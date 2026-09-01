Bilo je lepo dok je trajalo: Sten Vavrinka odigrao poslednji grend slem meč u karijeri

Pružio maksimum protiv Italijana, u prva dva seta izgurao do taj-brejka, u trećem nije mogao ni do gema - 7-6(4), 7-6(3), 6-0, ali to je nekako najmanje važno. Na momente je podsetio gledaoce kakav je to dvoručni bekhend nekada bio. Meč je protekao u sjajnoj atmosferi, čak i kada je Beretini zatražio video-proveru kako bi se utvrdilo da li je Vavrinka dva puta udario lopticu na mreži, dvojica tenisera iskoristila su tu priliku za razgovor i smeh.

Na kraju je upričičena mala ceremonija, a dok je držao govor na terenu, nakon video-snimka sa njegovim najboljim trenucima, glas mu je podrhtavao od emocija. Prisetio se kako je na vajld kartu morao da čeka do poslednjeg trenutka, ali i toga koliko mu je značilo što svoj poslednji grend slem igra baš u Njujorku, deset godina nakon osvajanja titule.

„Mislim da sam učinio sve što je bilo u mojoj moći da budem najbolja moguća verzija tenisera. Sve te godine sam pomerao sopstvene granice, trudeći se da dam sve od sebe, kako na terenu, tako i van njega. Zbog toga sam potpuno miran. Znam da nisam mogao više. Znam da sam iskoristio sve prilike koje sam imao”, kazao je on pre nego je podelio svoje poslednje grend slem autograme.

Vavrinki je nedostajao samo Vimbldon za karijerni grend slem. Osvajao je Australijan Open 2014, Rolan Garos 2015. i US Open 2016. godine, savladavši u finalu sva tri puta tadašnjeg prvog tenisera sveta. Dva puta je to bio Novak Đoković, a njega je, zanimljivo, pobedio u četvrtfinalu i na putu do pehara u Melburnu 2014.

Osvojio je 16 titula u pojedinačnoj konkurenciji na ATP turu i ostvario 589 pobeda. Godine 2014. dostigao je treće mesto na ATP listi, što mu je najbolji plasman u karijeri.