Pala lučanska tvrđava: Prvi poraz Mladosti na domaćem terenu, Uroš Lazić junak Radnika
Vreme čitanja: 4min | pon. 02.11.26. | 20:15
Surduličani prvi put posle 11 utakmica slavili na gostovanjima - 1:0
Polagali su oružje Partizan, Vojvodina je jedva došla do boda kad je gostovala u Dragačevu. Ali je lučanska tvrđava večeras prvi put pala i to od ekipe koja u dosadašnjem delu šampionata nijednom nije slavila van svog bunjišta - Radnika iz Surdulice. Štaviše, ekipa koju vodi Zoran Rendulić do ove utakmice osam meseci nije slavila na gostovanjima, ili da budemo tačni - 11 utakmica. Izgledalo je da će se taj niz produžiti, ali se onda desio gol Uroša Lazića šest minuta pre kraja - 1:0.
Nekadašnji bek Novog Pazara odlično je reagovao na dodavanje Vukašina Bogdanovića i savladao Sašu Stamenkovića. Gol je inicijalno bio poništen, izgledalo je da je lopta izašla van terena u trenutku kad je Bogdanović poslao ka saigraču. Posle VAR provere utvrđeno je suprotno i veliko slavlje gostiju moglo je da počne. Poslednji put kad su slavili van svog terena bilo je u martu ove godine protiv Spartaka (3:1).
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Kako je čitava utakmica izgledala, mnogo su veće šanse bile da utakmica bude završena bez golova. Mladost i Radnik su žargonski - izbušili loptu. Ako je jučerašnja utakmica između IMT-a i Čukaričkog bila jedna od najnesadržajnijih ove sezone, ova definitivno može da ide rame uz rame sa njom.
Toliko grešaka na obe strane, netačnih dodavanja, upropaštenih dobrih kontri i vrlo nepreciznih šuteva iz daljine. U redovima Lučanaca, Filip Mladenović je bio najagiljniji. Posle njegvoog centaršuta Miloš Cvetković je u 37. minutu bio u solidnoj prilici, ali je šutirao užasno. Pet minuta kasnije, uzvratio je Emanuel Kvarši šutem sa distance, ali pravo u Stamenkovića.
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Kad je u 47. minutu Vastil Tašovski šutirao iskosa, a Stefan Ranđelović uspeo da skrene loptu u korner, izgledalo je da bi moglo da gledamo bolju utakmicu. Međutim, bio je to samo kratki blesak pred nastavak fudbalske monotonije. Kako je vreme prolazilo, sve više se igralo na sredini terena, sve manje obraćalo pažnju na napad. Gosti nisu uspevali da probiju nisku zonu Mladosti, a onda je jedna lopta prošla, Bogdanović umakao čuvaru, a Lazić golom razbio monotoniju koju smo gledali do tog 84. minuta.
MOZZART BET SUPERLIGA, 14. KOLO
Mladost - Radnik 0:1
/Lazić 84/
Stadion: FK Mladost
Sudija: Pavle Ilić
Mladost (5-4-1): Stamenković 6 - Cvetković 6 (od 73. Bondarenko -), Jovanović 5,5, Ćirković 5,5, Andrić 6, Mladenović 6 (od 81. Petrović -) - Tašovski 6, Jovičić 5,5, Jovančić 5,5 (od 74. Marković -), Ćirić 5,5 (od 81. Bondžulić -) - Todosijević 5 (od 58. Bojić 5,5).
Radnik (4-2-3-1): Ranđelović 6 - Lazić 6,5, Stojanović 6, Popović 6, Sonja 6 - Pejović 6 (od 62. Žunić 5), Šokurov 6- Spasić 6 (od 89. D. Jovanović -), Novaković 6, Kvarši 6 (od 68. L. Jovanović 5) - Bogdanović 6.
Igrač utakmice: Uroš Lazić (Radnik) 6,5
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo
Subota
Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)
/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/
Nedelja
IMT - Čukarički 0:0
OFK Beograd Mozzart Bet - Vojvodina 0:2 (0:0)
/Đakovac 85, Veličković 90+4/
Radnički Kragujevac - Novi Pazar 2:0 (0:0)
/Sremčević 70, 86/
Partizan - Zemun 3:0 (1:0)
/Sek 30, Jurčević, Vukotić 74/
Ponedeljak
Mladost Lučani - Radnik Surdulica 1:0 (0:0)
/Lazić 84/
Radnički Niš - Železničar Pančevo (ODLOŽENO)