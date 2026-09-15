NAJAVA DANA (utorak, 15. septembar): Liga kup Engleske i mečevi Primere su primarne teme

IPSVIČ – ARSENAL, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Artetinim Tobdžijama ovaj meč može da bude lak, poput opuštenog treninga... Šta reći, sem da je Arsenal u velikom trijumfalnom nizu, a da je ovenčan uspehom kako u Premijer ligi, tako i u Ligi šampiona u kojoj je dobio Napoli. Ipsvič ima dve pobede i dva poraza u Premijer ligi, ali ni izbliza nema sastav koji sme, ili čak može da zapreti Arsenalu.

LIVEPUL – TOTENHEM, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Liverpul ne gubi, ali ipak nije u seriji pobeda, pošto često ume da remizira. Pobeda nad Atletiko Madridom u Ligi šampiona, dođe im kao okrepljenje, pred meč sa Totenhemom koji je posle poraza od Njukasla uzastopno igrao nerešeno sa Notingem Forestom i Evertonom. Na poslednjem meču para u martu ove godine bilo je nerešeno, a na tri uzastopne utakmice para dolazila je GG igra.

REDING – BRENDFORD, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Trećeligaš protiv premijerligaškog sastava po sili prilika ne bi trebalo da bude uporediv, Brentford je u seriji od tri remija, i to na mečevima sa Lidsom, Sanderlendom i Bornmutom. Par se jako dugo nije ukrštao, tako da statistika tih mečeva ne treba da bude uzeta u obzir.

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BRISTOL SITI – LINKOLN, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Linkoln ima osam bodova i u seriji je od četiri utakmice bez poraza. Bristol Siti ima dva boda više, išlo mu je odlično, a je u prošlom kolu poražen od Sautemptona sa 4:1. Domaći teren prija Bristolu, tako da se očekuje da upravo ovaj tim bude dominantnija sila na terenu.

MIDSLBRO – MILVOL, 20.45 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Engleska 2)

Midlsbro ima samo bod manje od tri vodeća tima koja imaju po bod više. Sve u svemu, oni se bore za čelo tabele, mada ni Milvol sa devet osvojenih bodova, nije baš predaleko od ove ekipe. S druge strane, formu gostiju treba gledati i kroz prizmu koja broji tri poraza sa prethodnih pet utakmica.

FJORENTINA – PIZA, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Kup Italije)

Piza igra sasvim solidno u Seriji B, i mada je izgubila od Entele u prošlom kolu, ne zaboravlja se kako je na penale iz Kupa Italije izbacila Emopoli. Fjorentina je vezala tri potaza u eliti od Rome, Frozinonea i Torina, a onda je dobila Veneciju sa 2:4. Njene utakmice su u poslednje vreme vrlo efikasne, a ovaj klub je poslednji meč para u februaru dobio sa 1:0.

RAJO VALJEKANO – ESPANJOL, 19.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Nakon teškog poraza od Real Madrida, Rajo Valjekano dočekuje Espanjol koji u ovaj duel ulazi osokoljen pobedom protiv Osasune. Oba tima se suočavaju sa izazovima u formi, pri čemu Valjekano beleži tri poraza u prvih pet utakmica, dok Espanjol traži stabilnost na gostovanjima. Na poslednjem meču para bilo je 1:0 za Rajo Valljekano.

ALAVES – VALENSIJA, 20.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Alaves je izgubio poslednji duel protiv Valensije na gostovanju, ali na domaćem terenu imaju fantastičan niz – neporaženi su u poslednjih sedam mečeva protiv Valensije pred svojim navijačima (4 pobede, 3 remija), od čega su trijumfovali u tri od poslednja četiri susreta sa tačno jednim golom razlike. Alaves će igrati ozbiljno oslabljena u odbrani i veznom redu jer će Mikel Rodrigez duže vreme odsustvovati zbog teške povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

ELČE – REAL MADRID, 21.30 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Španija 1)

Ral Madrid igra u paklenom rasporedu, a posle poraza od Betisa, pokazao je silu kada je savladao Inter u Ligi šampiona sa 2:1 i Rajo Valjekano sa 4:1. Domaćin nije ni blizu tog nivoa, jer ima tek dva remija sa poslednjih pet mečeva i po svoj prilici na ovom meču će se braniti koliko god to ume i zna.

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