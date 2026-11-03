Natho: Nikad nisam prešao granicu prema sudijama

Sa crveno-bele strane Topčiderskog brda će reći da se Natho uvek žali na suđenje, a on poručuje da nikada nije prešao granicu i da veruje da će se situacija u budućnosti više pogodovati Partizanu.

„Prvog dana, sećam se toga kao da je bilo juče. Potpisao sam ugovor u klubu. Otišao sam u Teleoptik. Video sam Bambija, on mi je prijatelj iz CSKA. I Stojke, njega znam od ranije, igrao je i u Izraelu. Sećam se trenutka, bili smo između soba, stajali smo i pričali. 'Kako si? Sve okej?' 'Dobro, dobro.' Drugo pitanje mi je bilo: 'Momci, hoćemo li osvojiti prvenstvo?' A Bambi dobacuje: 'Rekao sam ti, taj čovek je lud, Samo pita za titulu!'. I počeli su da se smeju, u stilu: 'Volimo te, ali ti ne znaš gde si došao.' U tom trenutku nisam razumeo. Rekao sam: 'Okej, možda nismo dovoljno dobri.' I mi igramo u Novom Sadu, a Crvena zvezda kod kuće protiv Inđije. Bilo je 75. minut, 1:0 za Inđiju, trebalo je da krenemo na zagrevanje. Ja kažem: 'Hajde momci, sad idemo!'. A Bambi poručuje: 'Natho, sedi, sedi, sedi. Završiće se minimum pobedom Zvezde od jednog gola razlike.' Ja pitam: 'Kako je to moguće? Ima još 10 minuta maksimum, izjednačiće. Šta?' Izađemo mi, odigramo, vratimo se kući. Tošić dolazi sa telefonom. Pokazuje mi rezultat i u tom trenutku sam shvatio šta će se dešavati“, kaže Natho u podkastu „2x45“.

U pitanju je bio penal napravljen van kaznenog prostora.

„Van? Bio je bliže centru igrališta nego šesnaestercu, ali okej“.

Šta misliš o suđenju danas u Srbiji? Ne samo na utakmicama Partizana, nego uopšte?

„I njima je veoma teško. Razumem sudije. Nisu u dobroj situaciji. Ne mogu da kažem sve što znam i sve što sam pričao sa sudijama, jer smo na kraju razgovarali“.

Da li je to bio prijateljski razgovor?

„Slušajte, jedno je kada se sretnemo na terenu, a drugačije napolju. Pričamo drugačije. I znam da na kraju krajeva u Srbiji sudije nisu loše. U lošoj su situaciji. Nadam se da će se sada stvari promeniti. Videćemo u budućnosti. Ali bio je to veoma izazovan period za mene sa sudijama. Znam da nisam lak igrač za sudije. Znam to. To nije nešto što radim namerno. U timu moraš da imaš i igrače koji vrše pritisak. I na kraju, znaš, uvek slušam: 'Moraš da pričaš sa sudijom, moraš da pričaš sa sudijom.' Jer sudije su ljudska bića i pritisak deluje na njih svaki put. Kao i na igrače, i na sudije deluje. Kada izvršiš pritisak na sudiju, to će na kraju raditi za tebe. Možeš to uraditi ovako ili onako, ali uvek znam i gde da stanem“.

Nisi prelazio granicu?

„Ne. Nikada nisam prešao granicu da psujem ili kažem nešto lično. Tokom fudbala to su emocije. U redu je i posvađati se sa drugim igračima, to je deo igre. Ali moraš znati gde je granica. I kao što rekoh, mislim da nisam bio lak za sudije. Ali na kraju imamo veliko poštovanje jedni prema drugima - ja prema njemu kao sudiji, i oni prema meni kao igraču“.

Misliš li da to ide u boljem smeru sada sa stranim komesarom za suđenje? Bio je Mesina, sada je De Blekere.

„To je komplikovano. To samo vreme može da nam pokaže. Opet kažem, nadam se, želim da verujem, ali to će nam samo vreme reći“.

Nathov bivši saigrač Nemanja Taki Nikolić rekao je „okrenuće se“. Da li misliš da će se vreme za Partizan okrenuti? I kada?

„Ne mislim, siguran sam da hoće. Jer vidimo kako stvari funkcionišu u Srbiji u poslednjih 20 godina. Mislim da je ovaj period sada bio možda najduži. I najteži. Ali promeniće se. Pozitivni smo. Nadam se vrlo brzo. Ove godine je možda kasno. Ali moraš početi da gradiš stvari, ako ne za sledeću godinu, verujem da za maksimum dve godine Partizan može da bude šampion“.

Izraelac kaže da je najvažnija stvar da budeš spreman kada prilika dođe, da je zgrabiš.

„Naravno. To je najvažnije. Da ne privlačiš pažnju previše, da ne pričaju svi o tebi, ali u tom trenutku kada drugi klub malo padne, Partizan mora iskoristi priliku da uzme sve. Kao životinja koja nije jela 10 godina. Moramo biti tamo i nadam se i verujem da će se to desiti“, poručio je između ostalog Natho.

Kompletnu epizodu podkasta „2x45“ možete pogledati na Mozzart TV-u.

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