Najveća avantura u dosadašnjoj karijeri: Zov Indonezije privukao Rašu Pankova

U tako bogatu karijeru, dopisaće možda i najveću avanturu do sada, a svakako prvo vanevropsko iskustvo, budući da je potpisao dvogodišnji ugovor sa klubom Persidža iz Džakarte.

„Dolazak u Persidžu za mene predstavlja veoma uzbudljiv novi izazov. Dolazim sa velikom motivacijom da pomognem ekipi, pružim svoj maksimum na svakoj utakmici i borim se zajedno sa saigračima kako bismo ostvarili ciljeve kluba. Znam da klub ima dugu istoriju i neverovatnu bazu navijača. Radujem se što ću brzo upoznati ekipu, prilagoditi se indonežanskom fudbalu i uzvratiti klubu na ukazanom poverenju kroz naporan rad i konstantne dobre igre”, istakao je 30-godišnji centralni defanzivac po dolasku među popluarne “Tigrove iz Kemajorana”.

Imao je Pankov ovog leta i skoro jednako unosnu ponudu iz Južne Koreje, ali je Persidža bila spremna više da se otvori za platu štopera poniklog u Vojvodini. Predsednik kluba, Mohamad Prapanca, izrazio je veliko zadovoljstvo ovim potpisom:

„Radovan poseduje kvalitet, iskustvo, karakter i mentalitet koji su nam potrebni za jačanje odbrane. Njegovo iskustvo u nekoliko evropskih takmičenja pokazuje da je navikao da se nosi sa pritiskom i izazovima na visokom nivou. Nadamo se da će njegovo iskustvo doneti stabilnost u zadnjoj liniji i pomoći u podizanju nivoa igre čitavog tima, pomoći timu i na terenu, ali i van njega. U Persiji verujemo da Radovan poseduje posvećenost i kvalitet da bude ključni deo našeg puta tokom naredne dve sezone”, izjavio je on.