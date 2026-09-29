Jokić: Potpisaću dogodine, ako me Denver želi; voleo bih da svi NBA igrači budu šest meseci u Evropi

Nikola, u ovoj fazi karijere praktično si prošao gotovo sve što jedan igrač može da doživi. Šta te sada uzbuđuje i šta ti donosi zadovoljstvo tokom procesa od 82 utakmice? Šta ti u ovoj fazi daje energiju kada ulaziš u novu sezonu?

“Mislim da uvek govorim isto. Za mene je to pobeda u sledećoj utakmici. Osećaj kada pobediš definitivno je mnogo bolji od osećaja kada izgubiš, tako da želim da pobedimo što je više moguće. Biti u pobedničkom okruženju je dobro za sve. Atmosfera je bolja, ljudi su srećniji, ljudi budu plaćeni posle sezone... Tako da je mnogo bolje biti u pobedničkom okruženju nego gubiti”.

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Ovog leta imao si dva nova iskustva. Jedno je bilo to što si bio kapiten reprezentacije Srbije, a drugo što si igrao za novog trenera, odnosno selektora Dušana Alimpijevića. Šta su ti ta dva iskustva donela i postoji li nešto iz njih što možeš da preneseš u ovu sezonu sa Nagetsima?

“Ne znam, ali definitivno sam osećao malo veću odgovornost kao kapiten. Imao sam i malo veći pritisak. Zapravo, nije to pritisak, samo malo veća odgovornost. I nekako sam se dobro osećao u toj ulozi. Igranje za svoju zemlju zaista te čini ponosnim. Što se trenera tiče, poznajem ga odranije, igrao sam malo protiv njega, ali on ima mnogo strasti prema košarci. On živi košarku. Daje sebe za igrače, za pobedu. Veoma je emotivan i potpuno je uključen u treninge i utakmice. Od svih zahteva odgovornost, i na treninzima i na utakmicama. Ne bira prema tome da li je u pitanju igrač, trener, pa čak ponekad ni on sam. Definitivno se radujem radu sa njim i nadam se da će to trajati još mnogo, mnogo godina”.

Jedna od glavnih tema bila je i Jokićeva budućnost u Denveru, pošto ovog leta nije potpisao produženje ugovora. Na pitanje postoji li bojazan da bi priča o ugovoru tokom sezone mogla da postane distrakcija, odgovorio je:

“Potpisaću sledeće godine. Ako me budu želeli”.

Samo da razjasnimo, odluka da odložiš potpisivanje produženja bila je poslovna?

“Poslovna”.

Dakle, potpuno poslovna? Nije bilo ničega što je bilo povezano sa željom da vidiš u kom pravcu tim ide, već je isključivo poslovna odluka?

“Ne. Razgovarao sam sa Benom, razgovarao sam sa Džonom, razgovarao sam sa Džošom. Oni znaju moje mišljenje. Bio sam više nego otvoren u vezi s tim i nadam se da mi veruju”.

Bio si prilično kritičan prema sebi kada si govorio o svom učinku u plej-of seriji protiv Minesote. Kako za tebe izgleda leto posle nečega takvog? Da li dugo razmišljaš o tome? Da li te to na neki način dodatno motiviše?

“Ne, ne. Kao što sam rekao, nisam toliko razmišljao o tome. Naravno, odmah nakon što se dogodi, razmišljaš o tome nedelju ili dve. Ali kada je leto počelo, imao sam reprezentaciju, imao sam stvari za koje je trebalo da se pripremim pred sezonu, tako da to zaista nije mnogo uticalo na moje leto”.

Kakvu fizičku transformaciju osećaš da si napravio tokom leta? Mnogo se govorilo o fotografijama sa treninga reprezentacije, na kojima si izgledao definisanije i snažnije. Koliko si radio na tome i koliko se sada drugačije osećaš?

“Hvala. Mislim da svake godine ulažem isti rad. Naravno, sa Filipom imam odličnu komunikaciju i odnos. Kod kuće takođe imam jednu osobu i još nekoliko momaka koji rade sa mnom. Mislim da svakog leta radim dobar posao. Možda je ove godine pomoglo i to što kod kuće imam sopstvenu teretanu, pa je verovatno i to malo doprinelo. Imam svu opremu i sve što mi je potrebno. Možda je i to malo pomoglo”.

Najpre ono najvažnije: da li smo ti nedostajali koliko si ti nedostajao nama?

“Ne”.

Nikola Jokić (©AFP)

Tako sam i mislio. Ali lepo je videti te.

“Lepo je i vas videti. Hvala”.

Misliš li da je ovaj tim sada, posle svega što je urađeno tokom leta, bliži osvajanju titule?

“Da, naravno. Kada ste me to pitali odmah posle sezone, emocije su bile na visokom nivou i mislim da nisam odgovorio na pitanje, već sam reagovao na njega. Naravno da je moja reakcija tada bila: ‘Nismo blizu’, jer sam bio ljut na sebe, na trenere, igrače, ekipu. Mislim da nemamo baš mnogo vremena. Takođe mislim da ne cenimo dovoljno kada imamo dobar tim, kada imamo šansu i kada nam se ukaže prilika. Dokle god smo u trci i, nadam se, ostanemo zdravi, mislim da je to nešto u čemu možemo da uradimo mnogo bolji posao, kao pojedinci, kao igrači, kao stručni štab i kao organizacija, kako bismo nekako bili spremniji. Zapravo, ne spremniji, nego da budemo na raspolaganju”.

U ovoj fazi karijere, da li ti je teže da iz večeri u veče pronađeš zadovoljstvo u NBA ligi nego kada si bio mlađi ili i dalje osećaš isto zadovoljstvo dok igraš?

“Ne. I dalje to volim. I dalje volim da se takmičim. I dalje volim da igram. Treninzi, putovanja, dolazak četiri sata pre utakmice, ostajanje dva sata posle utakmice možda nisu toliko prijatni, ali utakmica jeste zabavna. I dalje mi je zabavno, i dalje uživam i i dalje volim da se takmičim. Boriš se zajedno sa svojim prijateljima protiv drugih ekipa. To je uvek zabavno”.

Dolazi vam Demar Derozan, čovek kojem će ovo biti 18. sezona u NBA ligi. Koliko misliš da možeš da naučiš od nekoga ko je toliko dugo u ligi?

“Da, naravno. Znamo da je među 20 najboljih strelaca svih vremena, zar ne? Ili među 25, među 20, je l’ tako? Dakle, može da postiže poene, to je jedna stvar. Ali mislim da je potcenjen i kao dodavač. Mislim da ćemo pronaći način... Ne želim da kažem da ćemo ga učiniti boljim, jer je već sjajan, ali mislim da će možda voleti da igra sa nama i da igra naš stil košarke. Možda će pronaći način na koji može da nam pomogne i kako može da donese neke nove ideje u taj naš mali sistem. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje, ali to je moj odgovor”.