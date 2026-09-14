Četvrta smena trenera u Mozzart Bet Superligi: Rastali se OFK Beograd i Jovan Damjanović
Vreme čitanja: 1min | pon. 14.09.26. | 23:08
Romantičari posle poraza u Nišu traže novog trenera
Dobar posao odradio je Jovan Damjanović kada je početkom godine preuzeo ekipu OFK Beograd Mozzart Beta od Sima Krunića, koji je sa klupe unapređen u predsedničku fotelju. Preuzeo je Romantičare na šestoj poziciji, na kojoj su i završili sezonu.
U tekućoj, međutim, rezultati nisu kao što su na Staroj Karaburmi zamislili, te je posle poraza u Nišu i skandiranja gostujućih navijača "Joco, odlazi" došlo do sporazumnog raskida saradnje sa 43-godišnjim strategom.
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Romantičari su trenutno 10. na tabeli sa devet bodova iz devet utakmica, s tim da su u poslednja tri kola osvojili samo jedan bod, a u poslednjih pet ostvarili samo jednu pobedu.
Sa Damjanovićem na klupi OFK Beograd je odigrao 26 utakmica u kojima je po sedam puta pobedio i izgubio, dok je 12 završeno remijem.
Pokušaće rukovodstvo plavo-belih da pronađe novog trenera do duela sa Radničkim iz Kragujevca u subotu, a u prilog im svakako ide reprezentativna pauza koja potom sledi sve do 10. oktobra. Navijači OFK Beograda u Nišu su, takođe, prizivali povrtak Krunića na mesto trenera, mada bi takav potez bio iznenađenje.
Inače, u pitanju je četvrta promena trenera u domaćem prvenstvu od početka sezone. Prethodno su stratege menjali Crvena zvezda, Vojvodina i Zemun.