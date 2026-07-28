Lebron nema nameru da menja broj

Košarkaški svet dobio je i zvaničnu potvrdu onoga o čemu se danima priča – Lebron Džejms je novi član Filadelfija 76ersa, a klub je ove vesti potvrdio objavom fotografije njegovog novog dresa okačenog u svlačionici. Tom prilikom otkrili su i ključni detalj koji je zanimao navijače: živa legenda NBA lige nastaviće da nosi svoj prepoznatljivi broj 23 i u novoj sredini.

Iako je tokom bogate karijere u nekoliko navrata menjao brojeve na leđima, Džejms se ponovo odlučio za čuvenu „dvojku i trojku” sa kojom je i započeo svoju šampionsku priču. Lebron je broj 23 izabrao još kao ruki na startu karijere u Klivlend Kavalirsima, a nosio ga je sve do odlaska u Majami Hit, gde je zadužio broj 6. Po povratku u Ohajo ponovo se vratio svojoj omiljenoj dvadesettrojci, sa kojom je 2018. godine stigao i u Los Anđeles Lejkerse.