš i da je teren mesto gde treba da pokažeš sve što osećaš prema svojoj zemlji. A ja sam imao sreću da vidim sve što se nalazilo iza toga.

Svake pripreme, svaku noć pred finale, pritisak, strah, sumnje, kritike. Gledao sam te kako prolaziš kroz trenutke koji bi za bilo koga drugog bili previše, a onda ustaješ sledećeg dana i nastavljaš dalje, bez izgovora, bez upiranja prstom u bilo koga, bez potrebe da bilo kome objašnjavaš ko si. Jer ako postoji jedna stvar koja se kod tebe nikada nije promenila, to je ljubav prema ovom dresu i ovoj zemlji. Ljubav zbog koje si ustajao iznova i iznova, čak i kada se činilo da više nemaš šta da dokazuješ.

Zato ono što si uradio za reprezentaciju ide mnogo dalje od golova i titula koje smo osvojili… a i to je mnogo, eh.

Uvek sam želeo da ti se dive zbog onoga što jesi, a ne samo zbog onoga što radiš. Mi koji te poznajemo znamo da si ogroman na terenu, ali još veći van njega. I mislim da to Argentina danas konačno zna. Ne znam da li postoji veća ljubavna priča između jednog igrača i njegove zemlje od ove koju si ti izgradio. To što sam mogao da je proživim pored tebe je nešto što ću nositi sa sobom ceo život. Gledati te kako hodaš sa „desetkom“ i kapitenskom trakom ispred nas davalo nam je osećaj da brineš o nama, da će bez obzira na to šta se desi, napredu biti neko ko će dati sve od sebe za nas.

I uspeli smo, brate. Bili smo SVETSKI ŠAMPIONI.

Tokom godina shvatio sam da možda najlepša stvar nije bila samo podizanje tog pehara. Bilo je to što nikada nismo prestali da budemo ono što jesmo. Smeh, putovanja, pripreme i sve one stvari koje niko nije video, a koje su za mene bile najvažnije. Kakvu sam sreću imao da budem pored tebe u jednom od najvažnijih trenutaka naše istorije.

Hvala ti za sve što si uradio za nas i za Argentinu.

Hvala ti što si mi dozvolio da upoznam Lea koga sam uvek želeo da svi upoznaju. Onog kome nije potrebna „desetka“, ni kapitenska traka, ni teren da bi bio gigant.

Volim te, brate.

Kakav je ponos bio proživeti sve ovo zajedno!“