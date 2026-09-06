Panter: Biti kapiten Partizana je ludo, a ovde u Barseloni ljudi su malo drugačiji

Tokom pauze između dve sezone u medijima su kružile brojne spekulacije o njegovom potencijalnom odlasku iz Katalonije, ali je novopečeni kapiten odlučno demantovao sve navode, istakavši da je fokusiran isključivo na uspehe sa novim trenerom Aleksandrom Sekulićem.

„Apsolutno se ništa nije dogodilo. Jednostavno sam video da ljudi previše pričaju i pokušao sam da se tokom celog leta udaljim od interneta. Ne znam ko su ti ljudi. Ljudi su stalno pričali i sve je to bilo ludo, zato sam i objavio onaj tvit. Ljudi izmišljaju stvari i pretpostavljaju da odlazim. Ni ne obraćam mnogo pažnje na takve stvari. Nije bilo ničega što bi ukazivalo na to da bih mogao da odem“, jasan je bio bek Barselone.

Predvođen energijom i gladju za trofejima, Panter ne krije da je cilj Barselone u predstojećoj godini najviši mogući, bez obzira na ogroman broj novih lica u svlačionici.

„Uspešna sezona? Sto posto! Borba za trofeje? Naravno! Potreban ti je plan da bi ostvario takve stvari i mislim da ga imamo. Ako ekipa želi da bude uspešna, ključni su prava mentalnost i to da uvek zadržiš tu glad za uspehom. Reči ne mogu da opišu koliko mi znači što sam i dalje ovde i koliko želim da osvajam trofeje sa Barselonom. Sve što želim jeste da izađem na teren, pokušam da dam sve od sebe i uradim najbolje što mogu kako bismo to ostvarili. Čak ni ne volim mnogo da pričam o tome. Znamo šta treba da uradimo i to je sve“.

Osvrnuvši se na čak 11 novih pojačanja i potpuno renoviran roster pod komandom slovenačkog stručnjaka, Amerikanac je zaključio u svom stilu.

„Iako sam znao da mnogim igračima ističu ugovori, nisam tome pridavao previše pažnje jer jednostavno nisam znao šta će se dogoditi. Ne ulažem toliko energije u stvari koje ne mogu da kontrolišem i o kojima ništa ne znam. Tako da ćemo videti šta će biti“.