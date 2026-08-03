Stanković poveo i Lukasena u Mađarsku

Fudbaleri Crvene zvezde krenuli su put Austrije, gde će prenoćiti veče pred duel sa Hapoelom iz Ber Ševe. U utorak će se prebaciti u mađarski Sombathelj na megdan Izraelcima u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za nedelju dana u Beogradu, a navijači crveno-belih nadaju se da bi kao i protiv Larna u prethodnoj rundi, izabranici Dejana Stankovića posao mogli da završe već na gostovanju.

Trener srpskog šampiona izabrao je 25 putnika, među kojima je i najnoviji igrač crveno-belih - Derik Lukasen. Iskusni štoper stigao je iz Pafosa tek pre nekoliko dana i male su šanse da će debitovati sutra, ali svakako će mu put sa ekipom značiti za bržu adaptaciju na nove saigrače.