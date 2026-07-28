LUDI TIKET (-), utorak, 808.462 dinara: Pad u očaj zbog raspucanih Bugara

Zamislite taj osećaj kada na uplatno-isplatnom mestu Cerak 1, u Ulici kneza Višeslava 134, uplatite 200 dinara na tiket sa 10 parova i pojurite fantastičan dobitak od 808.462 dinara. Kombinacija fudbalskih egzibicija iz Bugarske, Islanda, Mađarske i rumunije delovala je potpuno maestralno, dok su se igre na golove i prognoze da oba tima tresu mrežu nizale u savršenom ritmu. Kvota od 3.515,06 polako je postajala stvarnost kako su se prolazi ređali jedan za drugim, a adrenalin je rastao sa svakim završenim mečom i svakim pogođenim tipom na meču.

Međutim, fudbal je pokazao svoje najsurovije lice na utakmici CSKA Sofija - Botev Plovdiv, gde je tipovano da će ukupan broj golova biti u rasponu od dva do tri. Nažalost po igrača, meč u Bugarskoj se rasplamsao preko svih granica i završio dramatičnim rezultatom 3:2, čime je postignuto čak pet golova, a ovaj jedan jedini promašaj surovo je ugasio snove o podizanju neverovatnih 808.462 dinara na uplatnom mestu Cerak 1.

Ipak, pad na ovom jednom paru nije značio potpunu katastrofu i prazne džepove, jer je ruku spasa u zadnji čas doneo fantastični benefit NAPLATI PROMAŠAJ. Zahvaljujući ogromnoj ukupnoj kvoti koju je ovaj ludi tiket imao, pravila igre su omogućila da igrač ne ode kući slomljenog srca i bez dinara. Ova opcija je ublažila bol zbog petog gola u Sofiji i pretvorila ga u utešnu isplatu od 20.000 dinara, dokazujući da se hrabar izbor i visoke kvote na kraju ipak cene i isplate.