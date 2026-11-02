Pala lučanska tvrđava: Prvi poraz Mladosti na domaćem terenu, Uroš Lazić junak Radnika

Polagali su oružje Partizan, Vojvodina je jedva došla do boda kad je gostovala u Dragačevu. Ali je lučanska tvrđava večeras prvi put pala i to od ekipe koja u dosadašnjem delu šampionata nijednom nije slavila van svog bunjišta - Radnika iz Surdulice. Štaviše, ekipa koju vodi Zoran Rendulić do ove utakmice osam meseci nije slavila na gostovanjima, ili da budemo tačni - 11 utakmica. Izgledalo je da će se taj niz produžiti, ali se onda desio gol Uroša Lazića šest minuta pre kraja - 1:0.

Nekadašnji bek Novog Pazara odlično je reagovao na dodavanje Vukašina Bogdanovića i savladao Sašu Stamenkovića. Gol je inicijalno bio poništen, izgledalo je da je lopta izašla van terena u trenutku kad je Bogdanović poslao ka saigraču. Posle VAR provere utvrđeno je suprotno i veliko slavlje gostiju moglo je da počne. Poslednji put kad su slavili van svog terena bilo je u martu ove godine protiv Spartaka (3:1).