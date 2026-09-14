Rezzime dana (ponedeljak): Fener i Genduzi pokvarili planove mnogima

ZAOKRUŽENO

INTER - UDINEZE (tip 1, kvota 1.22) - rezultat 5:3

Možda da se Inter sa svojim protivnicima u Seriji A dogovori da na semaforu pred početak utakmice već stoji napisano 2:0 u njihovu korist, čisto da se ne muče da daju te golove, pa se onda razočaraju. Ono što su uradili pre devet dana protiv Napolija, Nerazuri su ponovili ove večeri protiv Udinezea na zatvaranju četvrtog kola – vratili su se iz duplog deficita i osvojili sva tri boda.

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KOMO - PARMA (tip 1, kvota 1.23) - rezultat 2:1

Komo je protiv Parme uglavnom držao pod kontrolom veći deo utakmice. Izabranici Seska Fabregasa sredinom drugog poluvremena imali sreću da je David Romero pogodio stativu. Odmah zatim Robert Sančez imao je odličnu intervenciju nogom. Sve je rešeno sedam minuta pre kraja golom Kaikija.

BRAGA - ESTORIL (tip 1, kvota 1.32) - rezultat 1:0

Uspeo je domaćin da opravda ulogu favorita, ali tek pošto je u 83. minutu iskoristio prednost igrača više koju je imao u poslednjih pola sata utakmice.

BODE GLIMT - SANDERFOJRD (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 3:2

Posle vrlo neprijatnog poraza od Bajerna u Ligi šampiona, Bode se vratio na pobednički kolosek i zadržao je prvo mesto na tabeli domaćeg prvenstva. Pobeda je mnogo ubedljivija nego što konačan rezultat pokazuje, domaćin je nakon sat vremena igre vodio sa 3:0, a gosti su drugi pogodak postigli u sudijskoj nadoknadi. Meč je obeležio dvostruki strelac Helmersen, a prvi gol za Bode delo je Haugea.

LUDOGOREC - SEPTEMVRI (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 2:1

Tim iz Razgrada u stopu prati vodeći Levski. Jedna rutinska pobeda i puna kontrola rezuzltata još od 21. minuta golom Čočeva. Kamara je početkom drugog poluvremena udvostručio vođstvo, pa kasni gol Herarda nije mogao ništa da promeni.

TORINO - ROMA (tip 2, kvota 1,52) – rezultat 0:2

Još jednom je Gasperinijev tim odigrao vrlo sigurno, iako je u drugom poluvremenu svesno spušten gas kako bi se pojedini igrači odmorili za predstojeći veliki derbi protiv Intera u subotu. Malen je pogodio šesti put ove sezone, Dibala spakovao peti gol, a Mile Svilar imao dve sjajne intervencije kojima je čuvao samopouzdanje ekipe, više nego dovoljno za četiri od četiri na startu sezone.

JURGORDEN - GAIS (tip 1, kvota 1.45) - rezultat 2:0

Domaćin je poveo sa 1:0 u 35. minutu i krunisao bolju igru u tom delu susreta. Kada je početkom drugog poluvremena GAIS ostao s igračem manje bilo je jasno da će teško moći das e nosi. Odmah zatim Jurgorden je postigao još jedan pogodak za 2:0, čime su sve dileme oko pobednika otklonjene.

SIRIJUS - DEGERFORS (tip 1, kvota 1.43) - rezultat 2:0

Zanimljivo da je Degerfors bio bolji u prvom poluvremenu, tokom kog je opasno pretio u nekoliko navrata, a meč je upravo rešen u tom delu, pošto su domaćini postigli dva gola. Prvi već posle nepuna dva minuta igre. Radilo se zapravo o autogolu. U 44. minutu mreža gostiju još jednom se zatresla i sve je bilo gotovo.

PRECRTANO

GAZIJANTEP - FENERBAHČE (tip 2, kvota 1.50) - rezultat 0:0

Ništa ne ide kako su zamislili u Fenerbahčeu na startu sezone, a to onda može da znači samo jedno: post koji traje skoro punu deceniju i po - poslednju titulu slavni klub osvojio je još 2014. godine - preti da bude dodatno produžen. Veliki promašaj Genduzija obeležio je ovu utakmicu.

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FCSB - PETROLUL (tip 1, kvota 1.43) - rezultat 2:2

Prvi bod za domaćine posle tri poraza, dok su gosti posle dve pobede morali da se zadovolje remijem, iako su poveli već u trećem minutu.