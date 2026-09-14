Atomski fudbal na Madrigalu - 40 šuteva, 20 u okvir i so na ranu Viljareala; mogla da pukne i petarda (VIDEO)

Atomski fudbal na Madrigalu, verovatno jedna od najboljih utakmice od starta sezone u Evropi - u Španiji sasvim izvesno najbolja - i veliki trijumf Betisa protiv Viljareala (2:1), koji posle pet kola ostaje u zoni ispadanja u La ligi. Što se ekipe iz Sevilje tiče, posle tri minimalca (gde sapada i onaj proteklog vikenda sa Real Madridom), noćas prava mala rapsodija.

Ako zanemarimo prvih pola sata, tokom kojih je domaćin dominirao, imao daleko više loptu u posedu, stativu, stigao do vođstva (a da su mu pritom dva pogotka poništena), četa Manuela Pelegrinija izgledala je zaista izuzetno, na momente vrlo atraktivno, i samo je Peter Gulači zaslužan što Žutu podmornicu nisu pogodila još makar tri-četiri torpeda, što bi predstavljalo jedan od najtežih poraza ovog sastava poslednjih godina.