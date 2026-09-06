Neće pa neće: Blagojević ni posle sedam mečeva ne zna za pobedu u Rusiji

Nikako da krene Srđanu Blagojeviću na klupi Akrona. Problem nije napad, tim iz Toljatija je efikasan, problem je što su najlošija odbrana lige uz Rodinu. Koliko god uspevali da ugroze gol rivala, ne mogu da izdrže da ne prime gol. I to skupo košta Srđanov tim iz kola u kolo, koštalo ga je i protiv Orenburga. Uspeo je Blagojevićev tim da preokrene rezultat, ali je na kraju osvojio samo bod (2:2).

Neće pa neće, Akron pod vođstvom srpskog trenera ni posle sedam kola ruskom šampionatu nema pobedu. Jedinu pobedu ostvarili su u Kupu Rusije protiv CSKA iz Moskve, ali u domaćem šampionatu nikako ne ide i sve je jasnije da je pred Blagojevićem ozbiljan posao kad je u pitanju borba za opstanak.