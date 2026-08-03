Ne sumnjajte u ono što radi klub koji najpametnije ulaže: Čelsi isterao svoje, Čaloba ide u Seriju A
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 16:45
Mesec dana jurio je Komo osvajača bronzane medalje sa prethodnog Svetskog prvenstva i konačno ga stigao
Retko je koji klub u Evropi povukao toliko pametnih poteza na tržišu transfera u prethodne dve godine kao što je Komo. Od Nika Pasa do Martina Baturine, pogodili su na jezeru sa velikom većinom akvizicija i zato treba imati poverenja u poteze koje vuče sportski sektor kluba u dogovoru sa trenerom Seskom Fabregasom. Takav je slučaj i sa predstojećim transferom Trevoa Čalobe, kog je Komo jurio još od početka jula i konačno ga stigao
Posle mesec dana pregovora između Čelsija i Koma, konačno je postignut usmeni dogovor prelasku 27-godišnjeg defanzivca u Italiju, čime je engleski štoper nadomak prelaska u Seriju A i ostvarenja želje da nastupa u Ligi šampiona.
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Finansijski detalji aranžmana podrazumevaju fiksno obeštećenje od 30.000.000 evra, uz dodatnih 6.000.000 evra kroz bonuse, kao i klauzulu o procentu od naredne prodaje. Sam fudbaler je već dogovorio uslove dugoročnog ugovora.
Ovim transferom završava se dugogodišnja povezanost Čalobe sa klubom iz zapadnog Londona. Dvadesetšestogodišnji defanzivac prošao je sve mlađe kategorije Čelsijeve akademije, bio je od svoje sedme godine u sistemu kluba, a za prvi tim je upisao više od 100 zvaničnih nastupa, nakon što je u ranoj fazi karijere sticao iskustvo na pozajmicama u Ipsviču, Hadersfildu i Lorijenu.
Prelazak Čalobe ujedno je i deo veće strategije Čelsija tokom prelaznog roka. Londonski klub nastavlja sa velikim ulaganjima i rekonstrukcijom tima, usled čega je prodaja igrača postala nužnost kako bi se ispoštovala pravila finansijskog poslovanja. Plavci su ovog leta već potvrdili dolaske Morgana Rodžersa, Maksensa Lakroe, Marka Palestre i Danija Velbeka, dok su ranije dogovoreni i dolasci Valentina Barka, Žeovanija Kende i Emanuela Emege.