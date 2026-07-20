Najbolji igrač 1. kola Mozzart Bet Superlige: Ranđelović nastavio tamo gde je stao

Prošle sezone Lazar Ranđelović je bio jedna od udarnih igala Vojvodine, koja je Mozzart Bet Superligu završila na drugom mestu. A, krilni napadač je bio najbolji asistent lige sa 13 dodavanja saigračima za golove.

Tamo gde je stao u maju, Ranđelović je nastavio u prvom kolu nove takmičarske godine. Vojvodina je pregazila OFK Beograd Mozzart Bet na Karađorđu (4:0), a reprezentativac Srbije je bio najbolji pojedinac meča.