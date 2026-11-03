Džons: Imao sam ponudu Panate; rečeno mi je da neću moći da se bavim sportom

KAKO JE SVE POČELO?

Džons nije uvek bio u centru pažnje. Tačnije, većinu svog života na njega niko nije gledao ozbiljno.

"Oduvek su me potcenjivali. U srednjoj školi, na koledžu, pa i sada. Mnogi stavljaju neke igrače ispred mene za koje ne mislim da to zaslužuju, ali tako je. To mi je motivacija da igram bolje od tih igrača. Ipak, volim da budem potcenjen i hoću da ljudi nastave da 'spavaju', jer kad-tad će morati da se probude".

Kako si zavoleo košarku?

"Dolazim iz košarkaške porodice. Otac i majka su igrali. Imam jednu zanimljivu priču. Kada sam bio mali, imao sam problem sa lobanjom i jedno vreme sam konstantno noći provodio u bolnici, imao nekoliko operacija. Toga se ne sećam baš jasno jer sam imao dve godine, ali u jednom momentu mi je rečeno da neću moći da se bavim sportom i nisam imao dozvolu da se slobodno krećem do četvrte godine. Uvek sam voleo košarku koja je bila ventil. Sve to me je naučilo da igram sa ponosom, jer odjednom može nešto da se desi da prekinete sa košarkom i da vam ona bude oduzeta. I meni je trebalo da bude oduzeta. Nisam trebao da igram ovu igru i to me motiviše. Blagosloven sam i uživam".

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Zaista deluje spolja da je zvezda Parnog valjka veliki radnik.

"Naporan rad pobeđuje talenat kada talenat ne radi naporno. To je čuvena poslovica i jedan od saveta koje mi je prvi trener dao. Imao sam bolji mentalitet od ostalih, ali sve je bilo u radu. Radio sam više od drugih, dolazio ranije na treninge, šutirao posle treninga, dolazio uveče opet da šutiram. Uvek sam bio niži i morao sad da uložim dodatan trud".

DRAFT I NBA KARIJERA

Na draftu 2021. godine, niko nije izabrao Džonsa.

"Znao sam da postoji šansa da ne budem draftovan. Samo sam nastavio da radim. Čekao sam i dobio poziv u tri ujutru od Dalasa da će da me potpišu za trening kamp. Odleteo sam tamo i trenirao, takmičio se, borio sa momcima koji imaju garantovane ili dvosmerne ugovore. Napadao sam ih direktno i želeo da pokažem da pripadam. I na trening kamp ugovoru ne igrate samo za taj tim, nego vas svi ostali gledaju".

Uprkos dobrim igrama, Karlik je tri puta dobijao otkaz.

"Ubacili su me u prvoj predsezonskoj utakmici u četvrtoj četvrtini sa Jutom i dao sam 13 poena za 12 minuta. Zatim su me ubacili još više u sledećoj utakmici. I onda su me otpustili, iako sam mislio da će mi dati ugovor. Niko Herison mi je saopštio da me otpuštaju (prim.aut. čovek koji je trejdovao Luku Dončića). To je biznis. Otišao sam u Dži ligu sa mentalitetom da ću razbiti svakog igrača koji ima ugovor u NBA".

Džaba je bila i MVP nagrada u Dži ligi.

"Jurio sam san i znao sam da mogu da igram u NBA ligi. Da mi je tu mesto. Agent mi je rekao da ljudi i dalje pričaju o meni i da samo nastavim da radim i nova prilika će doći. Tri puta su me otpuštali. U Čikagu je ceo tim bio šokiran što sam dobio otkaz, ja nisam mogao da verujem. Opet sam otišao u Dži ligu i rekao biću MVP. I bio sam. Dobio sam ugovor od Čikaga, ali nisam puno igrao u predsezoni sam opet dobio otkaz. Tada je bilo puno bekova - Lonzo Bol, Aleks Karuso, Dževon Karter, Ajo Dosunmu. Mislio sam da mogu da igram 15 minuta, ali naravno da ne može da igra neko sa platom od 1.500.000 dolara kada tu neko drugi ima 20.000.000. Dobio sam otkaz dan pred sezonu i niko drugi nije mogao da me potpiše".

KINA

Kako si se odlučio za Kinu?

"Kada sam otišao u Kinu imao sam NBA klauzulu i hteo sam da ostavim ta vrata otvorena. Iskreno, imao sam ponude iz Evrope. Konkretno od Panatinaikosa. Pričao sam sa agentom o opcijama u Evropi. Nisam razumeo kako je tamo. Objasnio mi je da sezona traje deset meseci i rekao sam nema šanse. Takođe, devojka mi je bila trudna. Nisam mogao da ostanem u Dži ligi i čekam nešto što možda nikada neće da se desi. Morao sam da odem i zaradim novac. Kina je bila rešenje za to. Istovremeno, ako NBA tim pozove mogao bih da se vratim. Spremao sam se da imam porodicu i Kina je bila čista biznis odluka".

Pioritet Džonsu je bio novac i on to ne krije.

"Imao sam ugovor na godinu dana, sezona traje pet meseci, imali smo pauze od po nedelju dana kada sam dolazio kući. Dozvolili su mi i da dođem na tri dana kada mi se devojka porađala. To mi je bilo malo, pisao sam agentu da želim da odem. Organizacija je bila neverovatna, ali ja sam tamo sam, a trudna devojka mi nije blizu. Niko nije znao engleski. Ali, kada stigne plata u Kini, sve može", rekao je Karlik uz osmeh i nastavio:

"Problem je bio što za tri dana koja sam dobio devojka se nije porodila. Svađao sam se sa klubom, govorio im da mi je ovo prvo dete i da neću propustiti rođenje sina. Rekao sam im da mogu da me kazne ako hoće, ali razumeli su me. Vratio sam se tamo i odigrao plej-of".