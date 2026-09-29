Jokić: Potpisaću dogodine, ako me Denver želi; voleo bih da svi NBA igrači budu šest meseci u Evropi
Vreme čitanja: 8min | uto. 29.09.26. | 09:45
Srpski centar otvoreno o budućnosti, reprezentaciji, Evroligi i novoj sezoni Nagetsa
Nikola Jokić je pred početak trening kampa Denver Nagetsa otvoreno govorio pred novinarima o svemu što čeka njega i ekipu u novoj sezoni. Od odluke da ovog leta ne potpiše produženje ugovora, preko želje da čitavu NBA karijeru provede u Denveru, do reprezentacije Srbije i iskustva koje evropska košarka može da pruži NBA igračima, Jokić je odgovarao u svom stilu - direktno, bez mnogo uvijanja.
Govorio je i o ulozi kapitena Srbije, Demaru Derozanu, Eronu Gordonu, promenama u svlačionici, ali i o tome zbog čega ga i posle svih individualnih priznanja i dalje najviše pokreće pobeda. No, krenimo redom...
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Nikola, u ovoj fazi karijere praktično si prošao gotovo sve što jedan igrač može da doživi. Šta te sada uzbuđuje i šta ti donosi zadovoljstvo tokom procesa od 82 utakmice? Šta ti u ovoj fazi daje energiju kada ulaziš u novu sezonu?
“Mislim da uvek govorim isto. Za mene je to pobeda u sledećoj utakmici. Osećaj kada pobediš definitivno je mnogo bolji od osećaja kada izgubiš, tako da želim da pobedimo što je više moguće. Biti u pobedničkom okruženju je dobro za sve. Atmosfera je bolja, ljudi su srećniji, ljudi budu plaćeni posle sezone... Tako da je mnogo bolje biti u pobedničkom okruženju nego gubiti”.
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Ovog leta imao si dva nova iskustva. Jedno je bilo to što si bio kapiten reprezentacije Srbije, a drugo što si igrao za novog trenera, odnosno selektora Dušana Alimpijevića. Šta su ti ta dva iskustva donela i postoji li nešto iz njih što možeš da preneseš u ovu sezonu sa Nagetsima?
“Ne znam, ali definitivno sam osećao malo veću odgovornost kao kapiten. Imao sam i malo veći pritisak. Zapravo, nije to pritisak, samo malo veća odgovornost. I nekako sam se dobro osećao u toj ulozi. Igranje za svoju zemlju zaista te čini ponosnim. Što se trenera tiče, poznajem ga odranije, igrao sam malo protiv njega, ali on ima mnogo strasti prema košarci. On živi košarku. Daje sebe za igrače, za pobedu. Veoma je emotivan i potpuno je uključen u treninge i utakmice. Od svih zahteva odgovornost, i na treninzima i na utakmicama. Ne bira prema tome da li je u pitanju igrač, trener, pa čak ponekad ni on sam. Definitivno se radujem radu sa njim i nadam se da će to trajati još mnogo, mnogo godina”.
Jedna od glavnih tema bila je i Jokićeva budućnost u Denveru, pošto ovog leta nije potpisao produženje ugovora. Na pitanje postoji li bojazan da bi priča o ugovoru tokom sezone mogla da postane distrakcija, odgovorio je:
“Potpisaću sledeće godine. Ako me budu želeli”.
Samo da razjasnimo, odluka da odložiš potpisivanje produženja bila je poslovna?
“Poslovna”.
Dakle, potpuno poslovna? Nije bilo ničega što je bilo povezano sa željom da vidiš u kom pravcu tim ide, već je isključivo poslovna odluka?
“Ne. Razgovarao sam sa Benom, razgovarao sam sa Džonom, razgovarao sam sa Džošom. Oni znaju moje mišljenje. Bio sam više nego otvoren u vezi s tim i nadam se da mi veruju”.
Bio si prilično kritičan prema sebi kada si govorio o svom učinku u plej-of seriji protiv Minesote. Kako za tebe izgleda leto posle nečega takvog? Da li dugo razmišljaš o tome? Da li te to na neki način dodatno motiviše?
“Ne, ne. Kao što sam rekao, nisam toliko razmišljao o tome. Naravno, odmah nakon što se dogodi, razmišljaš o tome nedelju ili dve. Ali kada je leto počelo, imao sam reprezentaciju, imao sam stvari za koje je trebalo da se pripremim pred sezonu, tako da to zaista nije mnogo uticalo na moje leto”.
Kakvu fizičku transformaciju osećaš da si napravio tokom leta? Mnogo se govorilo o fotografijama sa treninga reprezentacije, na kojima si izgledao definisanije i snažnije. Koliko si radio na tome i koliko se sada drugačije osećaš?
“Hvala. Mislim da svake godine ulažem isti rad. Naravno, sa Filipom imam odličnu komunikaciju i odnos. Kod kuće takođe imam jednu osobu i još nekoliko momaka koji rade sa mnom. Mislim da svakog leta radim dobar posao. Možda je ove godine pomoglo i to što kod kuće imam sopstvenu teretanu, pa je verovatno i to malo doprinelo. Imam svu opremu i sve što mi je potrebno. Možda je i to malo pomoglo”.
Najpre ono najvažnije: da li smo ti nedostajali koliko si ti nedostajao nama?
“Ne”.
Tako sam i mislio. Ali lepo je videti te.
“Lepo je i vas videti. Hvala”.
Misliš li da je ovaj tim sada, posle svega što je urađeno tokom leta, bliži osvajanju titule?
“Da, naravno. Kada ste me to pitali odmah posle sezone, emocije su bile na visokom nivou i mislim da nisam odgovorio na pitanje, već sam reagovao na njega. Naravno da je moja reakcija tada bila: ‘Nismo blizu’, jer sam bio ljut na sebe, na trenere, igrače, ekipu. Mislim da nemamo baš mnogo vremena. Takođe mislim da ne cenimo dovoljno kada imamo dobar tim, kada imamo šansu i kada nam se ukaže prilika. Dokle god smo u trci i, nadam se, ostanemo zdravi, mislim da je to nešto u čemu možemo da uradimo mnogo bolji posao, kao pojedinci, kao igrači, kao stručni štab i kao organizacija, kako bismo nekako bili spremniji. Zapravo, ne spremniji, nego da budemo na raspolaganju”.
U ovoj fazi karijere, da li ti je teže da iz večeri u veče pronađeš zadovoljstvo u NBA ligi nego kada si bio mlađi ili i dalje osećaš isto zadovoljstvo dok igraš?
“Ne. I dalje to volim. I dalje volim da se takmičim. I dalje volim da igram. Treninzi, putovanja, dolazak četiri sata pre utakmice, ostajanje dva sata posle utakmice možda nisu toliko prijatni, ali utakmica jeste zabavna. I dalje mi je zabavno, i dalje uživam i i dalje volim da se takmičim. Boriš se zajedno sa svojim prijateljima protiv drugih ekipa. To je uvek zabavno”.
Dolazi vam Demar Derozan, čovek kojem će ovo biti 18. sezona u NBA ligi. Koliko misliš da možeš da naučiš od nekoga ko je toliko dugo u ligi?
“Da, naravno. Znamo da je među 20 najboljih strelaca svih vremena, zar ne? Ili među 25, među 20, je l’ tako? Dakle, može da postiže poene, to je jedna stvar. Ali mislim da je potcenjen i kao dodavač. Mislim da ćemo pronaći način... Ne želim da kažem da ćemo ga učiniti boljim, jer je već sjajan, ali mislim da će možda voleti da igra sa nama i da igra naš stil košarke. Možda će pronaći način na koji može da nam pomogne i kako može da donese neke nove ideje u taj naš mali sistem. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje, ali to je moj odgovor”.
Koliko imaš poverenja da Eron Gordon može da se vrati na nivo na kojem je bio pre povreda i koliko je to važno za vas kako biste stigli tamo gde želite?
“Mislim da, kada je povređen, nema igrača u ligi kao što je on. Ima u ligi igrača koji mogu veoma dobro da igraju odbranu, ali kada govorimo o igračima koji mogu da čuvaju pozicije od jedan do pet, a zatim i o tome kako utiče na igru u napadu, mislim da bukvalno nema takvog igrača u ligi kada je zdrav. Poslednje dve godine to nije mogao da radi. Nadam se da možemo da mu pomognemo, kao i da on može da pomogne sam sebi. Ne znam kako drugačije da kažem - da ostane zdrav”.
Da li osećaš da si kao igrač napredovao zahvaljujući velikim utakmicama sa reprezentacijom, možda na načine koje mi ne možemo da primetimo kao ti?
“Definitivno. Stvar u Evropi i stvar sa reprezentacijom jeste to što je najvažnije pobediti utakmicu. Znam da zvuči glupo, ali u ovoj ligi možeš da vidiš da određeni igrači, određeni ljudi moraju da dobiju svoje šuteve, moraju da dođu do svojih poena, do statistike, čega god. Ali mislim da je u reprezentaciji i u Evropi najvažnije pobediti utakmicu. Voleo bih da svaki igrač u NBA ligi provede šest meseci igrajući u Evropi, samo da vidi pod kolikim se pritiskom tamo igra. U sredu igraš protiv Olimpijakosa u Grčkoj, a onda kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana”, priča najbolji igrač sveta i dodaje:
”Ako izgubiš tri utakmice zaredom, tamo je to velika stvar. Ljudi to shvataju ozbiljno i ulažu mnogo ponosa u sve to. Zato bih zaista voleo da NBA liga šest meseci igra kao što se igra u Evropi. Nadam se da on može da utiče na momke i makar da im ispriča neke priče. Jer zapravo ima veoma dobru priču, tako da sam ga malo pratio”.
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Danas je veoma retko da jedan igrač provede čitavu karijeru u jednom timu. Zašto je tebi važno da, ukoliko bude moguće, celu karijeru provedeš u Denveru?
“Mislim da je to neka vrsta nasleđa koje ostavljaš i uspomena koje ostaju. Uvek volim da kažem da, kada sam došao ovde, nije bilo mnogo ljudi na tribinama, a sada imamo 150 uzastopnih rasprodatih utakmica. Je l’ tako nešto? Zaista mi mnogo znači to što sam bio ovde kada smo praktično bili osrednji tim, a onda smo rasli, osvojili šampionat i još imamo mogućnost i priliku da igramo i takmičimo se na visokom nivou i da osvojimo titulu. Za mene je to nasleđe. Želiš da budeš legendaran i želiš da te ljudi pamte. Mislim da se to radi na taj način. Barem ja tako razmišljam”.
Pošto ste prošle sezone rano ispali iz plej-ofa, misliš li da bi to makar fizički moglo pozitivno da utiče na tebe, s obzirom na to da nisi morao da odigraš još nekoliko plej-of serija?
“Ne. Ne, mislim da sam se i posle osvojene titule vratio spreman. Lično mislim da se svake godine vratim spreman da igram. Tako da ne mislim da to zaista utiče na mene”.
Mnogo je novih lica. Šta to donosi ekipi?
“Teško je sve ih zapamtiti, iskreno. Mnogo je novih lica, a nemam društvene mreže, pa mi je zbog toga malo teško”.
A šta to radi energiji u svlačionici? Da li malo osvežava stvari?
“Da, mislim da pomaže. Nova lica, nova energija, nove ideje, novi način razmišljanja. Mislim da će nam to pomoći. Čak i neke negativne i pozitivne stvari mogu da nam pomognu. Dobro je videti da su momci spremni, da žele da budu bolji i da žele da pobeđuju”.
Prošla sezona bila je ispod očekivanja. Kakvo je sada raspoloženje u ekipi i kako gledate na takmičenje u veoma jakoj Zapadnoj konferenciji?
“Mislim da je najvažnije da budemo... Pokušaću da se setim reči. To je ona reč kada radiš istu stvar iznova i iznova. Da, konstantnost. Čak i ako odigraš lošu utakmicu ili dve, ili imaš loš period, da i dalje ne izlaziš iz svog sistema i iz stvari koje radiš u odbrani i napadu samo zato što nešto nije funkcionisalo na jednoj utakmici ili u nekom trenutku. Moj bivši trener u reprezentaciji govorio je: ‘Mi svakog dana radimo na svojoj odbrani. Zato moramo da verujemo. Moramo da verujemo procesu’. Ako radiš na nečemu, doći ćeš do trenutka kada ćeš biti najbolja verzija sebe. A mislim da je takvu ekipu teško pobediti”.