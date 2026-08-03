Grom iz vedra neba: Armoni Bruks naredne sezone među Slepim miševima

Kada je postalo jasno da je Asvel u velikim problemima i da sledi egzodus već dogovorenih igrača, počelo je da se licitira koje su njihove naredne destinacije. Panatinaikos je odmah zgrabio Silvena Fransiska i znalo se da je sledeći na redu Armoni Bruks.

Brojni su stali u red za Amerikanca, a potom su isti ti počeli da odustaju da bi danas španski novinar Ćema de Lukas u etar pustio informaciju da će sjajni šuter narednu sezonu provesti u Valensiji.