Četvrta smena trenera u Mozzart Bet Superligi: Rastali se OFK Beograd i Jovan Damjanović

Romantičari su trenutno 10. na tabeli sa devet bodova iz devet utakmica, s tim da su u poslednja tri kola osvojili samo jedan bod, a u poslednjih pet ostvarili samo jednu pobedu.

Sa Damjanovićem na klupi OFK Beograd je odigrao 26 utakmica u kojima je po sedam puta pobedio i izgubio, dok je 12 završeno remijem.

Pokušaće rukovodstvo plavo-belih da pronađe novog trenera do duela sa Radničkim iz Kragujevca u subotu, a u prilog im svakako ide reprezentativna pauza koja potom sledi sve do 10. oktobra. Navijači OFK Beograda u Nišu su, takođe, prizivali povrtak Krunića na mesto trenera, mada bi takav potez bio iznenađenje.

Inače, u pitanju je četvrta promena trenera u domaćem prvenstvu od početka sezone. Prethodno su stratege menjali Crvena zvezda, Vojvodina i Zemun.