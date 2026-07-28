LUDI TIKET, utorak, 112.733 dinara: Golovi su zakon!

Fudbalska groznica sa južnoameričkih i evropskih terena donela je neverovatan dobitak na uplatno-isplatnom mestu Bežanija 1.1 u Ulici Ismeta Mujazinovića 23b. Majstor klađenja je sa umerenom uplatom od 400 dinara uspeo da nanže čak osam pogodaka i ostvari ukupan dobitak od fantastičnih 112.733 dinara. Svaki par na ovom tiketu prošao je dokazujući da se pažljivo biranje fudbalskih duela uvek isplati.

Strategija se zasnivala na dve izuzetno popularne igre – golovi u rasponu od dva do tri i igra da oba tima postižu najmanje po gol na meču. Hrabrost da se tipuju niže brazilske i argentinske lige, uz mečeve u Ekvadoru i Rumuniji, donela je ukupnu kvotu od 234,86. Prava magija nastala je zbog činjenice da su skoro svi dueli završeni idealnim rezultatima poput 2:0, 3:1 i 1:1, što je omogućilo bezbrižno čekanje poslednjeg zvižduka.

Ono što je ovaj dobitak podiglo na još viši nivo jeste fenomenalni SUPER MULTI BONUS kladionice Mozzart. Zahvaljujući broju odigranih parova, igrač je na osnovni dobitak dobio dodatni bonus od čak 18.788 dinara. Bežanija slavi svog novog junaka koji je pokazao kako se uz dobar osećaj i vrhunske bonuse stiže do dobitka za pamćenje.