Neposlušni, loši, a i dosadni

Protiv Evertona zato zvižduci. Na poluvremenu i na kraju. Toliko da su zabrinuli i tenera Jajsela , iako je i on sam svestan da su sasvim razumljivi. “ Svih 90 minuta nismo igrali kako smo hteli. Frustrirajuće. Tokom nedelje je izgledalo taoo dobro, ali ako ne možeš to da ponoviš kad je važno onda ne zaslužuješ da pobediš. Nismo bili hrabri u posedu. Previše dugih loptu. Nismo koristili naše dve ‘šestice’ u posedu, a tu smo mislim dobri. Onda se igralo po bokovima, napred, nazad, skupljale su se druge lopte. To smo želeli da izbegnemo, hteli smo da dominiramo ”, pravdao se Jajsle posle meča svaljujući deo krivice na igrače koji očigledno nisu poslušali šefove savete.

Jer odlasci nosioca kakvi su bili Sandro Tonali, Bruno Gimaraeš, Entoni Gordon i Nik Voltemade (svi zajednu u kasu uneli 279.100.000 evra) ipak su previše poremetili odnose na terenu. Od osam novajlija samo su Gonzales , golman Lukaš Horniček i desni bek Amar Dedić zakucani u startnih 11, a ni oni ne igraju baš bez greške. Fernandez Pardo se ne snalazi, Bazumana Ture, Alađi Bamba i Even Žauen ni da priđu timu.

Ili nisu mogli. Na kraju je svejedno.

“Posle ovakve izvedbe razumem zvižduke. To je realnost i za to sam ja odgovoran”, završio je Jajsle čiji je tim pretrpeo pet poraza u poslednjih sedam mečeva.

Posle devet kola Njukasl je tek 13. na tabeli Premijer lige što svakako nije pozicija kojoj su se gazde iz Saudijske Arabije nadale kada su 2021. kupovale klub. Na tih devet mečeva tim je dao 12 golova, primio 15. Nijednom drugom u Premijer ligi protivnici nisu toliko puta šutirali ka golu. Nijedan drugi tim nije u kalendarskoj 2026. pretrpeo više poraza kao domaćin od Njukaslovih sedam. Mrežu nisu uspeli da sačuvaju na poslednjih 14 utakmica kod kuće.

Ne zna se dakle da li je veći problem napred ili pozadi.

“Biće ovo teška sezona za njih. Malo se plašim za njih. Malo su i dosadni”, poentirao je Džejmi Karager kao stručni savetnik Skaj Sporta podsećajući da je Jajsle došao iz Salcburgovog sistema, koji je sve samo ne dosadan.

Niti je to bio ni Sent Džejms Park. Ali teška su vremena došla.