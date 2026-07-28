NAJAVA DANA (utorak, 28. jul): U fokusu kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu konferencije

LINKOLN RED LAMPS – MJALBI, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Rutinski posao obavio je švedski šampion Mjelbi protiv gibraltarskog Linkoln Red Impsa 3:0 (3:0). Sva tri gola senzacionalan prvak svoje zemlje dao je u rasponu od 13 minuta, između 18. i 31. minuta. Ne deluje da će im biti teško da u gostima sačuvaju prednost i odu dalje. Domaćin s druge strane mora da igra na sve ili ništa.

DINAMO ZAGREB – TUN, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Gubili su, jurili, mučili se i maltene izginuli, žargonski rečeno, na ovom terenu, ali eto, izvukoše se. Na kraju, Tun i Dinamo Zagreb remizirali su u Švajcarskoj 1:1 (1:0). Meč je obeležio Miha Zajc, reprezentativac Slovenije, tako da će se krenuti od nule, uz naravno prednost Zagrepčana koja se ogleda pre svega u domaćem terenu i navijačima koji ih bodre.

CELJE – EGNATIJA, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Strašna utakmicu odigrali su Egnatia i Celje. Tipovalo se na goste, ali je domaćin pokazao da poseduje kvalitet i na kraju smo dobili pravu fudbalsku predstavu. Viđeno je šest golova, sevalo je na sve strane i na kraju je najpravednije da se pitanje prolaska dalje rešava u revanšu. Celje sada igra na kartu domaćeg terena.

HARTS – ŠTURM GRAC, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Austrijanci su, zajedno uz našeg predstvanika, Crvenu zvzedu, bili najubedljivi i to protiv nimalo naivnog protivnika. Ipak, Škoti su lagano preslišani u Gracu, a golove su postigli Gorenc-Stanković, Mičel, Veinhandl i Hajl. Malo je verovatno da bilo šta može da se promeni posle pobede Šturma od 4:0.

ŠAMROK ROVERS – ARARAT JERMENIJA, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Jermeni su iskoristili prednost domaćeg terena i slavili sa 2:0. Njihova partija međutim, statistički nije bila baš tako ubedljiva, jer gosti su ruku na srce mali svoje šanse, a uz njih i većinski posed lopte. Čini se da će Šamrok sada imati šansu da anulira zaostatak, tako da se od Ararata očekuje da zaigra defanzivije, odnosno da pokuša da brani rezultat iz prvog meča.

APOLON LIMASOL – DILA GORI, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Ekipa Dila Gori je na prvoj utakmici bila, pa bukvalno rečeno potpuno nepovezana, igrala bez ideje kako u odbrani, tako i u napadu, a poslednica svega toga je ogromnih 0:4 za Apolon. Dakle, Kiprani su sada u poziciji da rutinski privedu dvomeč kraju, i odu dalje bez mnogo tenzije i potrebe za bilo kakvom rizičnom igrom.

RIGA – VARDAR, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Verovali ste u letonski tim, koji je to poverenje opravdao i to u goleadi. Vardar je vodio, pa potom jurio zaostatak, uspeo čak i da izjednači. Međutim, gosti su došli do pobedonosnog gola u samom finišu meča. Dakle, može da bude zanimljivo, pre svega u smislu tipovanja na golove, posle prošlonedeljnih 2:3 za Rigu.

CSKA 1948 – SPARTAK TRNAVA, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Prošlonedeljna predikcija o meču s puno natezanja se obistinila. Timovi su opipavali snage, a Trnava nije uspela da materijalizuje prednost domaće trave. Meč je odigran bez golova, posed lopte je bio potpuno izjednačen, kao i broj šuteva na gol. Samo po dva puta su i jedni i drugi šutirali u okvir.

ASTON VILA – SOSIJEDAD, 20.30

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Aston Vila je imala dve probe, a slavila je protiv Valsala sa 0:5, da bi zatim izgubila od Porta sa 2:1. Sosijedad je poražen na prvoj probi, pa konstatujemo da je iznenađujuće što ga je savladao nejaki Pau sa 0:1, usledio je remi sa Real Santanderom, i pobeda nad Vulverhemptonom od 1:2. Dakle, ni jedni ni drugi nisu u poziciji da mogu da se šepure, tako da će im ova utakmica svakako pokazati koji su tačni dometi trenutne forme obe ekipe.