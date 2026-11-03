Ozbiljna frka u Španiji: Fudbaler Tenerifa doživeo srčani zastoj posle sudara sa golmanom

Čitava Španija je u neverici posle snimka na kojem fudbaler Tenerifa Hesus de Migel pada na zemlju nakon sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom. Sve se odigralo u osmom minutu nadoknade meča španske Segunde kad je čuvar mreže iz Ekvatorijalne Gvineje istrčao daleko od svog gola kako bi stigao do lopte pre De Migela, ali ga je tom prilikom nehotice snažno udario u glavu.

Ovono je dobio crveni karton, a utakmica istog trenutka prekinuta kad je igrač Tenerifa ostao bez svesti. Ispostavilo se da je doživeo srčani zastoj i hitno je primljen u jednu od lokalnih bolnica. U prvom lekarskom izveštaju navedeno je kako mu je puls vraćen uspomoć kardiopulmonalne reanimacije koju su lekari izveli u ambulantnin kolima.