Poziv iz Indonezije za Nemanju Radonjića

Karijera Nemanje Radonjića je u velikom padu. Nestao je sa mape i u Crvenoj zvezdi, nije bio u kombinaciji za tim više od pola godine, a u međuvremenu mu je, na kraju juna, istekao ugovor.

Poziv za spas, za nastavak karijere, stigao je sa Dalekog istoka. I to iz – Indonezije. Jedan od najvećih klubova tog dela sveta, Persija iz Džakarte, zainteresovan je da dovede Radonjića.