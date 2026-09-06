Fišerov Majnc ponizio HSV! Beker strašna investicija za 500.000 evra
Vreme čitanja: 10min | ned. 06.09.26. | 17:22
Reprezentativac Surinama odigrao vrhunski meč u Hamburgu za nastavak odličnog niza u gostima, ne piše se dobro Hamburgeru
Važi HSV za jedan od najvećih fudbalskih klubova u Nemačkoj, ali davno su prošla slavna vremena šestostrukog šampiona Bundeslige i naročito u proteklih sedam-osam godina pao je na najniže grane. Posle godina provedenih u Cvajti HSV se vratio i prošle sezone se dobro namučio da bi zadržao elitni status, međutim kako je krenula ova sezona, ne deluje da će dobro da se završi...
Istina, na drugoj strani našao se Majnc koji pod vođstvom Ursa Fišera predstavlja strah i trepet kome god da dođe na noge! Strahovito dobar učinak Majnca pod Fišerovim vođstvom na gostovanjima poprima sve ozbiljnije razmere. Naime, otkako je Švajcarac preuzeo tim, zabeležio je samo dva poraza na ukupno dvanaest gostovanja, a u poslednjih sedam ima čak pet trijumfa! Poslednji u nizu Majnc je zabeležio tako što je ponizio HSV usred Hamburga – 5:0 (2:0).
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Upravo je učinak na gostovanjima velikim delom uticao na to da Majnc izgleda sjajno u drugoj polovini godine. Podsetimo, računajući samo ono što su prikazali u 2026. godini, fudbaleri Majnca zauzeli bi peto mesto na tabeli, a od Evrope ih je na kraju udaljio samo užasan fudbal koji su igrali u prvom delu sezone. Sa solidnim, čak i vrlo dobrim igrama Fišerov sastav nastavio je i na početku ove sezone. Jeste remi bez golova protiv Paderborna pokvario malo utisak, ali je današnje gaženje Hamburgera znatno popravilo sliku.
Urs Fišer polako od ovog tima pravi kaznenu ekspediciju i njegovi potezi nedugo pošto je preuzeo klub pokazuju koliko je dobru viziju imao. Doveo je Šeralda Bekera na pozajmicu iz Osasune, a onda ga ovog leta platio 500.000 evra, dok je poslednjeg dana prelaznog roka zimus kupio Filipa Tica iz Augzburga za četiri miliona evar i može se reći da će obojica biti centar Majncove osovine! Beker je probio led i spakovao gol i dve asistencije, dok je Tic posle četiri komada u nacionalnom kupu uspeo da dopiše još dva pogotka i režira poniženje HSV-a.
Od samog početka je postalo jasno u kojem smeru će se kretati utamica. Majnc je brzo počeo da melje protivnika izuzetno agresivnim presingom kojim ga je naterao na neke, čak i početničke greške. Prvi gol je i došao posle jedne takve greške. Nikolaj Remberg je kao poslednji čovek odbrane poslao dodavanje direktno u noge Kaišua Sana, posle čega je proigrao Bekera, a ovaj sjajnim udarcem u donji levi ugao matirao nemoćnog Danijela Fernandesa. Nekoliko minuta pre kraja prvog dela reprezentativac Surinama poslao je savršenu asistenciju za gol Filipa Mvenea! Za to vreme, fudbaleri HSV-a nisu uspeli da zabeleže ni šut u okvir gola.
Nastavak susret nije menjao sliku, a igrači HSV-a nisu znali šta ih je snašlo. Majnc je nastavio da igra u istom tonu i taman dok su svi hvatali pun zalet, Tic je upisao prvi svoja dva gola danas. Drugi, a ukupno četvrti na utakmici zabeležio je pred sam kraj susreta, da bi Ransford Kenigsdorfer stavio tačku na brutalno izdanje Majnca i pobedu koja može da utera strah u kosti svima!
Što se tima sa severa Nemačke tiče i trenera Merlina Polcina tiče, biće potrebno pravo čudo, magija da se stvari promene. HSV je i prošle sezone bio među najslabije efikasnim ekipama u prvenstvu, a posle dva kola nove sezone i dalje su na nuli, uz čak sedam primljenih pogodaka.
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
Borusija Menhengladbah - Elverzberg 3:4 (2:1)
/Bolin 12, 44, Skeli 56 - Mokva 29, Kratenmaher 66, 90+2, Kajdel 80/
Bajer Leverkuzen - Union Berlin 4:0 (2:0)
/E. Fernandez 1, Medina 28, Šik 48, Maza 66/
Hofenhajm - Borusija Dortmund 2:3 (1:0)
/Avdulahu 45, Lemperle 54 - Girasi 61, Fabio Silva 66, Hajdari 86ag/
Paderborn - Frajburg 0:1 (0:1)
/Egeštajn 26/
Verder Bremen - RB Lajpcig 3:1 (1:0)
/Dinkči 4, Filkrug 68, Gril 80 - Baku 90+5/
Šalke - Bajern Minhen 0:0
Nedelja
Hamburger - Majnc 0:5 (0:2)
/Beker 19, Mvene 41, Tic 49, 83, Kenigsderfer 90+2/
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
***Kvote su podložne promenama