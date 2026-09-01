Znamo koga će Partizan da (ot)kupi sledećeg leta

Na koga god da podseća, Miladinović je za odigrana 274 minuta u dresu Parnog valjka upisao gol, dve asistencije i režirao dve pobede: nad Hetafeom i OFK Beograd Mozzart Betom u Humskoj. I zato danas na crno-beloj strani Topčiderskog brda sa mnogo više optimizma nego pre sedam dana čekaju predstojeći večiti derbi.

Poneko se javio da kaže kako ga Miladinović podseća na Zvonimira Vukića , mada je brži i po građi nije baš nalik nekadašnjem vezisti Partizana, nekog pomalo podseća baš na aktuelnog trenera Sašu Ilića po toj umetnosti da provuče loptu tamo gde niko drugi ne vidi put ili da se nađe na pravom mestu u pravo vreme, po čemu je nekadašnji „broj 22“ crno-belih bio apsolutni šampion.

Igor Miladinović se kao dugo čekana centralna pazla uklopio u tim Partizana. Kao što su novinari posle meča u ponedeljak primetili, igra od prvog momenta kao da je tu dve-tri godine. Kada je neko znalac, čuveni „period adaptacije“ mu nije potreban. A, iz svakog Džinovog dodira lopte Partizanovog vidi se klasa.

Englezi imaju izreku „ne zaljubljuj se u pozajmljenog igrača“, koju su navijači Partizana naučili i tužno ponavljali kada je zimus otišao Jovan Milošević, najbolji strelac i najbolji igrač crno-belih. Tada uprava kluba nije u ugovor o pozajmici ubacila stavku o mogućnosti otkupa i tako je tim ostao obezglavljen sa sve jesenjom krunom na glavi.

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Ta lekcija je naučena. U slučaju Igora Miladinovića ne može da se ponovi, jer Partizan ima pravo otkupa od Sent Etjena. Nije mali novac za crno-belu trošnu kasu, ali već sada se vidi da će se isplatiti svaki cent uložen u dovođenje veziste kakvog tim nije imao neko vreme. Možda otkako su Natha stigle godine, mada je sadašnja „desetka“ brža, pokretljivija nego što je legendarni vezista iz Izraela bio.

Miladinović je tek počeo svoju priču u Humskoj, ali znamo već sada koga će Partizan da (ot)kupi sledećeg leta.