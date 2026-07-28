Lebron nema nameru da menja broj
Vreme čitanja: 1min | uto. 28.07.26. | 01:39
Džejms ostaje 23 i u dresu Filadelfije
Košarkaški svet dobio je i zvaničnu potvrdu onoga o čemu se danima priča – Lebron Džejms je novi član Filadelfija 76ersa, a klub je ove vesti potvrdio objavom fotografije njegovog novog dresa okačenog u svlačionici. Tom prilikom otkrili su i ključni detalj koji je zanimao navijače: živa legenda NBA lige nastaviće da nosi svoj prepoznatljivi broj 23 i u novoj sredini.
Iako je tokom bogate karijere u nekoliko navrata menjao brojeve na leđima, Džejms se ponovo odlučio za čuvenu „dvojku i trojku” sa kojom je i započeo svoju šampionsku priču. Lebron je broj 23 izabrao još kao ruki na startu karijere u Klivlend Kavalirsima, a nosio ga je sve do odlaska u Majami Hit, gde je zadužio broj 6. Po povratku u Ohajo ponovo se vratio svojoj omiljenoj dvadesettrojci, sa kojom je 2018. godine stigao i u Los Anđeles Lejkerse.
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Priča sa brojevima imala je zanimljiv zaplet u Lejkersima, gde je Džejms planirao da prepusti broj 23 novajliji Entoniju Dejvisu i ponovo pređe na šesticu, ali je taj potez tada odložen zbog već proizvedenog velikog broja dresova sa njegovim imenom. Ipak, nakon što je NBA liga 2023. godine zvanično povukla broj 6 iz upotrebe u svim timovima u čast preminulog Bil Rasela, najbolji strelac u istoriji lige definitivno se vratio na kultni broj 23, koji će ponosno nositi i u dresu Siksersa.