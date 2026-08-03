Grom iz vedra neba: Armoni Bruks naredne sezone među Slepim miševima
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 15:56
Tvrdi dobro obavešteni Ćema de Lukas
Kada je postalo jasno da je Asvel u velikim problemima i da sledi egzodus već dogovorenih igrača, počelo je da se licitira koje su njihove naredne destinacije. Panatinaikos je odmah zgrabio Silvena Fransiska i znalo se da je sledeći na redu Armoni Bruks.
Brojni su stali u red za Amerikanca, a potom su isti ti počeli da odustaju da bi danas španski novinar Ćema de Lukas u etar pustio informaciju da će sjajni šuter narednu sezonu provesti u Valensiji.
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Kako kaže dobro obavešteni izvor, Amerikanac će u Vlanesiju doći kao pozajmljen igrač Asvela.
Zanimljivo je da Armoni Bruks bio na meti madridskog Reala, kao i to da je on želeo da mu Kraljevski klub bude naredne destinacija. Potom je došlo do naglog interesovanja Makabija, a onda je sve to utihnulo. Bruksa su počeli da odjavljuju timovi jedan za drugim, da bi sada potpuno neočekivano španski novinar lansirao transfer bombu koja bi mogla da odjekne Evropom.
Amerikanac se lane etablirao kao jedan od najboljih šutera Evrolige. Bruks je u proseku postizao 13,1 poen, 3,5 skokova i 1,4 asistencija, uz šut za tri poena od 41,6 posto uspešnosti. Valensija je u ozbiljnoj rekonstrukciji zbog brojnih promena. Na klupu Slepim miševa seo je Ćavi Alberta, dok su klub pojačali Mario Sen Superi, Muhamadu Geje, Dilan Osetkovski, Gonzalo Korbalan i Ti Džej Šorts. Dolazak Armonija Bruksa bi dodatno dao Valensiji na kvalitetu, a spominje se da je šampion Španije zainteresovan i za doskorašnjeg igrača Filadelfije Trendona Votforda.