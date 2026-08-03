Poziv iz Indonezije za Nemanju Radonjića
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Vreme čitanja: 1min | pon. 03.08.26. | 16:44
Persija iz Džakarte zainteresovana za bivšeg fudbalera Crvene zvezde
Karijera Nemanje Radonjića je u velikom padu. Nestao je sa mape i u Crvenoj zvezdi, nije bio u kombinaciji za tim više od pola godine, a u međuvremenu mu je, na kraju juna, istekao ugovor.
Poziv za spas, za nastavak karijere, stigao je sa Dalekog istoka. I to iz – Indonezije. Jedan od najvećih klubova tog dela sveta, Persija iz Džakarte, zainteresovan je da dovede Radonjića.
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S obzirom na to da Radovan Pankov, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, od nedavno nosi dres Persije, može samo da se pretpostavi da su njegove preporuke za Radonjića. Društvo mu prave bosanski fudbaler Stjepan Lončar i Hrvat Denis Kolinger.
Nemanja Radonjić je drugi mandat u Crvenoj zvezdi počeo u septembru 2024. godine, kada je došao iz Torina, ali nije bio ni izbliza uspešan kao u prvom periodu, kada je u leto 2018. otišao u Olimpik Marselj za 12.000.000 evra.