Fišerov Majnc ponizio HSV! Beker strašna investicija za 500.000 evra

Urs Fišer polako od ovog tima pravi kaznenu ekspediciju i njegovi potezi nedugo pošto je preuzeo klub pokazuju koliko je dobru viziju imao. Doveo je Šeralda Bekera na pozajmicu iz Osasune, a onda ga ovog leta platio 500.000 evra, dok je poslednjeg dana prelaznog roka zimus kupio Filipa Tica iz Augzburga za četiri miliona evar i može se reći da će obojica biti centar Majncove osovine! Beker je probio led i spakovao gol i dve asistencije, dok je Tic posle četiri komada u nacionalnom kupu uspeo da dopiše još dva pogotka i režira poniženje HSV-a.

Upravo je učinak na gostovanjima velikim delom uticao na to da Majnc izgleda sjajno u drugoj polovini godine. Podsetimo, računajući samo ono što su prikazali u 2026. godini, fudbaleri Majnca zauzeli bi peto mesto na tabeli, a od Evrope ih je na kraju udaljio samo užasan fudbal koji su igrali u prvom delu sezone. Sa solidnim, čak i vrlo dobrim igrama Fišerov sastav nastavio je i na početku ove sezone. Jeste remi bez golova protiv Paderborna pokvario malo utisak, ali je današnje gaženje Hamburgera znatno popravilo sliku.

Od samog početka je postalo jasno u kojem smeru će se kretati utamica. Majnc je brzo počeo da melje protivnika izuzetno agresivnim presingom kojim ga je naterao na neke, čak i početničke greške. Prvi gol je i došao posle jedne takve greške. Nikolaj Remberg je kao poslednji čovek odbrane poslao dodavanje direktno u noge Kaišua Sana, posle čega je proigrao Bekera, a ovaj sjajnim udarcem u donji levi ugao matirao nemoćnog Danijela Fernandesa. Nekoliko minuta pre kraja prvog dela reprezentativac Surinama poslao je savršenu asistenciju za gol Filipa Mvenea! Za to vreme, fudbaleri HSV-a nisu uspeli da zabeleže ni šut u okvir gola.

Nastavak susret nije menjao sliku, a igrači HSV-a nisu znali šta ih je snašlo. Majnc je nastavio da igra u istom tonu i taman dok su svi hvatali pun zalet, Tic je upisao prvi svoja dva gola danas. Drugi, a ukupno četvrti na utakmici zabeležio je pred sam kraj susreta, da bi Ransford Kenigsdorfer stavio tačku na brutalno izdanje Majnca i pobedu koja može da utera strah u kosti svima!

Što se tima sa severa Nemačke tiče i trenera Merlina Polcina tiče, biće potrebno pravo čudo, magija da se stvari promene. HSV je i prošle sezone bio među najslabije efikasnim ekipama u prvenstvu, a posle dva kola nove sezone i dalje su na nuli, uz čak sedam primljenih pogodaka.