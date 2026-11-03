Iz ugla Izraelca: Loizu je najbolje krilo Crvene zvezde

Mladi Kipranin je prošlu sezonu igrao u Nathovom matičnom klubu Hapoelu iz Tel Aviva, što je bilo sasvim dovoljno da Bibars stekne visoko mišljenje o njegovim igračkim kvalitetima.

„Reći ću vam nešto, možda ćete se iznenaditi. Mislim da je on jedno od najboljih, ako ne i najbolje krilo u Crvenoj zvezdi. Mislim da ga ne koriste dovoljno. On je zaista dobar igrač. U odbrani trči mnogo. U napadu trči mnogo. Trči svuda. Veoma je dobar sa loptom. Opasan. Ima odličan pas. Kada sam ga gledao u Izraelu, bio je zaista dobar. I mislim da nisu iskoristili ni 50 odsto od onoga što može da pruži“, kaže Natho u podkastu „2x45“.

Abu Fanijeva situacija je specifična, s obzirom na to da je na njemu insistirao Stanković, koji ga je trenirao u Ferencvarošu. Čini se da Rijera preferira drugačije profile veznih igrača.

„Mislim da je došao u tešku situaciju za njega jer ga je doveo bivši trener, koji je verovao u njega, zajedno su radili u Mađarskoj. A sada se trener promenio, ima drugačiju fudbalsku filozofiju. U ovom trenutku on ne pronalazi mesto za koje veruje da može da zauzme. Ali da budem iskren, on je zaista dobar igrač. Znam ga odranije. Morate znati kako da iz njega izvučete ono što može da vam pruži. Takođe, on je posebna ličnost. Dobar je momak, ali moraš znati kako da radiš sa njim. Mislim da u ovom trenutku Crvena zvezda ima previše igrača. Nemaju to strpljenje sa igračima. Ako odigraš jednu ili dve utakmice loše, sklonjen si sa strane. Ali on je zaista dobar igrač“, ponovio je Natho.

Izraelac se potom osvrnuo na rad Alberta Rijere. Šta Španac može da donese Crvenoj zvezdi i srpskom fudbalu, šta misli o njegovim metodama, skljanjanju Kataija i Ivanića u drugi plan i drugim revolucionarnim rešenjima?

„Mlađi možda ne znaju previše o njemu, ali bio je zaista dobar igrač. Voleo sam ga kao fudbalera. Što se tiče trenera, teško je u ovom trenutku reći jer on još uvek mora da se pokaže u Crvenoj zvezdi. Da li je dobar za klub ili ne. Naravno, ima ime, ali mora da donese nešto ekstra Crvenoj zvezdi, ono što nisu uspeli da ostvare prošle godine. Osvojiti prvenstvo i Kup nije najteža stvar. Najkomplikovanije je u Evropi, ove godine su ispali su iz Lige šampiona, pa iz Lige Evrope, a do sada u Ligi konferencije su osvojili samo jedan bod. Kao što sam rekao ranije, svaki trener ima svoju filozofiju i ono u šta veruje. Za mene u ovom trenutku to još uvek ne ide tako dobro, ali to će nam samo vreme pokazati“, poručio je Natho u podkastu „2x45“, a kompletnu epizodu možete pogledati na Mozzart TV-u.

Loizos Loizu je prošlog leta došao na stadion "Rajko Mitić" za obeštećenje od 3.500.000 evra, a u dosadašnjem toku sezone upisao 14 nastupa, postigao tri gola i upisao dve asistencije.

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