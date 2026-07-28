Dilema Njujorks Niksa, da li platiti Taunsa?

Poslovni i finansijski faktori prete da naruše sjajnu atmosferu koja vlada oko Njujork Niksa nakon osvajanja istorijske titule. Iako ekipa u narednu takmičarsku godinu ulazi gotovo u potpunosti nepromenjena – uz odlazak Mičela Robinsona u Boston Seltikse kao jedini značajan gubitak – ključna pitanja o dugoročnoj budućnosti kluba već sada visno lebde nad šampionskim sastavom. Moderni kolektivni ugovor (CBA) u NBA ligi maksimalno promoviše ujednačenost i otežava šampionima da zadrže okosnicu tima na duže staze. Niksi imaju još samo jednu godinu mira pre nego što ova surova realnost pokuca na njihova vrata, ali su sudbonosne odluke već stigle na naplatu.

Glavna tema ovog leta, koja će bez sumnje obeležiti čitavu predstojeću sezonu, jeste status Karla-Entonija Taunsa. Iskusni centar potvrdio je status jednog od najboljih visokih igrača lige nakon što je u prvoj godini odveo Nikse u prvo finale Istoka posle četvrt veka, a već u drugoj im doneo prvi šampionski prsten posle čak 53 godine čekanja.