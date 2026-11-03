Ozbiljna frka u Španiji: Fudbaler Tenerifa doživeo srčani zastoj posle sudara sa golmanom
Vreme čitanja: 2min | uto. 03.11.26. | 09:07
Hesus de Migel hitno prebačen u bolnicu posle utakmice, iz kluba javili da mu se stanje pogoršalo
Čitava Španija je u neverici posle snimka na kojem fudbaler Tenerifa Hesus de Migel pada na zemlju nakon sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonoom. Sve se odigralo u osmom minutu nadoknade meča španske Segunde kad je čuvar mreže iz Ekvatorijalne Gvineje istrčao daleko od svog gola kako bi stigao do lopte pre De Migela, ali ga je tom prilikom nehotice snažno udario u glavu.
Ovono je dobio crveni karton, a utakmica istog trenutka prekinuta kad je igrač Tenerifa ostao bez svesti. Ispostavilo se da je doživeo srčani zastoj i hitno je primljen u jednu od lokalnih bolnica. U prvom lekarskom izveštaju navedeno je kako mu je puls vraćen uspomoć kardiopulmonalne reanimacije koju su lekari izveli u ambulantnin kolima.
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Međutim, sledeće informacije nisu bile dobre. Tenerife je u saopštenju na Tviteru obelodanio da se neurološko stanje Hesusa de Migela pogoršalo. Posle utakmice, Andora se oglasila saopštenjem u kom je uputila podršku povređenom fudbaleru, a javili su se i klubovi koji igraju Primeru (Betis, Valensija i Espanjol).
Zajedno sa De Migelom, u bolnici se bili njegovi saigrači, trener i predsednik kluba. Prema navodima španskih medija golman Andore Hesus Ovono je veoma potresen zbog čitave situacije I želeo je da se Hesusu privatno izvini pre nego što bilo kako javno oglasi. Nadamo se da će se zdravstveno stanje španskog fudbalera u međuvremenu poboljšati i da će ponovo biti na terenu.