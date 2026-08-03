Stanković poveo i Lukasena u Mađarsku
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 16:52
Crvena zvezda otputovala na megdan Hapoelu sa 25 fudbalera
Fudbaleri Crvene zvezde krenuli su put Austrije, gde će prenoćiti veče pred duel sa Hapoelom iz Ber Ševe. U utorak će se prebaciti u mađarski Sombathelj na megdan Izraelcima u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za nedelju dana u Beogradu, a navijači crveno-belih nadaju se da bi kao i protiv Larna u prethodnoj rundi, izabranici Dejana Stankovića posao mogli da završe već na gostovanju.
Trener srpskog šampiona izabrao je 25 putnika, među kojima je i najnoviji igrač crveno-belih - Derik Lukasen. Iskusni štoper stigao je iz Pafosa tek pre nekoliko dana i male su šanse da će debitovati sutra, ali svakako će mu put sa ekipom značiti za bržu adaptaciju na nove saigrače.
Izabrane vesti
Što se ostatka ekipe tiče, nema iznenađenja. Na Stankovićevom spisku za prvi okršaj sa izraelskim šampionom su: golmani Mateus, Savo Radanović, Ivan Guteša, odbrambeni igrači Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Derik Lukasen, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Matej Strika, igrači sredine terena Rade Кrunić, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Кostov, Mohamed Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Кristijan Balov i napadači Aleksandar Кatai, Marko Arnautović, Džej Enem i Bruno Duarte.
Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)
Utakmica Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda u utorak u Mađarskoj počinje u 19.30, dok je revanš u Beogradu narednog utorka od 20 časova.
Iako se utakmica zbog situacije u Izraelu igra na neutralnom terenu, crveno-beli će imati podršku oko 450 svojih navijača. Iz bezbednosnih razloga, mađarska policija dozvolila je da na stadionu bude tek oko 1.000 gledalaca.