Džons: Imao sam ponudu Panate; rečeno mi je da neću moći da se bavim sportom
Vreme čitanja: 8min | uto. 03.11.26. | 08:21
Plejmejker Partizan Mozzart Beta govorio je za Euroinsiders i o Dži ligi, periodu u Kini, kao i tripl-dablu za Južni Sudan protiv Amerike
Čudan je put Karlika Džonsa. Nešto manji koledž, Dži liga, malo NBA liga, Kina, pa Partizan Mozzart Bet. Plejmejker crno-belih je sada jedan od najspektakularnijih košarkaša za gledanje u Evroligi.
Karlik je u intevju za Euroinsiders pričao o svom putu od samog početka. Govorio je i o tome da kao dete nije mogao da se bavi sportom, kako je posle donosio odluke i kako se snalazio u Kini...
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KAKO JE SVE POČELO?
Džons nije uvek bio u centru pažnje. Tačnije, većinu svog života na njega niko nije gledao ozbiljno.
"Oduvek su me potcenjivali. U srednjoj školi, na koledžu, pa i sada. Mnogi stavljaju neke igrače ispred mene za koje ne mislim da to zaslužuju, ali tako je. To mi je motivacija da igram bolje od tih igrača. Ipak, volim da budem potcenjen i hoću da ljudi nastave da 'spavaju', jer kad-tad će morati da se probude".
Kako si zavoleo košarku?
"Dolazim iz košarkaške porodice. Otac i majka su igrali. Imam jednu zanimljivu priču. Kada sam bio mali, imao sam problem sa lobanjom i jedno vreme sam konstantno noći provodio u bolnici, imao nekoliko operacija. Toga se ne sećam baš jasno jer sam imao dve godine, ali u jednom momentu mi je rečeno da neću moći da se bavim sportom i nisam imao dozvolu da se slobodno krećem do četvrte godine. Uvek sam voleo košarku koja je bila ventil. Sve to me je naučilo da igram sa ponosom, jer odjednom može nešto da se desi da prekinete sa košarkom i da vam ona bude oduzeta. I meni je trebalo da bude oduzeta. Nisam trebao da igram ovu igru i to me motiviše. Blagosloven sam i uživam".
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Zaista deluje spolja da je zvezda Parnog valjka veliki radnik.
"Naporan rad pobeđuje talenat kada talenat ne radi naporno. To je čuvena poslovica i jedan od saveta koje mi je prvi trener dao. Imao sam bolji mentalitet od ostalih, ali sve je bilo u radu. Radio sam više od drugih, dolazio ranije na treninge, šutirao posle treninga, dolazio uveče opet da šutiram. Uvek sam bio niži i morao sad da uložim dodatan trud".
DRAFT I NBA KARIJERA
Na draftu 2021. godine, niko nije izabrao Džonsa.
"Znao sam da postoji šansa da ne budem draftovan. Samo sam nastavio da radim. Čekao sam i dobio poziv u tri ujutru od Dalasa da će da me potpišu za trening kamp. Odleteo sam tamo i trenirao, takmičio se, borio sa momcima koji imaju garantovane ili dvosmerne ugovore. Napadao sam ih direktno i želeo da pokažem da pripadam. I na trening kamp ugovoru ne igrate samo za taj tim, nego vas svi ostali gledaju".
Uprkos dobrim igrama, Karlik je tri puta dobijao otkaz.
"Ubacili su me u prvoj predsezonskoj utakmici u četvrtoj četvrtini sa Jutom i dao sam 13 poena za 12 minuta. Zatim su me ubacili još više u sledećoj utakmici. I onda su me otpustili, iako sam mislio da će mi dati ugovor. Niko Herison mi je saopštio da me otpuštaju (prim.aut. čovek koji je trejdovao Luku Dončića). To je biznis. Otišao sam u Dži ligu sa mentalitetom da ću razbiti svakog igrača koji ima ugovor u NBA".
Džaba je bila i MVP nagrada u Dži ligi.
"Jurio sam san i znao sam da mogu da igram u NBA ligi. Da mi je tu mesto. Agent mi je rekao da ljudi i dalje pričaju o meni i da samo nastavim da radim i nova prilika će doći. Tri puta su me otpuštali. U Čikagu je ceo tim bio šokiran što sam dobio otkaz, ja nisam mogao da verujem. Opet sam otišao u Dži ligu i rekao biću MVP. I bio sam. Dobio sam ugovor od Čikaga, ali nisam puno igrao u predsezoni sam opet dobio otkaz. Tada je bilo puno bekova - Lonzo Bol, Aleks Karuso, Dževon Karter, Ajo Dosunmu. Mislio sam da mogu da igram 15 minuta, ali naravno da ne može da igra neko sa platom od 1.500.000 dolara kada tu neko drugi ima 20.000.000. Dobio sam otkaz dan pred sezonu i niko drugi nije mogao da me potpiše".
KINA
Kako si se odlučio za Kinu?
"Kada sam otišao u Kinu imao sam NBA klauzulu i hteo sam da ostavim ta vrata otvorena. Iskreno, imao sam ponude iz Evrope. Konkretno od Panatinaikosa. Pričao sam sa agentom o opcijama u Evropi. Nisam razumeo kako je tamo. Objasnio mi je da sezona traje deset meseci i rekao sam nema šanse. Takođe, devojka mi je bila trudna. Nisam mogao da ostanem u Dži ligi i čekam nešto što možda nikada neće da se desi. Morao sam da odem i zaradim novac. Kina je bila rešenje za to. Istovremeno, ako NBA tim pozove mogao bih da se vratim. Spremao sam se da imam porodicu i Kina je bila čista biznis odluka".
Pioritet Džonsu je bio novac i on to ne krije.
"Imao sam ugovor na godinu dana, sezona traje pet meseci, imali smo pauze od po nedelju dana kada sam dolazio kući. Dozvolili su mi i da dođem na tri dana kada mi se devojka porađala. To mi je bilo malo, pisao sam agentu da želim da odem. Organizacija je bila neverovatna, ali ja sam tamo sam, a trudna devojka mi nije blizu. Niko nije znao engleski. Ali, kada stigne plata u Kini, sve može", rekao je Karlik uz osmeh i nastavio:
"Problem je bio što za tri dana koja sam dobio devojka se nije porodila. Svađao sam se sa klubom, govorio im da mi je ovo prvo dete i da neću propustiti rođenje sina. Rekao sam im da mogu da me kazne ako hoće, ali razumeli su me. Vratio sam se tamo i odigrao plej-of".
Da li je Kina najstresniji period u tvojoj karijeri?
"Bilo je teško u Kini, najviše zbog trudnoće. Osećao sam se užasno. Otišao sam u trećem mesecu i vratio se kada se devojka porađala. Sve sam propustio. I to me je kopkalo, što sam je ostavio samu. Ona nije htela da odem u Kinu, ali to je moj posao, ja moram da stvorim novac za porodicu. Takođe, nisam hteo da je povedem sa sobom. Jer nisam znao šta da radim sa trudnom devojkom. Imali smo jednog prevodioca koji je bio zadužen za mene. Ne bih znao kako da je odvedem u bolnicu, takođe nisam verovao stranim doktorima da je porode, jer u to vreme nisam znao ništa o tome kako stvari funkcionišu. Uspela je da me razume i hvala joj na tome, ona je veliki borac".
JUŽNI SUDAN
Džons već nekoliko godina igra za Južni Sudan sa mnogo uspeha.
"Sve je počelo sa Luolom Dengom koji mi se javio i pitao me da li hoću da igram. Objasnio mi je kakva je prilika ispred mene. Rekao mi je da treba samo da budem ono što jesam. Ono što ljudi ne znaju je da sam imao operaciju tog leta na levom palcu. Dve nedelje pred pripreme sam krenuo da igram. Celo leto sam trenirao sa jednom rukom. Šutirao, driblao, sve sa jednom rukom. Odigrao sam Svetsko prvenstvo i dobro se pokazao, nakon toga usledile su Olimpijske igre".
Posebno se pamti utakmica sa Amerikom u Londonu u sklopu priprema. Južni Sudan je izgubio 100:101, ali je zaradio poštovanje celog sveta.
"Ljudi su bili iznenađeni, ali imamo dobre igrače. Možda ih ne znate jer nisu u samom vrhu, međutim to su momci koji igraju tvrdo. Venjen Gebrijel, Marijal Šejok, Nuni Omot. Imali smo dobru grupu i bili smo gladni. Protiv Amerike je bilo ludo. Igram protiv Lebrona, svog idola. Kada smo izašli na zagrevanje ništa se nije čulo, a onda, izlaze Lebron, Buker, Kari i ja čujem buku iako imam slušalice. To me je zapalilo i motivisalo".
Džons je imao tripl-dabl od 15 poena, 11 skokova i 11 asistencija.
"To je jedan od najmoćnijih timova ikad. Definitivno najbolji koji sam ja video. Ljudi stalno pričaju o tripl-dablu koji sam imao, ali ja i dalje mislim o šutu za pobedu koji sam promašio. Sutradan na treningu sam šutnuo isti šut 200 puta. Ne znam ko je primetio, ali jako sam brzo napustio teren posle tog meča. Bio sam sa suzama u očima, toliko sam hteo da pobedim. Imali smo ih, vodili smo 20 razlike... drago mi je zbog prilike da igram protiv njih, ali nisam hteo da budem čovek koji je samo bio blizu da ih pobedi."
Nakon te utakmice je znao da pripada na najvišem nivou.
"Posle toga me nije bilo briga za NBA. Dokazao sam šta treba. Imao sam trip-dabl protiv omiljenih igrača svih na svetu. Mnogi momci iz tog tima će biti u Kući slavnih. To mi je bilo dovoljno, ako se ne vratim u NBA baš me briga. Naravno da bih voleo, ali mi nije više bitno".
Kaže, bilo je ponuda.
"Imao sam četiri ponude, ali su sve to bili dvosmerni ugovori. Rekao sam agentu: 'Brate, ako nije zagarantovan ugovor, ne želim da pričam'. Nisam znao šta još treba da uradim. I bio sam spreman za novo poglavlje i Evroligu. Nisam odustao od NBA sna, ali neću da budem u centrifugi. Ima ona izreka da treba da ideš tamo gde te vole, a ne gde te tolerišu".
Objasnio je i kako je razložio odbranu Amerike.
"Motivacija. Moj rad nije javan kao njihov. Radim naporno, danju i noćnu. Dajem krv, suze i znoj. Bio sam mnogo motivisan. Kari, ti si najbolji šuter ikada, idem pravo na tebe. Devine Bukeru, idem i na tebe. Ti momci me nisu ni čuvali, nego Džru Holidej koji mi je prišao po celom terenu. Nisam bio nervozan, ali on je prejak. Probija svaki blok, ali napao sam i njega. Odigrao sam dobro prvo poluvreme, onda su stavili Halibartona i Bukera na mene. I samo sam nastavio da radim sve kao i prvom poluvremenu, jer ako je radilo protiv Holideja, radiće još lakše i protiv njih".
Kada ga je u grupnoj fazi na Olimpijskim igrama preuzeo Kevin Durant, Džons nije mogao da veruje.
"Onda me je uzeo Derik Vajt, takođe elitan defanzivac, a ja sam visok 185 centimetara. Bilo je teško, jer i ako iznudim preuzimanje, tu je Entoni Dejvis ili Adebajo. Ti veći momci protiv kojih moram još više da se mučim za prostor. To je ludo iskustvo. Ljut sam što Kevin Durant nije igrao, jer je on jedini kome nisam dao koš. Igrali smo i u grupi, imam sliku kako na pola terena stojimo Durant i ja, on me čuva tako da ne mogu da primim loptu. To je bilo nestvarno, on ima 210 centimetara, a čuva mene. Usporio me je, ali to je bio znak poštovanja sa njihove strane".
EVROPA
Za kraj, šta te je nateralo da dođeš u Evropu, konkretnu u Srbiju?
"Nisam znao mnogo o Evroligi pre nego što sam došao. Znate kako je u Americi, san je samo NBA. Ispunio sam taj san i nisam mislio da ću igrati u Evropi, ali uživam zaista. Nisam znao za Srbiju, kada pomislite na Srbiju setite samo filmova, setite se priče o ratovima i tako dalje, ali ovde je sasvim drugačije. Sjajni ljudi, sjajna hrana, mnogo mogućnosti, tako da mi se mnogo sviđa", naveo je Karlik Džons.