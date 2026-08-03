Srbin sa desetogodišnjim iskustvom iz Izraela: Zvezdo, ključ je kod Venture! Probijajte prvu liniju presinga

Crvena zvezda je blagi favorit, ako ništa, onda zbog činjenice da zbog geo-političke situacije neće morati da guta pustinjsku prašinu u Ber Ševi. Crvena zvezda mora, ako ništa drugo, da zbog traumatičnog iskustva iz dvomeča sa Haifom bude na maksimalnom oprezu i puls drži u granicama normale. Bez povišenih emocija i želje za osvetom. Negde ovako izgleda kroki opis šansi srpskog šampiona u predstojećim duelima sa najboljim timom Izraela. Jeste ovde javnost sklona potcenjivanju, ali srpski predstavnici su poslednjih godina dobijali redovne lekcije iz modernog fudbala od reprezenata izraleskog fudbala. Upečatljiv je onaj događaj iz avgusta 2023. godine kada je Barak Bahar sa Haifom naplatio dugogodišnji uspon i ispostavio račun Dejanu Stankoviću. Pre i posle toga je tamošnji velikan Makabi iz Tel Aviva prilično lako pobeđivao niški Radnički i TSC. Tu je i onaj čudni dvoboj Partizana sa Petah Tikvom.

Međutim, postoje razlozi zbog kojih se čvrsto veruje da će Dejan Stanković već sutra na neutralnom terenu u Mađarskoj (19.30, TV Arena) staviti tačku na vrlo neprijatnu tradiciju Srbije. Ber Ševa je ostala bez ideologa Kingsa Kangve, neće imati prednost domaćeg terena, ali će u sudaru sa crveno-belima ostati dosledna sopstvenom riziku. Tako bar u razgovoru za Mozzart Sport tvrdi Dušan Matović, Srbin za decenijskim iskustvom u izraelskom fudbalu. Pre nego što je prihvatio poziv Žarka Lazetića i preselio se u Al Tavon, Matović je bio deo stručnih štabova Haife i Hapoela iz Tel Aviva i potanko analizirao snagu Zvezdinog rivala.

"Videćete to je vrlo agresivna ekipa. Igraju vrlo specifično, sa mnogo rizika. Ne menjaju sistem igre u odnosu na rivala. Protiv svakog igraju isto. Jak presing od starta, izlaze sa dva napadača gore, koje prati vrlo agresivan vezni red. Imaju odličnog trenera Rana Kožuha, koji je sistem igre i način presinga pokupio od nekog nemačkog tima. Siguran sam da će ih odlazak Kingsa Kangve malo oslabiti, nemoguće je odmah naći zamenu za takvog igrača, uklopiti je u sistem. Zvezda je favorit, mada joj neće biti lako. Posebno u prvoj utakmici u Mađarskoj. Čak sam mišljenja da bi i remi pred beogradski revanš dao veliku prednost Crvenoj zvezdi“, poručuje za Mozzart Sport Dušan Matović.