Srbin sa desetogodišnjim iskustvom iz Izraela: Zvezdo, ključ je kod Venture! Probijajte prvu liniju presinga
Vreme čitanja: 3min | pon. 03.08.26. | 16:24
"Oni igraju previše rizično, ali su jako uigrani. Ganah nezgodno krilo", poručuje za Mozzart Sport Dušan Matović, čovek koji je bio deo stručnih štabova Haife i Hapoel Tel Aviva
Crvena zvezda je blagi favorit, ako ništa, onda zbog činjenice da zbog geo-političke situacije neće morati da guta pustinjsku prašinu u Ber Ševi. Crvena zvezda mora, ako ništa drugo, da zbog traumatičnog iskustva iz dvomeča sa Haifom bude na maksimalnom oprezu i puls drži u granicama normale. Bez povišenih emocija i želje za osvetom. Negde ovako izgleda kroki opis šansi srpskog šampiona u predstojećim duelima sa najboljim timom Izraela. Jeste ovde javnost sklona potcenjivanju, ali srpski predstavnici su poslednjih godina dobijali redovne lekcije iz modernog fudbala od reprezenata izraleskog fudbala. Upečatljiv je onaj događaj iz avgusta 2023. godine kada je Barak Bahar sa Haifom naplatio dugogodišnji uspon i ispostavio račun Dejanu Stankoviću. Pre i posle toga je tamošnji velikan Makabi iz Tel Aviva prilično lako pobeđivao niški Radnički i TSC. Tu je i onaj čudni dvoboj Partizana sa Petah Tikvom.
Međutim, postoje razlozi zbog kojih se čvrsto veruje da će Dejan Stanković već sutra na neutralnom terenu u Mađarskoj (19.30, TV Arena) staviti tačku na vrlo neprijatnu tradiciju Srbije. Ber Ševa je ostala bez ideologa Kingsa Kangve, neće imati prednost domaćeg terena, ali će u sudaru sa crveno-belima ostati dosledna sopstvenom riziku. Tako bar u razgovoru za Mozzart Sport tvrdi Dušan Matović, Srbin za decenijskim iskustvom u izraelskom fudbalu. Pre nego što je prihvatio poziv Žarka Lazetića i preselio se u Al Tavon, Matović je bio deo stručnih štabova Haife i Hapoela iz Tel Aviva i potanko analizirao snagu Zvezdinog rivala.
"Videćete to je vrlo agresivna ekipa. Igraju vrlo specifično, sa mnogo rizika. Ne menjaju sistem igre u odnosu na rivala. Protiv svakog igraju isto. Jak presing od starta, izlaze sa dva napadača gore, koje prati vrlo agresivan vezni red. Imaju odličnog trenera Rana Kožuha, koji je sistem igre i način presinga pokupio od nekog nemačkog tima. Siguran sam da će ih odlazak Kingsa Kangve malo oslabiti, nemoguće je odmah naći zamenu za takvog igrača, uklopiti je u sistem. Zvezda je favorit, mada joj neće biti lako. Posebno u prvoj utakmici u Mađarskoj. Čak sam mišljenja da bi i remi pred beogradski revanš dao veliku prednost Crvenoj zvezdi“, poručuje za Mozzart Sport Dušan Matović.
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Nema Kangve, ali ima Hapoel Ber Ševa ozbiljnu sredinu terena. Naš sagovornik posebno upire u iskusnog Brazilca.
"Jako je dobro za Crvenu zvezdu što neće gostovati u Izraelu. Potrebno je evropskim ekipama da se adapritaju na vrućinu, vazduh. Oni u Izraelu imaju pun stadion, dobru atmosferu. Ali o tome Zvezda ne treba da brine. Jedan od ključnih igrača je Lukas Ventura. Iskusan zadnji vezni. Mnogo toga radi u organizaciji igre. U tom njihovom presingu je ključan čovek. Čak i kada zbog izlaska sa dvojicom napadača gore imaju manjak fudbalera u sredini, on pokupi mnogo lopti. Znači im i u tranziciji“.
Utorak, 19.30: (3.90) Hapoel Ber Ševa (3.50) Crvena zvezda (1.95)
Protiv islandskog Vikingura blistao je strelac drugog gola Amir Ganah, što negde nagoveštava da bi Seol mogao da ima pune ruke posla.
"Ganah je vrlo, vrlo nezgodno krilo. Dinamičan igrač koji igra na kontra strani. Služi se desnom nogom. Kada uđu u šanse lako ih realizuju, imaju i Ista u napadu. On je isto važan igrač. Znaju da naprave višak, ali isto tako ako im probijete prvu liniju presinga, ubacujete ih u problem. Siguran sam da je to Dejan Stanković analzirao. Naš Zlatanović tamo igra jako kvalitetno“.
Ima Ber Ševa i mane.
"Desni bek Mizrahi je brz, moderan. Ali ume da ostavi prostor. Crvena zvezda bi to mogla da iskoristi. Mada ponavljam da su jako, jako uigrani. Dugo su zajedno, ne računajući sad odlazak Kangve. Ne očekujte baš lak posao za Crvenu zvezdu“, upozorio je Matović.