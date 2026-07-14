ZVANIČNO: Luka Vušković drugi najskuplji Hrvat u istoriji fudbala

Brajton će naime Totenhemu na ime obeštećenja platiti fiksno 53.000.000 evra, dok bi još 5.000.000 Pevci mogli da zarade na ime bonusa, engleski mediji tvrde – vrlo lako ostvarivih. Totenhem je takođe zadržao i 20 odsto od naredne prodaje hrvatskog internacionalca, a i bez toga Vušković će biti najskuplja kupovina u istoriji Galebova.

Takođe je od danas i drugi najskuplji Hrvat u istoriji fudbala, pošto je za veće pare sredinu promenio samo Joško Gvardiol kada je za 90.000.000 evra potpisao za Mančester Siti. Treći na listi je Mateo Kovačić sa cenom od 45.000.000 evra otišao u Čelsi.

No, Vuškoviću je, rekosmo već, tek 19 godina, a Brajton uglavnom ume da dobrano unovči mlade igrače. Žoao Pedro je tako kupljen za 34.200.000 evra, prodat za 63.700.000, svakako najveći profit ostvaren je na Mojzesu Kaisedu, koji je stigao za 28.200.000 evra, a otišao za 116.000.000, a ne zaboravimo ni Marka Kukurelju dovedenog za 18.000.000, da bi ga Čelsi kasnije otkupio za 65.300.00. I ovo su samo neki primeri mudrog poslovanja Brajtona.

Totenhem se pak posle užasne prošle sezone odlučio za investiranje u sadašnjost, pa su za ukupno 267.000.000 evra doveli Sandra Tonalija, Mateusa Fernandeša i pomenutog Pol van Hekea, dok su Endrju Robertson, Markos Senesi i Martin Dubravka stigli kao slobodni igrači. Vušković će vratiti barem deo tog novca.