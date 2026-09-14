Atomski fudbal na Madrigalu - 40 šuteva, 20 u okvir i so na ranu Viljareala; mogla da pukne i petarda (VIDEO)
Vreme čitanja: 16min | pon. 14.09.26. | 23:16
Betis odigrao sjajno poluvreme, uzeo sva tri boda i probio se na deobu drugog mesta
Atomski fudbal na Madrigalu, verovatno jedna od najboljih utakmice od starta sezone u Evropi - u Španiji sasvim izvesno najbolja - i veliki trijumf Betisa protiv Viljareala (2:1), koji posle pet kola ostaje u zoni ispadanja u La ligi. Što se ekipe iz Sevilje tiče, posle tri minimalca (gde sapada i onaj proteklog vikenda sa Real Madridom), noćas prava mala rapsodija.
Ako zanemarimo prvih pola sata, tokom kojih je domaćin dominirao, imao daleko više loptu u posedu, stativu, stigao do vođstva (a da su mu pritom dva pogotka poništena), četa Manuela Pelegrinija izgledala je zaista izuzetno, na momente vrlo atraktivno, i samo je Peter Gulači zaslužan što Žutu podmornicu nisu pogodila još makar tri-četiri torpeda, što bi predstavljalo jedan od najtežih poraza ovog sastava poslednjih godina.
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Pobrojati sve prilike, sva uzbuđenja, gotovo je nemoguće. Napadi dva tima smenjivali su se neverovatnom brzinom, ritam gotovo nijednog momenta nije opadao, a konačna statistika verovatno ponajbolje oslikava sve rečeno: kombinovano, Viljareal i Betis uputili su 40 udraca ka golu (tačno polovina išla je u okvir), izveli 11 kornera, stvorili desetak prilika iz kategorije 'stoprocentnih', loptu u jednom i drugom šesnaestercu (zbirno) dodirnuli nestvarnih 66 puta?!
Saberi-oduzmi, tri boda zasluženo putuju u Sevilju, Betis se zasluženo šepuri na deobi druge pozicije, dok je pred Injigom Perezom vrlo delikatan period - da što pre podigne ekipu i kako zna i ume dođe do celog plena, po mogućstvu već za tri dana na Rosaledi u Malagi. U suprotnom, klupa bi mogla ozbiljno da mu se zatrese već nakon nepuna tri meseca u klubu.
Gulačiju 'na dušu' ide to što smo samog kraja imali otvorenu utakmicu i što je Viljareal bio živ, u igri makar za bod, međutim mađarski golman je i te kako doprineo preokretu što je Betis kreirao u smiraj prvog poluvremena. Nije se proslavio u prvoj situaciji, kada je magični dribler Abde Ezalzuli sve sam odradio, tukao iskosa i praktično namestio gol Alvaru Kuću Ernandezu, a posebno loša reakcija bila je ona u 43. minutu. Tada je doslovno servirao loptu na nogu vrlo zapaženog defanzivca Natana...
Pravo je uživanje gledati Abdea Ezalzulija kad ima svoj dan. Da ne kažemo kad mu se igra fudbal. U nekoliko navrata večeras potpuno je izludeo igrače u žutim dresovima uz levu aut liniju. Uostalom, pogledajte samo kako je poslužio Ernandeza na petercu u 56. minutu:
Puno bolji bio je Betis u nastavku susreta i sve je mogao da reši još polovinom tog dela igre. Prosto je neverovatno kako je Pablo Fornals loše prihvatio pas Nelsona Deose u 68. minutu. Imao je i sam Deosa dobru priliku samo nekoliko desetina sekundi kasnije, pa onda i Antoni, ponovo Kućo Ernandez...
Na sreću Betisa, domaćin nije uspeo da naplati ove silne promašaje, tako da je Manuel Pelegrini nastavio s dobrim rezultatima protiv svog nekadašnjeg kluba na Madrigalu. Poslednji put na ovom stadionu kao trener kluba iz Sevilje poražen je još oktobra 2021. godine.
PRIMERA – 5. KOLO
Petak
Sevilja - Valensija 1:0 (0:0)
/Iglesijas 84/
Subota
Rasing Santander - Alaves 2:1 (1:1)
/Zabiri 38, 53 - Koski 18/
Osasuna - Espanjol 0:2 (0:2)
/Fernandes 3, 17/
Atletik Bilbao - Elče 1:1 (0:0)
/I. Vilijams 79 - Buonanote 50pen/
Real Madrid - Rajo Valjekano 4:1 (3:0)
/Embape 14, 90+1, Kareras 17, Belingem 35 - Kameljo 51/
Nedelja
Selta - Malaga 1:1 (1:0)
/Đutgla 41 - Nino 83/
Levante - Barselona 2:4 (0:2)
/Romero 79. Bruge 88 - Espart 5, Jamal 19, 48 pen, Adejemi 90+3/
Hetafe - Deportivo La Korunja 1:1 (0:0)
/Terats 66 - Obamejan 78/
Real Sosijedad - Atletiko Madrid 0:3 (0:0)
/Grimaldo 84pen, Dejvid 90, Simeone 90+5/
Ponedeljak
Viljareal - Betis 1:2 (1:2)
/Moreno 29 - Ernandez 39, Natan 43/