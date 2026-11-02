Nula u Oklahomi pripada samo jednom čoveku!

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Naravno teško da je takva čast iznenađenje bilo kome. Vestbruk je od 2008. do 2019. godine odigrao 821 utakmicu za Oklahomu i ostao njen najbolji strelac u istoriji sa 18.859 poena. Od preseljenja franšize iz Sijetla drži rekord i po broju asistencija (6.897), skokova (5.760) i ukradenih lopti (1.442), kao i odigranih utakmica.

Najveći trag ostavio je u sezoni 2016/17, kada je osvojio MVP priznanje i postao prvi igrač posle Oskara Robertsona koji je čitavu sezonu završio sa tripl-dabl prosekom. Beležio je 31,6 poena, 10,7 skokova i 10,4 asistencije po utakmici, uz tada rekordna 42 tripl-dabla. U dresu Tandera ostvario ih je ukupno 138, dok je tokom čitave NBA karijere stigao do rekordnih 209. Sa Oklahomom je 2012. godine igrao i finale NBA lige, u kojem je poražen od Majamija.

Vestbruk će tako postati tek drugi košarkaš kojem će Oklahoma povući broj iz upotrebe. Do sada je tu čast imao samo Nik Kolison, čija je četvorka podignuta pod svodove dvorane 2019. godine. Ipak, franšiza je nasledila i šest povučenih brojeva iz ere Sijetl Supersoniksa, koji se ni danas ne koriste u Oklahomi, iako njihovi dresovi nisu izloženi u dvorani Tandera.