LUDI TIKET, utorak, 112.733 dinara: Golovi su zakon!

Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 08:17

Majstor sa Bežanije je pogodio osam parova na osnovu kojih je zaslužio i 18.788 dinara bonus isplate

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Tiket: DOBITAN
Vreme: 27.07.26 08:23:10
Protivnici
rezultat
tip
kvota
CRB
Villa Nova
2:0 (2:0)
ug
2-3
1.95
CA Atlanta
Almagro
1:3 (0:3)
tgg
gg
2.35
Sport Recife
Cuiaba
1:1 (0:0)
ug
2-3
1.95
Floresta CE
Maringa
1:1 (0:0)
tgg
gg
1.8
Atletico Go
Operario PR
3:1 (2:1)
tgg
gg
1.92
Deportivo Cuenca
Emelec
2:1 (1:0)
tgg
gg
2
Atl.Fenix
CSD Yupanqui
1:1 (1:0)
ug
2-3
1.95
Botosani
Rapid Buc.
1:1 (0:1)
ug
2-3
1.95
Uplata: 400,00 RSD
Ukupni koeficijent: 234.86
Dobitak: 112.733,05 RSD

Fudbalska groznica sa južnoameričkih i evropskih terena donela je neverovatan dobitak na uplatno-isplatnom mestu Bežanija 1.1 u Ulici Ismeta Mujazinovića 23b. Majstor klađenja je sa umerenom uplatom od 400 dinara uspeo da nanže čak osam pogodaka i ostvari ukupan dobitak od fantastičnih 112.733 dinara. Svaki par na ovom tiketu prošao je dokazujući da se pažljivo biranje fudbalskih duela uvek isplati.

Strategija se zasnivala na dve izuzetno popularne igre – golovi u rasponu od dva do tri i igra da oba tima postižu najmanje po gol na meču. Hrabrost da se tipuju niže brazilske i argentinske lige, uz mečeve u Ekvadoru i Rumuniji, donela je ukupnu kvotu od 234,86. Prava magija nastala je zbog činjenice da su skoro svi dueli završeni idealnim rezultatima poput 2:0, 3:1 i 1:1, što je omogućilo bezbrižno čekanje poslednjeg zvižduka.

Ono što je ovaj dobitak podiglo na još viši nivo jeste fenomenalni SUPER MULTI BONUS kladionice Mozzart. Zahvaljujući broju odigranih parova, igrač je na osnovni dobitak dobio dodatni bonus od čak 18.788 dinara. Bežanija slavi svog novog junaka koji je pokazao kako se uz dobar osećaj i vrhunske bonuse stiže do dobitka za pamćenje.

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