LUDI TIKET (-), utorak, 808.462 dinara: Pad u očaj zbog raspucanih Bugara

Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 08:46

Zamislite kako je maheru sa Ceraka koji je čekao kvotu 3.515,06, pa mora da se teši sa 20.000 dinara isplaćenih na ime benefita NAPLATI PROMAŠAJ...

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Tiket: GUBITAN
Vreme: 27.07.26 16:32:29
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Hacken
AIK
0:0 (0:0)
ki
X
3.9
Rosenborg
Fredrikstad
4:0 (2:0)
ki
1
1.55
Stabaek
Hodd
6:0 (3:0)
ki
1
1.37
Breidablik
Ibv
1:0 (0:0)
ki
1
1.7
Ka Akureyri
Thor
0:0 (0:0)
ki
X
3.6
Randers
Silkeborg
1:1 (1:1)
ki
X
3.7
Zaglebie
Piast Gliwice
2:0 (0:0)
ds
1X
1.42
MTK
Zalaegerszeg
3:0 (1:0)
ug
2-3
2
Botosani
Rapid Buc.
1:1 (0:1)
ki
X
3.3
CSKA Sofia
Botev Plovdiv
3:2 (1:1)
ug
2-3
2
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 3515.06
Potencijalni dobitan: 808.462,97 RSD

Zamislite taj osećaj kada na uplatno-isplatnom mestu Cerak 1, u Ulici kneza Višeslava 134, uplatite 200 dinara na tiket sa 10 parova i pojurite fantastičan dobitak od 808.462 dinara. Kombinacija fudbalskih egzibicija iz Bugarske, Islanda, Mađarske i rumunije delovala je potpuno maestralno, dok su se igre na golove i prognoze da oba tima tresu mrežu nizale u savršenom ritmu. Kvota od 3.515,06 polako je postajala stvarnost kako su se prolazi ređali jedan za drugim, a adrenalin je rastao sa svakim završenim mečom i svakim pogođenim tipom na meču.

Međutim, fudbal je pokazao svoje najsurovije lice na utakmici CSKA Sofija - Botev Plovdiv, gde je tipovano da će ukupan broj golova biti u rasponu od dva do tri. Nažalost po igrača, meč u Bugarskoj se rasplamsao preko svih granica i završio dramatičnim rezultatom 3:2, čime je postignuto čak pet golova, a ovaj jedan jedini promašaj surovo je ugasio snove o podizanju neverovatnih 808.462 dinara na uplatnom mestu Cerak 1.

Ipak, pad na ovom jednom paru nije značio potpunu katastrofu i prazne džepove, jer je ruku spasa u zadnji čas doneo fantastični benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ogromnoj ukupnoj kvoti koju je ovaj ludi tiket imao, pravila igre su omogućila da igrač ne ode kući slomljenog srca i bez dinara. Ova opcija je ublažila bol zbog petog gola u Sofiji i pretvorila ga u utešnu isplatu od 20.000 dinara, dokazujući da se hrabar izbor i visoke kvote na kraju ipak cene i isplate.

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