Panter: Biti kapiten Partizana je ludo, a ovde u Barseloni ljudi su malo drugačiji
Vreme čitanja: 3min | ned. 06.09.26. | 17:20
Nekadašnji kapiten Partizan Mozzart Beta, sada ima ista zaduženja i u gigantu iz Katalonije
Nakon burnog leta i potpune rekonstrukcije tima u sklopu koje je u klub stiglo čak 11 novih košarkaša, Barselona ulazi u novu takmičarsku sezonu sa promenjenim identitetom, ali i sa novim vođom na parketu. Amerikanac Kevin Panter postao je jedan od retkih igrača koji su preživeli letnje rezove na "Palau Blaugrani", a njegova odanost i uticaj u svlačionici nagrađeni su najvećom počašću — izabran je za novog kapitena katalonskog giganta.
Iskusni bek, kome uloga lidera nije strana s obzirom na to da je sa velikim uspehom nosio traku i tokom boravka u beogradskom Partizanu, otkrilo je u razgovoru za katalonski Sport koliko mu pomenuto priznanje znači.
„Čast mi je i dobro ću nositi tu ulogu. Uvek sam veoma poštovao ulogu kapitena i razumem šta ona znači. Biti kapiten Partizana bilo je ludo, a ovde u Barseloni ljudi su malo drugačiji, drugačija je kultura. Ne želim previše da razmišljam o tome niti da pokušavam da radim nešto više, jer to jednostavno nije moja ličnost. Samo ću nastaviti da budem ono što jesam i da predvodim ekipu. I dalje moram novim momcima da pokažem da moram da budem lider, bilo fizički, verbalno ili na bilo koji drugi način. Pored sebe imam Đoela (Paru), Darija (Brizuelu) i Huana (Nunjeza). To je posao cele ekipe, bez sumnje“, izjavio je Panter.
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Tokom pauze između dve sezone u medijima su kružile brojne spekulacije o njegovom potencijalnom odlasku iz Katalonije, ali je novopečeni kapiten odlučno demantovao sve navode, istakavši da je fokusiran isključivo na uspehe sa novim trenerom Aleksandrom Sekulićem.
„Apsolutno se ništa nije dogodilo. Jednostavno sam video da ljudi previše pričaju i pokušao sam da se tokom celog leta udaljim od interneta. Ne znam ko su ti ljudi. Ljudi su stalno pričali i sve je to bilo ludo, zato sam i objavio onaj tvit. Ljudi izmišljaju stvari i pretpostavljaju da odlazim. Ni ne obraćam mnogo pažnje na takve stvari. Nije bilo ničega što bi ukazivalo na to da bih mogao da odem“, jasan je bio bek Barselone.
Predvođen energijom i gladju za trofejima, Panter ne krije da je cilj Barselone u predstojećoj godini najviši mogući, bez obzira na ogroman broj novih lica u svlačionici.
„Uspešna sezona? Sto posto! Borba za trofeje? Naravno! Potreban ti je plan da bi ostvario takve stvari i mislim da ga imamo. Ako ekipa želi da bude uspešna, ključni su prava mentalnost i to da uvek zadržiš tu glad za uspehom. Reči ne mogu da opišu koliko mi znači što sam i dalje ovde i koliko želim da osvajam trofeje sa Barselonom. Sve što želim jeste da izađem na teren, pokušam da dam sve od sebe i uradim najbolje što mogu kako bismo to ostvarili. Čak ni ne volim mnogo da pričam o tome. Znamo šta treba da uradimo i to je sve“.
Osvrnuvši se na čak 11 novih pojačanja i potpuno renoviran roster pod komandom slovenačkog stručnjaka, Amerikanac je zaključio u svom stilu.
„Iako sam znao da mnogim igračima ističu ugovori, nisam tome pridavao previše pažnje jer jednostavno nisam znao šta će se dogoditi. Ne ulažem toliko energije u stvari koje ne mogu da kontrolišem i o kojima ništa ne znam. Tako da ćemo videti šta će biti“.