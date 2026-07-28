Pajola kao Avramović, defanzivno najbolji u Evropi! Vildoza se ne plaši ničega, samo da bude zdrav

Na poziv Mozzart Sporta odazvao se Nenad Trajković . Nešto stariji ljubitelji košarke dobro pamte Trajkovića kao bivšeg trenera Partizana, a prošle sezone člana stručnog štaba Virtusa iz Bolonje. Kao neko ko je svakodnevno radio i sa Pajolom i sa Vildozom , iskusni trener je ocenio dva potpisa Partizana kao veoma dobra, a potom to detaljnije analizirao. "Oba potpisa su veoma dobra i mogu da budu veoma pozitivna za Partizan, ali da počnem prvo od Pajole... Velikog radnika" , bilo je prvo što je izjavio Trajković za Mozzart Sport, a onda u dahu pričao o košarkašu koga evidentno veoma ceni: "Njegovi kvaliteti su evidentni. On je izvanredan defanzivac, jedan od najboljih u Evropi kada treba da se pritiska igrač sa loptom, zna da igra i timsku odbranu. On je za mene uz Aleksu Avramovića najbolji defanzivac Evrope, jer je u stanju da pravi pritisak 40 minuta na parketu ako je to potrebno, što malo ko u Evropi može da uradi. Veoma je vredan, sjajan momak, pametan i Partizan je sa njim napravio veoma dobar posao kao igračem koji će biti 'bekap' na poziciji organizatora igre."

Mnogo toga se desilo ovoga leta u Partizan Mozzart Betu, od brojnih odlazaka, do nekih transfera koji se nisu završili pozitivno po crno-bele, ali najveće iznenađenje kod navijača izazvali su potpisi Alesandra Pajole , a posebno Luke Vildoze , Argentinca koji je osvojio srca navijača Crvene zvezde pre nekoliko sezona. Sada obojica stižu u crno-beli deo Beograda kao tandem koji je prošle sezone igrao u Virtusu iz Bolonje, a kako bismo od stručnijih ljudi saznali šta to može da se očekuje od pomenuta dva igrača, pozvali smo čoveka koji je i više nego relevantan da priča o ovom poslu kluba iz Humske.

Ali...

"Kao i svaki igrač u Evropi, ima svoje mane i nedostatke. Jasno je kako će svi u Evropi da čuvaju Pajolu, zna i on to. Nije veliki šuter, ali zato nije ni veliki potrošač. Veoma pametno igra, kada ga ostavite samog, on će pogoditi. Odlično vidi igru, razigrava saigrače, unosi pozitivnu energiju na terenu, ali i u svlačionicu. Nešto što mislim da će i navijači Partizana veoma da cene kada je on u pitanju. Pričao sam sa njim o Partizanu i mislim da će mu se svideti sva ta atmosfera oko kluba. Nije on neko ko će vas zadiviti nekakvim ludim brojkama, ali on radi sve na terenu, šta god zahtevate, on je u stanju da pomogne u tom segmentu, veliki je ratnik i u tome prednjači."

Evidentno je da Pajola stiže da skine teret sa leđa Karliku Džonsu, koji će biti alfa i omega ove ekipe Partizana.

"Karlik je izvanredan kreator, jedan od najboljih plejmejkera u Evropi, a Pajola sada može mnogo da mu pomogne. Ja očekujem da igraju i zajedno na terenu, da Pajola prenosi loptu kako bi se Karlik odmarao i ušao u nekakvu ulogu Kevina Pantera – da na protivničkoj polovini uzme loptu i krene u akciju. Da li će to biti njegova realizacija ili nešto drugo, to je već plan trenera, ali Pajola je tu da olakša život Džonsu jer ovom Partizanu fali još neki kreator, neko ko će lako da probaci loptu kroz koš..." Dolazimo do Luke Vildoze...

"Na papiru, izvanredan potpis. Baš ono što je potrebno Partizanu. Luka ima sve što je potrebno za napad. Instinkt, neverovatnu brzinu, možda nije najbolji u odbrani na igraču bez lopte, ali ume da pritisne. Međutim, mene najviše plaši njegovo zdravlje."

Kako mislite?

"Povrede su ga mnogo usporile prethodnih godina. U Virtusu nije mogao da pomogne toliko koliko smo mislili jer je često bio povređen, ali kada je zdrav, on je izvanredan igrač, pravi evroligaški, a znamo svi da ima i NBA iskustvo. Ako bude zdrav, on može da bude najprijatnije iznenađenje, ne samo u Partizanu, već u celoj Evroligi." Dolazimo do dela priče koji je prosto neizostavan. Vildoza je neko ko je ostavio trag u Crvenoj zvezdi, a sada dolazi u redove večitog rivala... Nešto što možda može da poremeti igrača i oteža mu život.

"Ma dajte, molim vas! Neće Luka imati problema sa tim, on se ničega ne plaši. To vam garantujem, neustrašiv je. Ne zanima njega toliko istorija rivaliteta, on je profesionalac i daće apsolutno sve od sebe na terenu da pomogne svojoj ekipi, to vam isto garantujem. On dolazi da pomogne ekipi Partizana i ako se uklopi u sistem trenera Penjaroje, uz to zdravlje koje sam pominjao, gledaćemo odličnog Vildozu, ali sve to ostaje da se vidi kako će izgledati na terenu."