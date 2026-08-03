Zvezdaške dileme: Kojim putem posle Nikole Kalinića?

Navaro je izneo svoje mišljenje ili doneo odluku - nazovite to kako želite - i niko ne bi trebalo da je dovodi u pitanje. Španac hoće da gradi tim prema sopstvenoj viziji, dok ga je Crvena zvezda angažovala upravo zbog toga što želi drugačiju košarku, širu rotaciju, veći intenzitet i jasnije raspoređene uloge. Shodno tome, trener koji bi samo nasledio postojeću hijerarhiju i prilagođavao se izborima donetim pre njegovog dolaska teško da bi mogao da preuzme punu odgovornost za rezultat.

Zvezdaška javnost digla se na noge posle najave mogućnosti da Nikola Kalinić ne dočeka narednu sezonu u crveno-beloj opremi . Iako ništa još nije zvanično i srpski reprezentativac ima ugovor do sledećeg leta, posle poruke Ibona Navara sportskom sektoru kluba da ga ne vidi u ulozi i minutaži koje je imao prethodnih godina, rastanak deluje kao realniji ishod od ostanka na Malom Kalemegdanu.

Zato njegovo razmišljanje po pitanju Kalinića može da se brani sa čisto trenerske strane. Navijače sada zanima šta će biti dalje, odnosno da li će u slučaju rastanka klub ponovo izaći na tržište i kakav će se profil igrača tražiti? Period između dve sezone već je ušao u avgust, pripreme kreću sredinom meseca i veći deo evroligaške konkurencije već je sastavio rostere, a ponuda na tržištu svedena je na mali broj košarkaša koji mogu odmah da preuzmu ozbiljnu ulogu. Portoriko 1, 02.00: (2,10) Krioljos (14,0) Bajamon (1,80) Ukoliko se Zvezda na kraju rastane sa Kalinićem, uprava će morati da odluči kako će popuniti njegovo mesto - potpisivanjem novog igrača ili će njegove minute i odgovornost podeliti među onima koji su već u timu. Stvar je u tome što ni jedno ni drugo rešenje nije jednostavno. Crvena zvezda ne bi izgubila samo iskusno krilo, sposobno da pokrije širi spektar odgovornosti na oba kraja parketa, već bi ostala i bez gotovo jedinog domaćeg igrača koji je prošle sezone imao konstantnu i značajnu minutažu u Evroligi. To što kvalitet prikazanih igara nije uvek bio zadovoljavajući ima subjektivne i objektivne razloge, od kojih neki ulaze i duboko u privatne stvari na koje bi malo ko ostao imun. Ima sigurno i do "godine proizvodnje", pošto Kalinić u novembru treba da napuni 35 godina, kada nivo neminovno pada. Kalinić je na parketu provodio prosečno oko 23 minuta. Sledeći među srpskim igračima bio je Dejan Davidovac sa približno 14, dok je Ognjen Dobrić igrao oko 12 minuta po utakmici. Ostali domaći košarkaši nalazili su se daleko ispod tih brojki i nisu imali uporediv uticaj na evroligašku rotaciju. Zato potraga za mogućom zamenom ne bi trebalo ni da se svede samo na pitanje ko može da odigra na pozicijama tri i četiri, već je logično da klub razmotri domaće rešenje kako bi sačuvao makar jednog srpskog igrača sa ozbiljnom ulogom na najvišem nivou. Tu sportski sektor dolazi pred problem koji je teško rešiti novcem. Dovođenje još jednog stranca verovatno bi bilo lakše sa stanovišta čistog kvaliteta, ali bi istovremeno dodatno produbilo promenu započetu prošlog leta, kada je Crvena zvezda napravila veliki rez i odustala od ideje da roster u najvećoj meri gradi oko domaće osnove. Kalinićev odlazak bio bi još jedna potvrda tog pravca.

To samo po sebi ne mora da bude pogrešno. U Evroligi se najbolji klubovi odavno ne ograničavaju pasošem igrača, već gledaju interese. No, dok je to potpuno normalno za kolektive kao što su Real Madrid, Barselona, Olimpijakos, Panatinaikos, Fenerbahče, Efes, mi ipak treba da znamo ko smo, koliko nas ima, kolike su nam mogućnosti i šta bi trebalo da nam budu prioriteti... Godinama unazad Žalgiris je najbolji primer balansa između realnosti i ciljeva, u kojem se jako vodi računa o interesima sistema, ne pojedinaca. Crvena zvezda ima pravo da traži kvalitet na svakom tržištu, naročito ako veruje da je to najbrži put do rezultata koji godinama izostaje. Međutim, svaki takav zaokret mora da prati jasna predstava o tome šta klub pokušava da izgradi. Isto važi i za Partizan Mozzart Bet, koji takođe ne nudi mnogo prostora mladim, domaćim igračima. Zvezda trenutno rizikuje da ostane bez starije domaće osnove, a da istovremeno ne napravi dovoljno prostora za novu. Iz tog razloga slučaj Nikole Đurišića postaje u određenoj meri posebno važan. Ukoliko će potencijalnim rastankom sa Nikolom Kalinićem biti otvorena opcija da Đurišić dobije značajne minute, da se trpe njegove greške i da postepeno preuzima odgovornost, onda bi Navarov izbor mogao da se podvede kao deo smene generacija. Opet, Đurišić u poslednje dve godine nije igrao dovoljno ozbiljne košarke i bilo bi nerealno očekivati da odmah ponudi stabilnost iskusnog evroligaškog igrača. Ako je godinama unazad navijačima servirana priča da je sve bilo uslovljeno plasmanom u Evroligu kroz regionalno takmičenje, Crvena zvezda sada ima dodatni prostor za strpljiviji pristup garantovanim učešćem u naredne dve sezone - s tim da to može da bude i znatno duže ako postane franšiza - i može da planira budućnost dalje od jedne godine.

Navarov odnos prema minutaži takođe je važan. U njegovim ekipama mali broj igrača prelazio je granicu od 23 minuta u proseku. Rotaciju je koristio kako bi održao ritam, energiju i broj napada, uz češće promene petorki i ravnomerniju raspodelu opterećenja. Poređenja radi, u prošlosezonskoj Zvezdi takav odnos nije postojao. Kodi Miler Mekintajer igrao je gotovo 31 minut, dok su Džordan Nvora i Čima Moneke bili na oko 27. Oni su ujedno bili jedini igrači sa većom minutažom od Kalinića. Ako Navaro zaista bude dosledan sopstvenoj filozofiji, smanjenje minuta nosilaca neće se odnositi samo na srpskog reprezentativca i praktično uloga svakog važnog igrača morala bi da bude drugačije oblikovana. Zbog toga se ova situacija verovatno i ne svodi samo na broj minuta, već i na vrstu uloge, mesto u hijerarhiji i obim odgovornosti. Kalinić je prethodnih sezona bio jedan od igrača kroz koje se prepoznavao karakter ekipe, o čemu je Saša Obradović mnogo puta javno govorio. Ako mu se sada nudi znatno manji uticaj, razumljivo je što se razmatra rastanak godinu dana pre isteka ugovora. Iskusan igrač takvog statusa verovatno ne želi da ostane samo zbog ugovora, ako trener nema jasnu potrebu za onim što on može da ponudi. Kaliniću u prilog ne ide to što je, objektivno, nivo njegovih igara često oscilirao, pa je Navaro sigurno i to uzeo u obzir. Uprkos svemu, Španac je došao u srpski klub, sa svim specifičnostima koje to nosi. Od njega ne treba tražiti da domaćim igračima poklanja minute, ali bi trebalo da pokaže spremnost da ih razvija i uključi u sistem. Ekipa potpuno sastavljena od stranaca možda može da bude kvalitetna, ali teško može dugoročno da izgradi odnos sa publikom kakav su imale prethodne generacije. Da ne bude zabune, navijači se ne vezuju za igrače isključivo na osnovu mesta rođenja i prihvatiće stranca koji razume klub, bori se i pruža dodatne napore zarad rezultata. Dobri primeri su ovih dana Čarls Dženkins i Majk Cirbes, kojima su navijači praštali periode slabih igara zato što su na svom uvek davali sve od sebe za Crvenu zvezdu.