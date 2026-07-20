Najbolji igrač 1. kola Mozzart Bet Superlige: Ranđelović nastavio tamo gde je stao
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 12:47
Ofanzivac Vojvodine imao dve asistencije uz postignut gol
Prošle sezone Lazar Ranđelović je bio jedna od udarnih igala Vojvodine, koja je Mozzart Bet Superligu završila na drugom mestu. A, krilni napadač je bio najbolji asistent lige sa 13 dodavanja saigračima za golove.
Tamo gde je stao u maju, Ranđelović je nastavio u prvom kolu nove takmičarske godine. Vojvodina je pregazila OFK Beograd Mozzart Bet na Karađorđu (4:0), a reprezentativac Srbije je bio najbolji pojedinac meča.
Izabrane vesti
Pored toga što je postigao gol, Lazar Ranđelović je upisao dve nove asistencije na svoj konto, jednu za Nardina Mulahusejnovića, a jednu za Petra Sukačeva. Zbog toga je rođeni Leskovčanin izabran za fudbalera utakmice, a potom i za najboljeg igrača 1. kola Mozzart Bet Superlige za sezonu 2026/27.
Samo dve “osmice” su bile u prvom krugu, pored Lazara Ranđelovića dobio je i napadač Crvene zvezde Bruno Duarte, koji je imao identičan učinak: gol i dve asistencije protiv Mačve. Ipak, fudbaler Vojvodine je ostavio za nijansu jači utisak protiv, objektivno gledano, težeg rivala, tako da je za “prsa” odneo priznanje za Igrača kola.