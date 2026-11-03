Najava dana (utorak, 3. novembar): Atletiko sa Bajernom, a Vučica sa Mančester junajtedom

ŠAHTJOR – SPORTING, 18.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Ukrajinski šampion dočekuje izuzetno opasnog protivnika iz Lisabona na neutralnom terenu u Londonu, u potrazi za ključnim bodovima za plasman u nokaut fazu. Sporting ulazi u ovaj meč u fantastičnoj formi i sa tradicijom na svojoj strani, pošto je slavio u oba dosadašnja međusobna evropska duela, što garantuje uzbudljivu utakmicu sa pregršt prilika, uz napomenu da Šahtjor ima pregršt povređenih igrača.

ATL. MADRID – BAJERN, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Ekipa Dijega Simeonea na svom Metropolitano stadionu traži važne bodove za proboj ka vrhu ligaške faze, oslanjajući se na prepoznatljivu defanzivnu disciplinu i veliku podršku sa tribina. Bavarci u Madrid dolaze sa sopstvenim kadrovskim problemima i povredama nekih od ključnih igrača. U ovom trenutku Bavarci imaju pet, a Atletiko četiri osvojena boda.

BARSELONA – ASTON VILA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Katalonski gigant ulazi u ovaj meč u strašnoj formi nakon ubedljive pobede nad Alavesom u domaćem prvenstvu, gde Jamal i Rafinja nastavljaju da terorišu protivničke odbrane. Sa druge strane, Aston Vila pod vođstvom Unaija Emerija dolazi u Barselonu nakon remija protiv Fulama, ali sa motivom više da na velikoj sceni popravi utisak i pokaže da može da parira najboljima.

BODE GLIMT – LIL, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Norveški predstavnik koristi prednost domaćeg terena i specifične klime kako bi nametnuo svoj prepoznatljiv, agresivan stil igre i došao do važnih bodova. Francuski tim, s druge strane, dolazi sa jasnom taktičkom idejom i oslanja se na brzu tranziciju i raspoložene napadače kako bi ugrozio gol domaćina. Francuzi su još uvek bez bodova u Ligi šampiona, dok Bode ima tri osvojena na konto pobede nad Dortmundom.

FAJENORD – INTER, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Holandski velikan ulazi u ovaj meč sa željom da popravi utisak na evropskoj sceni i iskoristi prednost frenetične domaće publike u Roterdamu. Sa druge strane, italijanski tim dolazi sa jasnom namerom da diktira tempo, oslanjajući se na svoju prepoznatljivu taktičku disciplinu i vrhunski kvalitet u napadu koji im nije pomogao da se izvuku iz kandži Milana koji je dobio derbi Serije A sa 3:1.

LASK – SLOVAN BRATISLAVA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

LASK je uzeo tri boda Sportingu, ima gol razliku 6:9 i svakako je u boljoj poziciji od Slovana koji je još uvek na nuli, a koji je ostvario očajan učinak od samo jednog datog i 13 primljenih golova u prva trim kola. Dakle, jasno je ovde ko je favorit, kao i da će se gosti braniti da ne bi doživeli još jedan debakl.

MAN. JUN – ROMA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Crveni đavoli žele da maksimalno iskoriste prednost domaćeg terena i agresivnim pristupom nametnu svoj ritam od samog starta utakmice. Sa druge strane, Vučica u ovaj evropski klasik ulazi sa namerom da čvrstom defanzivom i strpljivom igrom zatvori prilaze svom golu i ugrozi domaćina iz brzih tranzicija. Inače, Roma je do sada osvojila četiri boda, dok je Mančester junajted još u prvom kolu osvojio tri na meču sa Sabahom, da bi zatim gubio od Atletika i Koma.

VILJAREAL – PSŽ, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Domaći tim na svom stadionu Keramika želi da iskoristi prepoznatljivu timsku koheziju i podršku navijača kako bi parirao renomiranom protivniku i osvojio važne bodove. Gosti iz Pariza ulaze u ovaj duel sa jasnom namerom da preuzmu kontrolu nad posedom lopte i kroz brzu tranziciju i napadački arsenal slome otpor domaćina. Jasno je da je PSŽ favorit sa tri pobede i gol razlikom od 14:5.

VBA – SAUTEMPTON, 21.00

(Fudbal, Engleska 2)

Vestingam Bromvič Albion pred svojim navijačima želi da prekine seriju promenljivih rezultata i upiše važne bodove u borbi za vrh tabele Čempionšipa. Sa druge strane, gostujući tim dolazi sa namerom da čvrstom postavkom na sredini terena i strpljivom igrom nametne svoj ritam, vrebajući prilike iz brzih kontranapada. Biće ovo tvrd meč para, uz napomenu da je na njihovom poslednjem viđanju u martu bilo nerešeno, te da je GG igra na njihovim utakmicama prolazila tri puta uzastopno.