Ne sumnjajte u ono što radi klub koji najpametnije ulaže: Čelsi isterao svoje, Čaloba ide u Seriju A

Finansijski detalji aranžmana podrazumevaju fiksno obeštećenje od 30.000.000 evra, uz dodatnih 6.000.000 evra kroz bonuse, kao i klauzulu o procentu od naredne prodaje. Sam fudbaler je već dogovorio uslove dugoročnog ugovora.

Ovim transferom završava se dugogodišnja povezanost Čalobe sa klubom iz zapadnog Londona. Dvadesetšestogodišnji defanzivac prošao je sve mlađe kategorije Čelsijeve akademije, bio je od svoje sedme godine u sistemu kluba, a za prvi tim je upisao više od 100 zvaničnih nastupa, nakon što je u ranoj fazi karijere sticao iskustvo na pozajmicama u Ipsviču, Hadersfildu i Lorijenu.

Prelazak Čalobe ujedno je i deo veće strategije Čelsija tokom prelaznog roka. Londonski klub nastavlja sa velikim ulaganjima i rekonstrukcijom tima, usled čega je prodaja igrača postala nužnost kako bi se ispoštovala pravila finansijskog poslovanja. Plavci su ovog leta već potvrdili dolaske Morgana Rodžersa, Maksensa Lakroe, Marka Palestre i Danija Velbeka, dok su ranije dogovoreni i dolasci Valentina Barka, Žeovanija Kende i Emanuela Emege.