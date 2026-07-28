Dilema Njujorks Niksa, da li platiti Taunsa?
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 03:27
Neće biti lako da šampionski sastav Njujork Niksa ostane zajedno na duže staze
Poslovni i finansijski faktori prete da naruše sjajnu atmosferu koja vlada oko Njujork Niksa nakon osvajanja istorijske titule. Iako ekipa u narednu takmičarsku godinu ulazi gotovo u potpunosti nepromenjena – uz odlazak Mičela Robinsona u Boston Seltikse kao jedini značajan gubitak – ključna pitanja o dugoročnoj budućnosti kluba već sada visno lebde nad šampionskim sastavom. Moderni kolektivni ugovor (CBA) u NBA ligi maksimalno promoviše ujednačenost i otežava šampionima da zadrže okosnicu tima na duže staze. Niksi imaju još samo jednu godinu mira pre nego što ova surova realnost pokuca na njihova vrata, ali su sudbonosne odluke već stigle na naplatu.
Glavna tema ovog leta, koja će bez sumnje obeležiti čitavu predstojeću sezonu, jeste status Karla-Entonija Taunsa. Iskusni centar potvrdio je status jednog od najboljih visokih igrača lige nakon što je u prvoj godini odveo Nikse u prvo finale Istoka posle četvrt veka, a već u drugoj im doneo prvi šampionski prsten posle čak 53 godine čekanja.
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Tauns je u potpunosti promenio percepciju u javnosti, srušio stare predrasude i postao ključna figura u napadačkom sistemu tima. U narednoj sezoni inkasiraće oko 57 miliona dolara, dok za takmičarsku 2027/28. godinu ima igračku opciju vrednu 61 milion.
Klub već sada ima pravo da mu ponudi novi ugovor, a maksimalan paket koji Niksi mogu da mu stave na sto iznosi astronomskih 272 miliona dolara za četiri godine, odnosno neverovatnih 68 miliona po sezoni. Ukoliko ne dođe do dogovora i Tauns odluči da odbije opciju i izađe na tržište 2027. godine, standardni veteranski maksimum iznosiće nešto manje – 266,6 miliona dolara za četiri sezone.
U slučaju da odradi igračku opciju do kraja i postane slobodan agent 2028. godine, te cifre biće još veće. Rukovodstvo iz Njujorka sada stoji pred ogromnim finansijskim izazovom, gde mora balansirati između očuvanja šampionskog tima i izbegavanja rigoroznih restrikcija koje sa sobom nosi novi seleri kap.